Symbolfoto – Bild KI-generiert

Istanbul – Die Istanbuler Polizei hat einen auf der Europol-Fahndungsliste stehenden Mann festgenommen und später ein Foto in den sozialen Medien veröffentlicht, auf dem der Festgenommene in Unterwäsche neben vermummten Beamten zu sehen ist. BILD nennt ihn in der Überschrift einen „Hells-Angel-Killer“. Das ist eine Vorverurteilung, keine feststehende Tatsache: Ein rechtskräftiges Mordurteil gegen den 37-jährigen Hasan O. liegt öffentlich nicht vor. Belegt ist, dass Dänemark ihn wegen eines Tötungsdelikts aus dem Mai 2019 sucht, dass auch deutsche Behörden wegen schwerer Vorwürfe ermitteln und dass ein Richter in Istanbul ihn und zwei Mitfestgenommene in Untersuchungshaft geschickt hat. Die amtliche türkische Darstellung spricht von einer Festnahme am 13. November im Bezirk Büyükçekmece, von drei durchsuchten Adressen sowie von zwei Pistolen, einer schusssicheren Weste und 45 Patronen.

Der BILD-Text erschien am Sonntag, dem 22. November 2026, um 14.14 Uhr und ist frei zugänglich, eine Bezahlschranke gibt es nicht. Die Überschrift der Zeitung lautet: „In Istanbul verhaftet: Polizei führt Hells-Angel-Killer in Unterhose vor.“ Bereits in dieser Zeile stehen drei Behauptungen nebeneinander, die nicht denselben Beweiswert haben. Dass türkische Sicherheitskräfte einen Gesuchten festgenommen und ein entwürdigendes Foto verbreitet haben, ist anhand amtlicher türkischer Meldungen und der Polizei-Veröffentlichung nachvollziehbar. Dass der Mann ein „Killer“ und ein „Hells Angel“ sei, ist dagegen kein festgestelltes Urteil, sondern eine Zuspitzung. Wir prüfen den Vorgang deshalb anhand der Istanbuler Polizei, der staatlichen Anadolu-Agentur, des Europol-Fahndungseintrags und einer NDR-Recherche für die Tagesschau – und nennen den Beschuldigten sowie die beiden Mitfestgenommenen nur mit Vornamen und abgekürztem Nachnamen. Das Festnahmefoto selbst verbreiten wir nicht.

Was die türkischen Behörden selbst mitgeteilt haben, ist enger und nüchterner als die BILD-Schlagzeile. In der amtlichen Meldung der Anadolu-Agentur vom 21. November heißt es, der Nationale Nachrichtendienst MİT und die Nachrichtendienstabteilung der Istanbuler Polizei hätten koordiniert, die Abteilung für die Bekämpfung organisierter Kriminalität habe die Operation geführt. Ein international mit einem sogenannten roten Interpol-Ausschreiben gesuchter Mann, in der Meldung nur mit den Initialen M. O. bezeichnet, sei im Bezirk Büyükçekmece aufgespürt und mit Unterstützung von Spezialeinheiten festgenommen worden. Bei der Durchsuchung von drei Adressen seien außerdem die Verdächtigen R. I. und T. K. festgenommen worden. Sichergestellt wurden laut dieser Meldung zwei Pistolen, eine schusssichere Weste und 45 Patronen. Die Festgenommenen seien zur weiteren Bearbeitung auf das Polizeigelände an der Vatan Caddesi gebracht worden. Von einem „Killer“, von Hells Angels oder von einer Unterwäsche-Zurschaustellung steht in dieser amtlichen Darstellung nichts.

Den genauen Festnahmetag nennt BILD mit dem 13. November; das deckt sich mit späteren türkischen und deutschen Berichten, die sich auf Sicherheitskreise stützen. Die öffentliche Präsentation folgte erst später: Die Istanbuler Polizei verbreitete den Fahndungserfolg am 21. November in den sozialen Medien. BILD schreibt, Hasan O., in der Unterwelt unter dem Namen „Napoleon“ bekannt, sei in Büyükçekmece auf der europäischen Seite der Stadt aufgespürt worden, und nennt als Viertel „Alkent 2000“. Die amtliche Anadolu-Meldung bestätigt den Bezirk und drei Adressen, nicht jedoch den Wohnviertelnamen; diesen führen türkische Medienberichte und BILD an. Neben Hasan O. seien Recep I. und Turan K. festgenommen worden, die zum engeren Kreis des Gesuchten gehören sollen. Diesen Zugehörigkeitsvorwurf übernehmen wir als Behörden- und Medienangabe, nicht als bewiesene Organisationszugehörigkeit. Laut NDR sollen die beiden Mitfestgenommenen in Nordrhein-Westfalen geboren sein.

Beim sichergestellten Material ist BILD ungenau. Die Zeitung schreibt nur von zwei Schusswaffen, Munition und einer kugelsicheren Weste. Die amtliche Meldung beziffert die Munition auf 45 Patronen. Mehrere türkische Medienberichte, die sich auf Sicherheitsquellen stützen, differenzieren zusätzlich: eine unlizenzierte Pistole, eine Pistole mit abgelaufener Lizenz, eine schusssichere Weste und 45 Patronen im Kaliber 7,65 Millimeter. Der Anwalt von Hasan O., Aytaç Ayan, bestätigte dem NDR, in einem Tresor im Haus seines Mandanten sei eine Waffe gefunden worden. Das ist eine wichtige, aber begrenzte Bestätigung: Sie betrifft das Auffinden einer Waffe, nicht die von BILD und deutschen Ermittlern erhobenen Vorwürfe zu Tötungsdelikten in Europa. Nach NDR-Informationen wirft die türkische Seite Hasan O. derzeit die Gründung einer kriminellen Vereinigung und illegalen Waffenbesitz vor. Bei der Anhörung vor der Istanbuler Haftrichterin soll er diese Vorwürfe bestritten und seine Freilassung verlangt haben. Die Richterin ordnete dennoch Mitte November Untersuchungshaft an – für ihn und die beiden Mitfestgenommenen. Untersuchungshaft ist kein Schuldspruch.

Genau an diesem Punkt greift BILD am schärfsten daneben. Die Zeitung macht aus einem Gesuchten einen „Killer“ und aus einem Verdächtigen einen „Ex-Hells Angel“, als sei beides bereits gerichtlich geklärt. Beides ist es nicht. Im Europol-Fahndungseintrag, zuletzt geändert am 17. Juni 2026 und bei unserer Prüfung am 22. November weiterhin als „Wanted“ geführt, sucht Dänemark Hasan O. wegen Mordes und schwerer Körperverletzung. Der Eintrag nennt als Alias den weiteren Vornamen Muhammed, als Staatsangehörigkeit dänisch und türkisch, als Geburtsdatum den 26. April 1989, und er beschreibt den Verfahrensstand mit den Worten „Failed to attend court“ – also damit, dass der Gesuchte nicht vor Gericht erschienen ist. Zum Tatvorwurf heißt es, er werde in einem Tötungsfall vom Mai 2019 gesucht, bei dem das Opfer durch mehrere Schüsse in Kopf und Körper getötet worden sei. Das ist ein internationaler Haft- und Fahndungsstand, kein rechtskräftiges Urteil. Eine öffentliche Verurteilung wegen Mordes in Dänemark oder Deutschland ist aus den vorliegenden Quellen nicht ersichtlich.

Die dänische Ausgangslage lässt sich weiter zurückverfolgen. Bereits am 26. November 2019 gab die Polizei von Københavns Vestegn bekannt, sie veröffentliche Foto und Namen eines damals 30-jährigen Mannes, der verdächtigt werde, am 4. Mai 2019 in Rødovre einen 36-jährigen, dem Rockermilieu zugeordneten Mann getötet zu haben. Die Behörde ordnete Hasan O. damals ausdrücklich den Hells Angels zu und forderte ihn auf, sich zu stellen. Ein späterer Bericht, der sich auf die dänische Seite stützt, nennt zudem einen Haftbefehl zur Inhaftierung in Abwesenheit. Auch das ist ein richterlicher Fahndungsschritt, keine Schuldfeststellung. Der Anwalt Aytaç Ayan erklärte dem NDR dagegen, sein Mandant sei weder in Deutschland noch in einem anderen Land Europas in Straftaten verwickelt und außerdem kein Mitglied der Hells Angels. BILD erwähnt diese Einlassung nicht. Die Mitgliedschaft bleibt damit umstritten: Die dänische Polizei hat sie 2019 öffentlich behauptet, der Verteidiger bestreitet sie 2026.

In Deutschland ist die Lage ähnlich: schwer, aber unbewiesen. BILD schreibt, die Staatsanwaltschaft Köln habe ebenfalls nach Hasan O. fahnden lassen, und zwar wegen schwerer räuberischer Erpressung sowie wegen versuchten und vollendeten Mordes. Er soll hinter mehreren Anschlägen in Köln und Umgebung stecken, sich ein Netzwerk aufgebaut und „Verbrechen auf Bestellung“ organisiert haben; die Behörden nennen das laut BILD „Crime as a Service“. Der NDR berichtet genauer und vorsichtiger. Nach Informationen des Senders verdächtigt die Kölner Staatsanwaltschaft Hasan O., am Mord an Davide K. im Jahr 2024 beteiligt gewesen zu sein. Das Opfer sei vor einem Fitnessstudio in Köln-Kalk erschossen worden, der unmittelbare Täter soll mit einem E-Scooter am Tatort erschienen sein. Außerdem soll Hasan O. aus der Türkei heraus Straftaten in Deutschland in Auftrag gegeben haben, bei denen junge Handlanger in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit scharfen Waffen auf Geschäfte schossen. Ein vertrauliches Papier des Bundeskriminalamts, das dem NDR vorliegt, warnt allgemein vor einer Zunahme des Phänomens „Violence as a Service“ – Gewalt als Dienstleistung –, nicht unter dem von BILD verwendeten Begriff „Crime as a Service“. Keiner dieser Vorwürfe ist öffentlich durch ein Urteil bewiesen. Der Anwalt bestreitet sie.

Diese Unterscheidung ist nicht neu. Bereits in einem früheren Bericht zu Schüssen in Köln hatten wir eine BILD-These geprüft, wonach derselbe unter dem Spitznamen „Napoleon“ geführte Mann hinter einem Angriff auf ein Geschäft in der Kölner Innenstadt stecken sollte. Für jenen konkreten Fall bestätigte keine deutsche Behörde den Verdacht öffentlich. Die neuen NDR-Angaben zur Staatsanwaltschaft Köln beziehen sich vor allem auf den Fall Davide K. und auf allgemeinere Steuerungsvorwürfe, nicht automatisch auf jede spätere Schussreihe. Wer beides in einen Topf wirft, macht aus offenen Ermittlungen eine fertige Täterbiografie. Genau das tut BILD, wenn die Zeitung schreibt, der Mann habe Verbrechen auf Bestellung „geliefert“. Geliefert ist hier gar nichts, solange ein Gericht nicht entschieden hat.

Eine zweite türkische Spur führt zu Necati A., einem früheren Führungsmitglied der Hells Angels, der 2004 in Deutschland unter anderem wegen Zuhälterei und Menschenhandel verurteilt und in die Türkei abgeschoben worden war. Nach NDR und türkischen Berichten verurteilte ein Gericht in Izmir ihn im Oktober 2026 als Anführer einer kriminellen Vereinigung zu mehr als 15 Jahren Haft; eine englischsprachige türkische Darstellung nennt 15,5 Jahre. Hasan O. soll dieser Vereinigung angehört haben, bereits im Oktober 2025 erging demnach ein Haftbefehl gegen ihn. Sein Anwalt behauptet gegenüber dem NDR, Hasan O. sei in diesem Verfahren freigesprochen worden, konnte ein entsprechendes Urteil zum Zeitpunkt der NDR-Veröffentlichung aber nicht vorlegen. Die behauptete Nähe zu Necati A. ist deshalb ein relevanter Ermittlungskontext, kein Ersatz für eine eigene, rechtskräftige Verurteilung von Hasan O. Einen Teil dieser Vorgeschichte hatten wir bereits in der Linie eines früheren Berichts über die Festnahme eines früheren Hells-Angels-Führungsmitglieds nachgezeichnet.

Zur Auslieferung schreibt BILD zutreffend, sie sei unwahrscheinlich, weil die Türkei nach ihrer Verfassung eigene Staatsbürger nicht ausliefert. Hasan O. besitzt nach dem Europol-Eintrag und übereinstimmenden Medienberichten die dänische und die türkische Staatsangehörigkeit. Der NDR berichtet ergänzend, aus deutschen Ermittlerkreisen sei zu hören, die Festnahme gehe nicht auf das Betreiben deutscher Behörden zurück. Deutsche Fahnder beklagen demnach eine oft einseitige Zusammenarbeit mit der Istanbuler Polizei. Das ändert nichts am Kern für die aktuelle Berichterstattung: Maßgeblich ist zunächst das türkische Verfahren wegen mutmaßlicher Vereinigungs- und Waffendelikte, während die europäischen Tötungsvorwürfe weiter unentschieden sind.

Bleibt das Foto, um das BILD den Artikel herumgebaut hat. Die Istanbuler Polizei veröffentlichte eine Aufnahme, auf der der Festgenommene in Unterwäsche kniend neben maskierten Beamten zu sehen ist. BILD deutet das als absichtliche Demütigung und Machtdemonstration, unter anderem weil andere Bilder vom Weg zum Gericht den Mann bekleidet zeigten. Diese Deutung ist plausibel, aber sie bleibt eine Interpretation. Die Zeitung schreibt außerdem, Menschenrechtsorganisationen kritisierten die Praxis scharf. Eine namentlich ausgewiesene Stellungnahme einer solchen Organisation genau zu diesem Foto war bei unserer Prüfung nicht auffindbar; die allgemeine Kritik an entwürdigenden Festnahmebildern ist gleichwohl nicht neu. Wir halten deshalb fest, dass die Polizei ein solches Bild verbreitet hat – und verzichten darauf, es zu zeigen. Der Rechtsstand ändert sich dadurch nicht: Hasan O. ist festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, er ist international gesucht, er bestreitet die Vorwürfe. Ein verurteilter „Killer“ ist er damit nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Überschrift, die einen Gesuchten zum Killer macht, spricht schon das Urteil, das ein Gericht noch gar nicht gesprochen hat. Schwere Vorwürfe und eine Fahndungsliste rechtfertigen Härte in der Sache, aber nicht diese Wortwahl. Wer die Unschuldsvermutung nur dann gelten lässt, wenn der Beschuldigte sympathisch wirkt, gibt sie preis.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Festnahmefoto in Unterwäsche ist keine Information, sondern eine Zurschaustellung. Den Vorgang sachlich festzuhalten reicht; das Bild selbst weiterzuverbreiten bedient genau die Demütigung, die damit bezweckt sein kann. Eine seriöse Berichterstattung kommt ohne solche Aufnahmen aus.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass jemand international gesucht wird und in Untersuchungshaft sitzt, ist bereits eine schwere Nachricht. Sie wird nicht wahrer, wenn man aus Verdacht eine Tat und aus einer umstrittenen Mitgliedschaft eine fertige Identität macht. Justiz und Polizei müssen den Fall aufklären – die Schlagzeile sollte ihnen nicht vorgreifen.

Was meinen Sie: Darf eine Zeitung einen bloß Gesuchten als „Killer“ titulieren – und wie sollte über Festnahmefotos umgegangen werden, die einen Beschuldigten erniedrigen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Anadolu-Agentur, gestützt auf die Istanbuler Polizei, 21.11.2026: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/kirmizi-bultenle-aranan-uluslararasi-suc-orgutu-uyesi-istanbulda-yakalandi/4133154

Europol: Europe’s Most Wanted, Eintrag zu Hasan O., zuletzt geändert 17.06.2026: https://eumostwanted.eu/okutan-hasan

tagesschau / NDR: Einer von Europols „Most Wanted“ in Istanbul gefasst, 20.11.2026: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/festnahme-tuerkei-napoleon-kriminalitaet-100.html

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