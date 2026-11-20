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Berlin – Ein virales Sharepic behauptet unter der Überschrift „Fest beschlossen“, fünf Änderungen in der gesetzlichen Krankenversicherung stünden fest: höhere Zuzahlungen in der Apotheke und im Krankenhaus, ein eigener Beitrag für Ehepartner ab 2028 auch bei Kindern im Haushalt, das vollständige Streichen der Homöopathie und nur noch 50 statt 60 Prozent für Zahnersatz. Ein Gesetzespaket ist tatsächlich beschlossen und verkündet. Mehrere der fünf Behauptungen sind jedoch falsch oder unvollständig, und nicht alle genannten Änderungen gelten schon jetzt.

Richtig am Sharepic ist nur der grobe Hinweis, dass der Bund in diesem Jahr ein umfangreiches Paket zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge beschlossen hat. Die Finanzkommission Gesundheit hatte am 30. März 2026 einen ersten Bericht mit Reformempfehlungen vorgelegt. Das Bundeskabinett beschloss am 29. April 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Bundestag nahm das Gesetz am 10. Juli 2026 in der Ausschussfassung an, in namentlicher Abstimmung mit 318 Ja-Stimmen, 284 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Der Bundesrat verzichtete am selben Tag auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Ausgefertigt wurde das Gesetz am 24. Juli 2026, verkündet im Bundesgesetzblatt Teil I Nummer 228 vom 29. Juli 2026. Es ist also kein bloßer Kommissionsvorschlag und kein liegen gebliebener Kabinettsentwurf mehr. „Fest beschlossen“ klingt trotzdem irreführend, weil das Sharepic so tut, als träfen alle fünf Punkte schon oder demnächst genau so zu, wie sie dort stehen. Das ist nicht der Fall. Viele Vorschriften treten erst am 1. Januar 2027 oder am 1. Januar 2028 in Kraft; andere gelten bereits seit dem 30. Juli 2026.

Erstens die Apotheke. Derzeit gilt nach der Zuzahlungsregel des Fünften Buches Sozialgesetzbuch: Zehn Prozent des Abgabepreises, mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro, jedoch nicht mehr als die Kosten des Mittels. Ab dem 1. Januar 2027 wird diese Vorschrift ersetzt: dann 10 Prozent, mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro, wiederum nicht mehr als die Kosten des Mittels. Die Richtung der Behauptung stimmt also für das kommende Jahr, der Satz „für jedes Medikament künftig 7,50 bis 15 Euro statt 5 bis 10 Euro“ ist aber zu grob. Es bleibt eine prozentuale Zuzahlung mit Unter- und Obergrenze, kein Pauschalpreis für jede Packung. Liegt der Abgabepreis unter der Untergrenze, darf die Zuzahlung die Kosten des Mittels nicht übersteigen. Die jährliche Belastungsgrenze von 2 Prozent der Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, bei schwerwiegender chronischer Erkrankung 1 Prozent, bleibt bestehen. Dieselbe Anhebung der Unter- und Obergrenzen gilt ab dem 1. Januar 2027 auch für weitere Zuzahlungen, etwa bei Hilfsmitteln oder Fahrkosten, die das Sharepic gar nicht erwähnt. Heute, am 20. November 2026, gilt in der Apotheke noch die alte Spanne von 5 bis 10 Euro.

Zweitens die Ehepartner. Ab dem 1. Januar 2028 kommt ein neuer Beitragszuschlag nach § 242b des Fünften Buches. Er beträgt 2,5 Prozentpunkte auf die beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds und wird für einen familienversicherten Ehegatten oder Lebenspartner erhoben. Den Zuschlag trägt das Mitglied allein; eine paritätische Beteiligung des Arbeitgebers ist dafür nicht vorgesehen. Es handelt sich also nicht um einen eigenen Beitrag des mitversicherten Partners. Kinder bleiben beitragsfrei. Entscheidend ist die Ausnahme, die das Sharepic unterschlägt: Der Zuschlag wird nicht erhoben, wenn das Mitglied oder der mitversicherte Partner ein Kind hat, das im Haushalt des mitversicherten Partners lebt und das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, oder ein Kind mit Behinderung, das außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Weitere Ausnahmen gelten unter anderem bei Pflege eines Angehörigen mit mindestens Pflegegrad 2 im beschriebenen Umfang, bei Erreichen der Regelaltersgrenze, bei bestimmten Pflege-, Renten- und Grundsicherungsfällen sowie bei einem Grad der Behinderung oder einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60. Die Behauptung, wer kein eigenes Einkommen habe, müsse ab 2028 einen eigenen Beitrag zahlen, „auch wenn Kinder im Haushalt leben“, ist deshalb in dieser allgemeinen Form falsch.

Drittens die Homöopathie. Hier ist das Sharepic in der Richtung näher am Gesetz, bei den Zeitangaben aber ungenau. Seit dem 30. Juli 2026 haben Versicherte nach der geänderten Vorschrift über die Arzneimittelversorgung keinen Anspruch mehr auf apothekenpflichtige homöopathische oder anthroposophische Arzneimittel zulasten der gesetzlichen Kasse. Das steht bereits im geltenden Gesetzestext. Die Streichung als mögliche Satzungsleistung der Krankenkassen und die Streichung des Satzes, wonach Behandlungsmethoden, Arznei- und Heilmittel der besonderen Therapierichtungen nicht ausgeschlossen sind, treten dagegen erst am 1. Januar 2027 in Kraft. Ab diesem Tag dürfen homöopathische und anthroposophische Arzneimittel sowie homöopathische und anthroposophische Leistungen in der Satzung nicht mehr als zusätzliche Leistungen vorgesehen werden. „Künftig“ und „vollständig aus dem Leistungskatalog gestrichen“ verkürzt also einen gestuften, bereits begonnenen Gesetzesbefehl. Die Kommission und später die Regierung haben sich dabei auf fehlende wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit berufen; das ist die Begründung des Gesetzgebers, keine gerichtliche Feststellung über einzelne Behandlungen. Privat können solche Mittel und Behandlungen weiter in Anspruch genommen werden; die gesetzliche Kasse zahlt sie dann nicht.

Viertens das Krankenhaus. Das Sharepic spricht von einem „Zuschuss“, der von 10 Euro auf 15 Euro pro Tag steige. Rechtlich handelt es sich um eine Zuzahlung der Versicherten, also um einen Eigenanteil, nicht um einen Zuschuss der Kasse. Der Betrag steht in der Zuzahlungsvorschrift und wird ab dem 1. Januar 2027 von 10 Euro auf 15 Euro je Kalendertag für stationäre Maßnahmen angehoben. Unverändert bleibt die Regelung, dass volljährige Versicherte diese Zuzahlung vom Beginn einer vollstationären Krankenhausbehandlung an innerhalb eines Kalenderjahres für längstens 28 Tage leisten. Der Höchstbetrag steigt damit rechnerisch von 280 auf 420 Euro im Kalenderjahr, sofern keine Befreiung greift. Zahlungen an die Rentenversicherung oder für bestimmte Reha-Leistungen im selben Jahr können nach der Vorschrift angerechnet werden. Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, zahlt diese Krankenhauszuzahlung weiterhin nicht. Auch dieser Punkt ist also beschlossen, gilt aber heute noch nicht und wird im Sharepic mit dem falschen Begriff und ohne die 28-Tage-Grenze wiedergegeben.

Fünftens der Zahnersatz. Heute umfasst der befundbezogene Festzuschuss 60 Prozent der für die jeweilige Regelversorgung festgesetzten Beträge, mit Bonusheft 70 Prozent nach fünf und 75 Prozent nach zehn Jahren ununterbrochener Vorsorge. Ab dem 1. Januar 2027 sinkt der Grundwert auf 50 Prozent; mit Nachweis der Vorsorgeuntersuchungen steigen die Festzuschüsse auf 60 Prozent nach fünf und auf 65 Prozent nach zehn Jahren. Für vor diesem Stichtag bewilligte Festzuschüsse bleibt die alte Rechtslage maßgebend. Die Härtefallregelung bleibt erhalten: Wer unzumutbar belastet würde, erhält weiterhin einen ergänzenden Betrag, der die Regelversorgung im Ergebnis vollständig abdeckt. Der Satz, die Krankenkasse übernehme „nur noch 50 Prozent der Kosten statt bisher 60 Prozent“, ist deshalb unvollständig. Es geht um Festzuschüsse auf die Regelversorgung, nicht automatisch um die Hälfte jeder Zahnarztrechnung, und der Bonus sowie die Härtefallregelung werden unterschlagen.

Dokumentiert ist damit: Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz ist von Bundestag und Bundesrat gebilligt, im Bundesgesetzblatt verkündet und in Teilen bereits in Kraft. Dokumentiert sind auch die neuen Beträge und der Beitragszuschlag – jeweils mit den im Gesetz genannten Daten, Ausnahmen und Obergrenzen. In Fragen und Antworten des Bundesministeriums für Gesundheit werden die beschlossenen Änderungen erläutert, maßgeblich bleibt jedoch der Gesetzestext. Nicht belegt ist die pauschale Überschrift „Fest beschlossen“ im Sinne von: Alle fünf Punkte gelten so, wie das Bild sie formuliert. Falsch ist insbesondere der eigene Partnerbeitrag trotz Kinder im Haushalt. Irreführend sind der Begriff „Zuschuss“ beim Krankenhaus, die verkürzte Zahnersatz-Formel und das Verschweigen, dass in der Apotheke und im Krankenhaus heute noch die alten Beträge gelten. Wer das Bild teilt, ohne Datum und Gesetzestext zu prüfen, verbreitet eine Mischung aus beschlossenen Änderungen und handfesten Fehlern.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Gesetz, das den Bundestag und den Bundesrat passiert hat, darf man benennen. Man darf es auch hart kritisieren. Was man nicht darf, ist aus einem verkündeten Paket ein Schreckensplakat zu machen, das Ausnahmen streicht, Daten vermischt und aus einer Zuzahlung einen Zuschuss macht. Wer so wirbt, untergräbt ausgerechnet das Misstrauen, das er wecken will, weil die nächste Prüfung das Bild widerlegt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Politik trägt an der Verwirrung eine eigene Mitschuld. Ein Spargesetz mit gestaffelten Zeitpunkten, Sonderregeln für Familien und einem Fachvokabular aus Festzuschuss, Regelversorgung und Belastungsgrenze lädt zu Verkürzung ein, wenn die Regierung nicht ebenso klar sagt, was ab wann gilt und was nicht. Wer Milliarden bei Versicherten holen will, muss die Regeln so erklären, dass sie ohne virale Bildchen verständlich sind.

KOMMENTAR / MEINUNG: Höhere Eigenanteile und ein Zuschlag für bestimmte mitversicherte Partner sind eine politische Entscheidung über Lasten, nicht ein Naturgesetz. Sie treffen Haushalte sehr unterschiedlich, je nach Einkommen, Vorsorge und Lebenslage. Gerade deshalb braucht die Debatte den Gesetzestext und nicht die lauteste Grafik. Angst ist ein schlechter Ratgeber, Schönreden ebenso. Zuerst muss stimmen, was behauptet wird.

Was meinen Sie: Ist das Sharepic nur ungenau – oder eine gezielte Verkürzung beschlossener Kassenänderungen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Bundesgesetzblatt Teil I 2026 Nr. 228, Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz) vom 24. Juli 2026, verkündet am 29. Juli 2026: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2026/228/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch, geltende Fassung, § 61 SGB V (Zuzahlungen); ferner §§ 31, 39, 55 SGB V: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__61.html

Bundesministerium für Gesundheit, Fragen und Antworten zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-21-lp/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-faq

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