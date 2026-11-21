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Berlin – Zum Jahreswechsel wird Strom und Gas für Millionen Haushalte in der Grundversorgung teurer. Nach einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox haben regionale Grundversorger für Dezember, Januar und Februar bislang 329 Strompreiserhöhungen von durchschnittlich acht Prozent und 361 Gaspreiserhöhungen von rund 14 Prozent angekündigt. Hochgerechnet sind etwa 3,7 Millionen Strom- und 1,9 Millionen Gaskunden betroffen. Die Koalition hat sich zugleich darauf verständigt, die Stromsteuer ab dem 1. Januar 2027 auf das europäische Mindestniveau zu senken. Die BILD-Formel vom „Preis-Schock“ trifft die Lage nur teilweise: Es geht um die Grundversorgung, nicht automatisch um alle Tarife – und die geplante Steuersenkung ist in den bisherigen Erhöhungen noch nicht eingerechnet.

Die BILD veröffentlichte den Text von Dennis Dreher am Samstag, dem 21. November 2026, um 13.22 Uhr unter der Überschrift „Nächster Preis-Schock!: Strom und Gas werden für Millionen Haushalte teurer“. Die Kernzahlen stammen aus einer Verivox-Auswertung, die unter anderem die Westdeutsche Zeitung und andere Medien mit der Nachrichtenagentur dpa am selben Tag wiedergeben. Mehrere wichtige Einschränkungen, Euro-Beträge und Gegenrechnungen fehlen in dem BILD-Text oder werden verkürzt. Eine eigene, vergleichbare Erhebung von Check24 zu genau diesen Stichtagen war in den geprüften Quellen nicht auffindbar.

Zuerst der Strom. Laut Verivox haben die regionalen Grundversorger für die Monate Dezember 2026 sowie Januar und Februar 2027 bislang 329 Preiserhöhungen von durchschnittlich acht Prozent angekündigt. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch entspricht das rechnerisch rund 128 Euro Mehrkosten im Jahr. Hochgerechnet seien etwa 3,7 Millionen Haushalte betroffen, die noch in der örtlichen Stromgrundversorgung beliefert werden. Zu den genannten Unternehmen gehören EnBW, EWE, Rheinenergie und Mainova. Die BILD gibt diese Stromzahlen zutreffend wieder. Was sie in diesem Abschnitt nicht klar sagt: Dieselbe Drei-Monats-Fenster gilt auch hier, nicht nur „zum Jahreswechsel“ im Ungefähren. Und die 128 Euro sind auf ein volles Jahr mit dem neuen Preis hochgerechnet. Tritt die Erhöhung erst im Januar oder Februar in Kraft, fällt die Mehrbelastung im ersten Kalenderjahr geringer aus.

Die angekündigten Stromaufschläge enthalten nach Verivox bislang nicht die geplante Stromsteuersenkung. Die Koalitionsspitzen von Union und SPD einigten sich am 18. November 2026 darauf, die Steuer ab dem 1. Januar 2027 auch für private Haushalte auf das europäische Mindestniveau zu senken. Laut einer Mitteilung der Bundesregierung soll sie von derzeit 2,05 Cent je Kilowattstunde auf 0,10 Cent fallen, zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2027. Wird die Senkung vollständig an die Kunden weitergegeben, spart derselbe Drei-Personen-Haushalt laut Verivox rechnerisch rund 93 Euro brutto im Jahr. Unterm Strich blieben dann noch etwa 35 Euro Mehrkosten, also ein Anstieg von rund zwei Prozent. Die BILD nennt die 93 Euro, rechnet die Differenz aber nicht aus und schreibt im Vorspann so, als steige die Rechnung unweigerlich trotz sinkender Steuer. Ob und wann die Versorger die Senkung weitergeben, hängt zudem vom parlamentarischen Beschluss ab; ein Versprechen der Koalition ist noch kein fertiges Gesetz.

Beim Gas sind die angekündigten Sprünge größer. Für Dezember, Januar und Februar haben demnach bisher 361 regionale Grundversorger Erhöhungen von durchschnittlich rund 14 Prozent gemeldet. Betroffen sind etwa 1,9 Millionen Haushalte. Für ein Einfamilienhaus mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch bedeuten das nach Verivox rund 370 Euro Mehrkosten im Jahr. Diese Euro-Zahl fehlt in der BILD vollständig, obwohl sie die eigentliche Größenordnung der Gaswelle beschreibt. Genannt werden unter anderem Gasag, E.ON, EWE und EnBW – auch das lässt die BILD weg. Eine Entlastung in der Größe der Stromsteuersenkung gibt es für Gaskunden in den vorliegenden Auswertungen nicht.

Wer ist betroffen – und wer nicht? Die Erhöhungen gelten der Auswertung zufolge für die Grundversorgung, also für Haushalte ohne gesonderten Sondervertrag. Laut Bundesnetzagentur, zitiert von Verivox, bezieht gut ein Fünftel der Haushalte Strom über die Grundversorgung, bei Gas gut jeder Sechste. Es gibt dem Portal zufolge rund 700 Strom- und rund 800 Gas-Grundversorger. 329 beziehungsweise 361 Preiserhöhungen sind also eine große, aber nicht vollständige Teilmenge. Kundinnen und Kunden mit Preisgarantie oder einem anderen Tarif sind nicht automatisch erfasst. Die BILD schreibt später korrekt, zunächst treffe es die Grundversorgung und das sei etwa jeder fünfte Strom- und jeder sechste Gaskunde. Im Titel und im Einstieg klingt es nach einem flächendeckenden Schlag gegen „Millionen Deutsche“ insgesamt. Das ist die typische Zuspitzung hinter dem Wort „Preis-Schock“.

Einen Gegentrend gibt es, er ist aber schmal. Einen Tag vor Ablauf der gesetzlichen Frist – Grundversorger müssen Erhöhungen zum 1. Januar in der Regel sechs Wochen zuvor bekanntgeben, also bis zum 20. November – meldete der SWR unter Berufung auf Verivox: Von 260 bis dahin angekündigten Strompreisänderungen ab Januar wollten fünf Unternehmen senken, alle anderen aufschlagen. In Baden-Württemberg lag die durchschnittliche Erhöhung damals bei rund fünf Prozent, unter dem Bundeswert. Die spätere Zählung von 329 und 361 bezieht sich ausdrücklich auf angekündigte Erhöhungen in drei Monaten, nicht auf ein vollständiges Plus-minus-Bild aller Versorger. Ein flächendeckendes Senken ist daraus nicht abzulesen, ein restloses Erhöhen aller Grundversorger ebenso wenig.

Warum steigen die Preise? Verivox-Energieexperte Thorsten Storck nennt vor allem gestiegene Beschaffungskosten. „Die seit Beginn des Iran-Kriegs im März 2026 stark gestiegenen Großhandelspreise für Gas und Strom wirken sich erst jetzt auf die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher aus.“ Seit Jahresbeginn hätten sich die Großhandelspreise für Gas nahezu verdreifacht. Nach dem Wegfall russischer Pipeline-Lieferungen sei Deutschland stärker auf Flüssigerdgas angewiesen; der Krieg im Iran habe dessen Preise weltweit steigen lassen. Die BILD gibt den LNG- und Iran-Zusammenhang wieder, lässt das genaue Kriegsdatum März 2026 weg und verkürzt das Zitat. Zusätzlich steigen zum Jahreswechsel die Netzentgelte. Nach einer früheren Verivox-Auswertung der vorläufigen Netzbetreiberdaten vom 19. Oktober 2026 legen die Stromnetzentgelte im Bundesschnitt um rund 1,9 Prozent zu, für 4000 Kilowattstunden rund acht Euro brutto im Jahr; die Gasnetzentgelte um rund drei Prozent, für 20.000 Kilowattstunden rund 19 Euro. In Sachsen und Thüringen sanken die Gasnetzgebühren in dieser Rechnung sogar leicht. Die Netzentgelte erklären den 14-Prozent-Sprung beim Gas also nur zu einem kleinen Teil; der Rest liegt vor allem in der Beschaffung.

Andere staatliche Bestandteile sind 2027 kein neuer Preisschock für sich. Die alte Gasspeicherumlage bleibt nach den vorliegenden Plänen zunächst abgeschafft; eine neue Reserve-Umlage wird erst ab dem 1. Oktober 2027 erwogen. Der CO2-Preis im nationalen Brennstoffemissionshandel bewegt sich 2027 weiter in dem schon 2026 geltenden Korridor von 55 bis 65 Euro je Tonne. Das gehört zur Einordnung, taucht in der BILD aber nicht auf – zu Recht nicht als Hauptursache, wohl aber als Beleg, dass nicht jede Umlage gleichzeitig nach oben springt.

Wichtig ist auch die Rechenart: Die 3,7 Millionen Strom- und die 1,9 Millionen Gaskunden darf man nicht einfach addieren. Viele Haushalte beziehen beides von einem Grundversorger und tauchen in beiden Gruppen auf. Umgekehrt bleiben Millionen Sondervertragskunden außerhalb dieser Statistik, solange ihr Tarif festgeschrieben ist. Eine frühere Handelsblatt-Zählung hatte für den 1. Januar 2027 bereits 333 Gas-Grundversorger mit Erhöhungen genannt; die aktuelle Zahl 361 umfasst ein breiteres Fenster von Dezember bis Februar. Unterschiedliche Stichtage erzeugen also leicht unterschiedliche Kopfzahlen, ohne dass sich der Befund grundsätzlich ändert: In der Grundversorgung geht es für viele Haushalte spürbar nach oben, besonders beim Gas.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät, nicht dauerhaft in der Grundversorgung zu bleiben; ein Wechsel in einen Sondertarif könne sich rechnen, die Kündigungsfrist dort betrage in der Regel zwei Wochen. Diesen Rat gibt auch die BILD wieder. Wie stark lokale Erhöhungen und die erhoffte Steuersenkung gegeneinander arbeiten, haben wir bereits an einem konkreten Fall gezeigt: in einem früheren Bericht über die Strompreise in Rüsselsheim und in einem Kommentar zur Erhöhung in Rüsselsheim. Dort zeigt sich dasselbe Muster wie in der Bundesauswertung: Der Versorger legt zu, die Steuersenkung ist im Preisblatt oft noch nicht enthalten, und erst die Differenz entscheidet, ob am Ende wirklich eine Entlastung ankommt.

KOMMENTAR / MEINUNG: „Preis-Schock“ klingt nach dem nächsten Untergang, und genau so wird Politik verkauft. In Wahrheit treffen die Aufschläge vor allem Haushalte, die in der teuren Grundversorgung hängengeblieben sind, während dieselbe Koalition eine Steuersenkung als große Entlastung feiert, die in den aktuellen Briefen der Versorger noch gar nicht steckt. Wer zuerst die Erhöhung schickt und die Senkung nur verspricht, erzeugt bewusst den Eindruck von Chaos.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass die Beschaffungskosten nach dem Krieg am Golf mit Verzögerung in der Heizung landen, ist keine Überraschung, sondern das Ergebnis einer Energiepolitik, die Pipeline-Gas ersetzt hat, ohne den Preis der Abhängigkeit von Flüssiggas ehrlich zu benennen. Netzentgelte, der Kohlendioxidpreis und Umlagen werden regelmäßig als Schuldige präsentiert. Diesmal liegt der große Brocken im Einkauf – und die Rechnung zahlen trotzdem die Haushalte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Vergleichen und wechseln ist der einzig verlässliche Rat, den Verbraucherzentralen in solchen Wochen geben können. Er entlarvt nebenbei den Staat: Wer Bürger in der Grundversorgung lässt, obwohl dort die Preise besonders hoch sind, und dann mit einer befristeten Steuersenkung um Vertrauen wirbt, verschiebt Verantwortung. Eine Senkung, die erst im Gesetz steht und dann vielleicht auf der Rechnung, ist noch keine Entlastung in der Geldbörse.

Was meinen Sie: spürbare Entlastung oder Rechnung mit doppeltem Boden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Verivox-Auswertung zu Preiserhöhungen in der Grundversorgung, 21.11.2026, ausführlich wiedergegeben u. a. von der Westdeutschen Zeitung: https://www.wz.de/wirtschaft/strom-und-gas-werden-fuer-millionen-haushalte-teurer_aid-158756017

Bundesregierung / Bundeskanzleramt: Stromsteuer sinkt – Spritpreisdeckel kommt, 18.11.2026: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/stromsteuer-spritpreisdeckel-bundesregierung-2461514

BILD: Nächster Preis-Schock!: Strom und Gas werden für Millionen Haushalte teurer, 21.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/naechster-preis-schock-strom-und-gas-werden-fuer-millionen-haushalte-teurer-6b0153203b9cfbd09f99d8a2

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