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Berlin – „Wenn es nur um die Frage nach dem Code of Conduct geht, schmeißt du kein Genie raus.“ Dieser Satz stammt nicht von Nvidia-Chef Jensen Huang, sondern vom deutschen Investor Christian Angermayer. Im BILD-Podcast „Ronzheimer“ verteidigt er die Rückkehr Huangs an die Nvidia-Spitze – 11 Tage nach dessen Rücktritt.

Stand: 18:52 Uhr MEZ

Zum Hintergrund, laut Nvidia-Pressemitteilung, Börsenmitteilung an die US-Aufsicht SEC und Reuters: Huang war am 12. November nach Berichten über außereheliche Affären zurückgetreten, darunter eine mit einer Geschäftsfrau, die verdächtigt wird, für China spioniert zu haben. Am 23. November setzte ihn der Verwaltungsrat einstimmig wieder als Präsident und Konzernchef ein. Wir berichteten: Nvidia setzt Huang wieder ein.

Nach Angaben des Konzerns hat der Verwaltungsrat dabei „Input von hochrangigen Stellen der US-Regierung“ erhalten und sieht kein Risiko für die nationale Sicherheit. Eine Untersuchung durch einen Ausschuss unabhängiger Direktoren läuft weiter, Huang unterstützt sie laut Nvidia. US-Präsident Donald Trump reklamiert die Rückkehr für sich. Laut Reuters schloss die Aktie am Tag der Rückkehr mit einem Plus von 31,5 Prozent.

Reuters weist zudem darauf hin: Weniger als eine Woche zuvor hatte Verwaltungsratschef Harvey Jones noch erklärt, Huang werde nicht zurückgeholt, weil sein Verhalten nicht mit dem Verhaltenskodex vereinbar sei. Governance-Experten stellten die Unabhängigkeit des Gremiums infrage.

Genau hier setzt Angermayer an. Er kennt Huang nach eigenen Angaben persönlich und ist mit Donald Trump Jr. befreundet und geschäftlich verbunden. Huangs Verhalten sei „vielleicht moralisch nicht okay“, aber man müsse abwägen. Zum Verhaltenskodex sagt er: „Ich hoffe, dann schaffen sie ihn ab.“ Den Vorgang nennt er eine „Ordnungswidrigkeit“.

Angermayer behauptet zudem, im Raum habe ein neuer Chipkonzern Huangs mit rund 50 Milliarden Dollar gestanden, der „die 200 besten Leute von Nvidia“ hätte abwerben können. Belege dafür nennt er nicht, unabhängig bestätigt ist das nicht. Den Fehler sieht er beim Verwaltungsrat, nicht bei Trump. US-Demokraten kritisieren Trumps Einmischung dagegen scharf.

KOMMENTAR / MEINUNG: Regeln gelten offenbar nur so lange, bis sie dem Börsenkurs im Weg stehen. Wer offen fordert, einen Verhaltenskodex abzuschaffen, damit ein einzelner Chef bleiben kann, sagt damit vor allem eines: Für die Mächtigen gelten andere Maßstäbe.

KOMMENTAR / MEINUNG: Fair ist aber auch: Huang ist nichts Strafbares nachgewiesen, die Untersuchung läuft noch. Wer jetzt Spionage als Tatsache verkauft, macht es sich genauso leicht wie die, die alles als Kavaliersdelikt abtun.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und dann ist da noch ein Präsident, der sich rühmt, die Personalfrage eines Börsenkonzerns entschieden zu haben. Das sollte jedem Anleger mehr Sorgen machen als jede Affäre.

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Quellen:

Nvidia, Pressemitteilung: https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Board-Reinstates-Jensen-Huang-as-President-CEO-and-Board-Director/

Reuters: https://www.reuters.com/3fec1b0a85a0/technology/nvidia-reinstates-jensen-huang-ceo-2026-11-23/

BILD: https://www.bild.de/politik/inland/nvidia-chef-jensen-huang-schmeisst-du-kein-genie-raus-6b086cb61c4d5a00bfba0873

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