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Berlin – Bundestagspräsidentin Julia Klöckner fordert die Spitze der Linksfraktion auf, sich klar von der Sitzblockade im Paul-Löbe-Haus zu distanzieren. In einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek und Sören Pellmann verlangt sie, die Beteiligung eigener Abgeordneter ausdrücklich zu missbilligen und dafür zu sorgen, dass sich der Vorgang nicht wiederholt. Auslöser ist das Parlamentarische Frühstück mit dem früheren Mossad-Chef David Barnea, bei dem Linken-Abgeordnete am Mittwoch den Saaleingang blockierten. Parallel hat Klöckner Verfahren nach dem Abgeordnetengesetz einleiten lassen; ein Ordnungsgeld von 2000 Euro ist möglich, aber noch nicht festgesetzt.

Stand: 12:02 Uhr MEZ

In dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP und dem Spiegel vorliegt, bezieht sich Klöckner auf den Vorfall vom Mittwoch. Nach dem bisherigen Stand der Aufklärung seien „mehrere Abgeordnete Ihrer Fraktion maßgeblich an einer Blockade des Saaleingangs beteiligt“ gewesen. Die Bundestagspräsidentin schreibt, sie erwarte von den Fraktionsvorsitzenden, „dass Sie sich von dieser Aktion klar distanzieren und die Beteiligung von Mitgliedern Ihrer Fraktion ausdrücklich missbilligen“. Sie sollen zudem dafür Sorge tragen, „dass so etwas keine Schule in der Fraktion macht und sich nicht wiederholt“. Der Brief wurde nach Angaben des Spiegel bereits am Donnerstag nach einer Sitzung des Ältestenrats verschickt. Bis Freitagnachmittag hatte die Linksfraktion dem Spiegel zufolge noch nicht darauf reagiert.

Über den Vorfall im Paul-Löbe-Haus haben wir bereits berichtet. Die Linken-Abgeordneten Desiree Becker und Tamara Mazzi setzten sich vor die Tür eines Sitzungssaals und hielten Fotos von Opfern des Pager-Angriffs auf die Hisbollah im Libanon im September 2024 hoch. Becker bestätigte die Aktion der Deutschen Presse-Agentur und erklärte, der Bundestag dürfe „keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten“. Teilnehmer und Becker selbst sprachen von einer Dauer von etwa einer Minute oder kürzer. Die Bundestagspolizei war vor Ort und forderte die Auflösung der Blockade. Eingeladen hatte der Verein Nahost-Friedensforum (Naffo), die Schirmherrschaft hatte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz übernommen. Der Vorwurf, Barnea habe den Angriff mitverantwortet, ist nicht gerichtlich festgestellt.

Bereits am Donnerstag hatte Klöckner den Vorgang öffentlich als „neues Ausmaß“ und „Tiefpunkt“ bezeichnet. „Dass Abgeordnete in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages andere Abgeordnete durch Blockade an ihrer parlamentarischen Arbeit hindern, ist ein neues Ausmaß – ein Tiefpunkt“, sagte sie laut einer Mitteilung. „Das Instrument von Abgeordneten sollte die Sprache und das Argument sein, nicht die Sitzblockade.“ Im Brief an Reichinnek und Pellmann heißt es ergänzend, jedes Mitglied des Bundestages dürfe die Wahl der Gäste kritisieren und Positionen entschieden widersprechen; die Auseinandersetzung müsse jedoch „mit Worten und Argumenten geführt werden, nicht mit der Blockade von Sitzungsräumen“. Wer den Zugang zum Saal blockiere, maße sich an, darüber zu entscheiden, mit wem andere Abgeordnete in Ausübung ihres Mandats sprechen können. Das sei „mit den Grundregeln unseres parlamentarischen Miteinanders unvereinbar“.

Klöckner hat die Bundestagsverwaltung angewiesen, Verfahren nach Paragraf 44f des Abgeordnetengesetzes einzuleiten. Das Gesetz erlaubt bei einer nicht nur geringfügigen Verletzung der Hausordnung ein Ordnungsgeld von 2000 Euro, im Wiederholungsfall 4000 Euro. Die betroffenen Abgeordneten sollen zunächst angehört werden; über jeden Einzelfall will die Präsidentin nach Aufklärung des Sachverhalts entscheiden. Der Spiegel schreibt mit Blick auf den Brief von Verfahren gegen die beiden an der Tür beteiligten Abgeordneten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte zuvor berichtet, angeordnet worden seien Verfahren gegen insgesamt sieben Abgeordnete der Linksfraktion. Ein Ordnungsgeld ist damit nicht automatisch verhängt. Ob eine sehr kurze Blockade als nicht nur geringfügige Verletzung gilt, ist rechtlich nicht eindeutig; eine Entscheidung steht aus.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Forderung nach einer Distanzierung kommt nicht überraschend und auch nicht erst an diesem Freitag. Der Brief ging bereits nach der Sitzung des Ältestenrats hinaus. Wer den Vorgang als plötzliches Durchgreifen inszeniert, verkürzt den Ablauf.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kritik an einem Gast ist im Parlament zulässig, eine Sitzblockade vor der Tür ist etwas anderes. Wer den Zugang versperrt, entscheidet nicht nur über die eigene Meinung, sondern über die Arbeitsmöglichkeit anderer Abgeordneter. Das verträgt sich nicht mit den Regeln des Hauses.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Ordnungsgeld ist gesetzlich möglich, aber nicht automatisch fällig. Zuerst müssen die Betroffenen angehört werden, und es muss feststehen, dass der Verstoß nicht nur geringfügig war. Eine sehr kurze Blockade bleibt ein Regelverstoß – die Höhe der Folge ist damit noch nicht entschieden.

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Quellen:

DER SPIEGEL: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/julia-kloeckner-fordert-heidi-reichinnek-auf-sich-von-linken-blockieren-zu-distanzieren-a-fd433eed-c03a-4b17-a255-805857ed8319

n-tv / AFP: https://www.n-tv.de/ticker/Kloeckner-fordert-Distanzierung-von-Linken-Fraktionsspitze-id31582532.html

Frankfurter Allgemeine Zeitung: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/julia-kloeckner-leitet-ordnungsgeldverfahren-gegen-linken-abgeordnete-ein-accg-201719007.html

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