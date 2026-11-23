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Santa Clara – Kehrtwende beim wertvollsten Chipkonzern der Welt! Nvidia hat Jensen Huang am Montag mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident, Konzernchef und Mitglied des Verwaltungsrats eingesetzt. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung und in einer Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC mit. Der Verwaltungsrat habe einstimmig entschieden, nachdem er sich in Gesprächen von Huangs „Aufrichtigkeit“ überzeugt habe. Huang war am 11. November zurückgetreten, nachdem Berichte über außereheliche Affären bekannt geworden waren, darunter mit einer Frau, die nach Medienberichten unter Spionageverdacht steht. Vorwürfe gegen Huang selbst sind nicht bewiesen; eine interne Untersuchung läuft weiter.

Stand: 16:11 Uhr MEZ

Zuerst zur Frage, die das Wort „zurück“ aufwirft: War Huang überhaupt weg? Ja. Laut der SEC-Meldung (Formular 8-K) nahm der Verwaltungsrat am 11. November seinen Rücktritt als Präsident, Konzernchef und Verwaltungsratsmitglied an, mit sofortiger Wirkung. Öffentlich gemacht wurde das am 12. November. Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch die Führung, der Ex-Synopsys-Chef Harvey C. Jones wurde erster Vorsitzender des Verwaltungsrats in der Firmengeschichte. Huang hatte den Konzern zuvor seit seiner Gründung vor 33 Jahren geführt.

Warum er ging, schrieb Nvidia in der Rücktrittsmitteilung nicht. Verwaltungsratschef Jones sagte später in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, Huang sei „freiwillig“ zurückgetreten, wegen „persönlichen Verhaltens“, das nicht mit dem Verhaltenskodex des Unternehmens vereinbar sei. Hintergrund sind Medienberichte über mehrere außereheliche Beziehungen. Eine davon betrifft laut „New York Times“ eine Frau, die zumindest zeitweise Kontakt zu einem Offizier des chinesischen Staatssicherheitsministeriums gehabt haben soll. Nvidia selbst spricht in der heutigen Mitteilung nur von „jüngster Berichterstattung“, wonach Huang „Ziel eines ausländischen Geheimdienstes“ gewesen sein könnte.

Der Verwaltungsrat hatte eine Rückkehr zunächst klar ausgeschlossen. Bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag, dem 17. November, sagte Jones laut AP: Der Verwaltungsrat habe den Rücktritt „einstimmig angenommen“ und beabsichtige nicht, Huang wieder einzusetzen. Am selben Tag hatte Huang öffentlich erklärt, er würde „mit Ehre“ zurückkehren, wenn der Verwaltungsrat das für richtig halte. Nur sechs Tage später ist genau das geschehen.

Dazwischen lag politischer Druck aus dem Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag vor Journalisten laut „Politico“, er würde Huang gern eine „zweite Chance“ geben, Amerika sei ein „Land der zweiten Chancen“. Am Sonntag legte er auf Truth Social nach: Er hoffe, dass der Verwaltungsrat Huang wieder einstelle, das sei „das Beste“ für das Unternehmen und die USA. Ob dieser Druck den Ausschlag gab, sagt Nvidia nicht. Die Mitteilung erwähnt aber ausdrücklich „Einschätzungen aus hochrangigen Kreisen der US-Regierung“. Auf deren Grundlage sei der Verwaltungsrat überzeugt, dass Huangs Rückkehr „kein Risiko für die nationale Sicherheit“ darstelle.

Huang selbst erklärte, er übernehme die Verantwortung „mit größter Demut und erneuertem Engagement“, und schloss: „Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen.“ Jones sagte, Huang sei „die richtige Person, um Nvidia zu führen“. Kress bleibt Finanzchefin, Jones bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Erledigt ist die Affäre damit nicht. Der von unabhängigen Verwaltungsräten besetzte Untersuchungsausschuss arbeitet laut Nvidia „bis zum Abschluss“ weiter, Huang unterstütze die Untersuchung. Zusätzlich gibt es einen neuen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle, und Nvidia sucht erstmals einen Chief Compliance Officer. Das Unternehmen werde „weiterhin mit laufenden Ermittlungen und Anfragen der Regierung kooperieren“, heißt es. Welche Ermittlungen das konkret sind, nennt Nvidia nicht.

Damit zur Verbindung zu unseren Vorberichten. Wir hatten über einen Reuters-Bericht geschrieben, wonach die SEC Fragen zur Rechnungslegung von Nvidia prüfen soll. Einen Zusammenhang zwischen dieser Prüfung und Huangs Rücktritt oder Rückkehr stellt keine der Primärquellen her – die heutige Mitteilung erwähnt die SEC nicht. Belegt ist dagegen der Kurssturz: Laut Investorenseite fiel die Aktie in der Woche bis 20. November auf 125,53 Dollar, wie wir beim Nachrechnen des Kurssturzes gezeigt haben. Nach der Rückkehr-Meldung schoss das Papier laut CNBC um rund 31 Prozent nach oben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Erst einstimmig nein, dann einstimmig ja – und dazwischen ein Präsident, der öffentlich die Personalpolitik eines börsennotierten Konzerns kommentiert. Ein Verwaltungsrat, der so schnell umfällt, muss erklären, was sich in der Sache geändert hat. Ein Hinweis auf vertrauliche Einschätzungen aus Washington reicht dafür nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Huang mag der wichtigste Kopf der Chipbranche sein. Gerade deshalb müssen die offenen Fragen zur Spionage-Affäre vollständig aufgeklärt werden, bevor man von einem Neuanfang spricht. Wer die Aufklärung erst nach der Wiedereinsetzung zu Ende führt, setzt die Reihenfolge falsch.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Börse jubelt, die Anleger atmen auf. Doch wenn politische Zurufe über die Führung eines Weltkonzerns entscheiden, ist das kein gutes Zeichen für Marktwirtschaft und Unternehmensführung. Wer auf Unabhängigkeit der Kontrollgremien pocht, sollte diese Wendung kritisch sehen.

Was meinen Sie: Richtige Entscheidung für Nvidia – oder ein Kniefall vor dem Weißen Haus? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Nvidia: NVIDIA Board Reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director, 23.11.2026: https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-board-reinstates-jensen-huang-as-president-ceo-and-board-director

SEC, Nvidia Form 8-K (Rücktritt), 11.11.2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000082/nvda-20261111.htm

SEC, Nvidia Form 8-K (Wiedereinsetzung), 22.11.2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000090/nvda-20261122.htm

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