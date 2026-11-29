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Heidelberg – Regionale Stromgrundversorger haben für Dezember bis Februar 329 Preiserhöhungen angekündigt, im Schnitt um rund acht Prozent. Nach einer Analyse des Vergleichsportals Verivox sind hochgerechnet rund 3,7 Millionen Haushalte in der örtlichen Grundversorgung betroffen; ein Drei-Personen-Haushalt mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch käme auf etwa 128 Euro Mehrkosten im Jahr. Die geplante Stromsteuersenkung könnte den Anstieg stark dämpfen, sofern sie vollständig weitergegeben wird. Zugleich berichten einzelne Kunden außerhalb typischer Durchschnittswerte von deutlich schärferen Anhebungen, oft erst nach dem Ende einer Preisgarantie.

Stand: 11:35 Uhr MEZ

Die Kernzahlen stammen aus der Analyse des Vergleichsportals Verivox vom 23. November; über die angekündigten Erhöhungen der Grundversorger haben wir bereits berichtet. Betroffen ist demnach nicht die gesamte Bevölkerung, sondern Haushalte, die noch in der örtlichen Grundversorgung sind – laut Bundesnetzagentur gut ein Fünftel. Die 128 Euro gelten für ein volles Jahr mit dem neuen Preis; tritt die Anpassung erst im Januar oder Februar in Kraft, fällt die Mehrbelastung im ersten Kalenderjahr geringer aus. Als Gründe nennt Verivox vor allem gestiegene Beschaffungskosten im Großhandel, die sich seit Beginn des Iran-Kriegs im März 2026 verzögert in den Verbrauchertarifen niederschlagen, sowie höhere Netzentgelte. Die Netzgebühren steigen zum Jahreswechsel bundesweit nur um durchschnittlich knapp zwei Prozent und erklären damit nur einen Teil des Aufschlags. Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, die Stromsteuer befristet für 2027 von 2,05 Cent auf 0,1 Cent je Kilowattstunde zu senken. Wird das vollständig weitergegeben, spart derselbe Musterhaushalt rechnerisch rund 93 Euro brutto; die bisher angekündigten Mehrkosten sänken dann auf etwa 35 Euro, also rund zwei Prozent. In den vorliegenden Preisänderungen ist diese Entlastung noch nicht enthalten; ein Koalitionsbeschluss ist noch kein geltendes Gesetz.

Wie stark es im Einzelfall wird, unterscheidet sich erheblich. Die EnBW erhöht den Haushaltsstrom in der Grund- und Ersatzversorgung zum 1. Januar um 3,3 Prozent; ein Musterhaushalt mit 2900 Kilowattstunden zahlt demnach 3,40 Euro im Monat mehr. Die Mainova in Frankfurt hebt den Arbeitspreis nur leicht von 38,78 auf 39,10 Cent an, den Grundpreis stärker, unterm Strich rund drei Prozent bzw. etwa 32 Euro im Jahr bei 2500 Kilowattstunden. Die RheinEnergie in Köln nennt je nach Netzgebiet rund 7,6 bzw. 5,2 Prozent, und das nur für Grundversorgung und ältere Verträge ohne feste Laufzeit; Preisgarantie-Verträge bleiben unberührt. Deutlich stärker fällt die Anpassung bei der EWE aus: Der Arbeitspreis in der Stromgrundversorgung steigt von 29,63 auf 34,58 Cent, der Grundpreis leicht; für 2500 Kilowattstunden rechnet das Unternehmen mit rund 128,50 Euro Mehrkosten im Jahr. Die Änderung gilt nicht in Brandenburg, weil EWE dort nicht Grundversorger ist.

Davon zu trennen sind einzelne Sondervertragsschreiben, die weit über den Verivox-Durchschnitt hinausgehen. BILD beruft sich auf ein auf der Plattform X veröffentlichtes Kundenschreiben, wonach der Arbeitspreis von 31,19 auf 57,70 Cent je Kilowattstunde steigen und ab dem 21. April 2027 gelten solle; der Anbieter nenne Mehrkosten von bis zu 299,30 Euro im Jahr. Anbieter und Echtheit dieses einzelnen Schreibens konnten wir nicht unabhängig prüfen; es ist kein Beleg für die typische Erhöhung. Das Verbraucherportal Finanztip berichtet dagegen anhand vorliegender Mails über PlusStrom, eine Marke von Fuxx – Die Sparenergie: Einem Stromkunden solle der Arbeitspreis auf 56 Cent steigen, mehr als das Doppelte. Entscheidend sei der Zeitpunkt: Die kräftige Anhebung wegen höherer Beschaffungskosten greife oft erst nach Ablauf der Preisgarantie, in den Finanztip vorliegenden Fällen erst in sieben bis elf Monaten. Eine kleinere Anpassung von Umlagen und Netzentgelten könne schon zum Jahreswechsel kommen. Finanztip warnt deshalb vor einer überstürzten Kündigung zum Jahresanfang – und rät, das Ende der Garantie im Kalender festzuhalten, damit der spätere Sprung nicht übersehen wird.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Durchschnittswert sagt wenig über die eigene Rechnung. Wer in der Grundversorgung bleibt, spürt etwas anderes als jemand mit Preisgarantie – und ein einzelnes Schreiben ist kein Maßstab für das ganze Land.

KOMMENTAR / MEINUNG: Höhere Börsenpreise und Netzgebühren erklären einen Teil des Anstiegs. Ob die geplante Steuersenkung wirklich bei den Haushalten ankommt, entscheidet erst die Weitergabe, nicht die Ankündigung im Koalitionsbeschluss.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gerade deshalb lohnt der Blick auf das Datum. Eine drastische Erhöhung, die erst Monate später gilt, darf niemanden in eine überstürzte Kündigung treiben – und sie darf auch nicht in der Schublade verschwinden.

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Quellen:

Verivox – Strom und Gas: Hunderte Grundversorger erhöhen die Preise zum Jahreswechsel, 23.11.2026: https://www.verivox.de/presse/strom-und-gas-hunderte-grundversorger-erhoehen-die-preise-zum-jahreswechsel-1121728/

Finanztip – Preiserhöhungs-Trick bei Strom und Gas, 26.11.2026: https://www.finanztip.de/daily/web/preiserhoehungs-trick-bei-strom-und-gas-wir-warnen-vor-dieser-e-mail/

EnBW – Passt Energiepreise zum Jahreswechsel an, 2026: https://www.enbw.com/presse/enbw-strompreis-gaspreis-anpassung-2027.html

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