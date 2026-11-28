Berlin – „Dann fahren wir Richtung Abgrund“: Dieser Satz von CDU-Haushälter Mathias Middelberg bei „Markus Lanz“ ist der Aufhänger eines neuen Videos des YouTube-Kanals „Frank Ungefiltert“. Der Betreiber rechnet darin mit Kanzler Friedrich Merz, Managern und den „Möchtegern-Eliten“ ab. Das Middelberg-Zitat und das Mini-Wachstum von 0,1 Prozent stimmen. Andere Zahlen sind übertrieben, einige Behauptungen bleiben unbelegt – und vieles ist erklärtermaßen Polemik.

Stand: 11:52 Uhr MEZ

Das knapp zehnminütige Video „System-Crash: Wenn die ‚Möchtegern-Eliten‘ den Karren endgültig an die Wand fahren“ erschien am 26. November. In der Beschreibung schreibt der Betreiber selbst, er sei kein Journalist, seine Äußerungen enthielten „ein hohes Maß an Satire, Ironie und Polemik“; Bilder von Politikern in Vorschaubildern seien „in der Regel KI-generiert“. Auch das Merz-Bild im Vorschaubild trägt den Vermerk „KI GENERATED“.

Korrekt zitiert ist Middelberg. Der Unionsfraktionsvize sagte am 24. November im ZDF laut WELT: „Wir fahren gewaltig auf Lücke und wir leben wirklich über unsere Verhältnisse. Jeder dritte Euro, den wir jetzt ausgeben, den haben wir tatsächlich nicht.“ Auf die Frage nach Wand und Abgrund: „Dann fahren wir Richtung Abgrund.“ Was das Video weglässt: Middelberg nannte die Schuldenquote von 66 bis 67 Prozent noch „sehr verträglich“ und hielt einige Jahre hoher Kreditfinanzierung für vertretbar, wenn der Anteil danach sinkt. Das eigentliche Problem sei, dass die mittelfristige Planung das nicht vorsehe.

Auch die Konjunkturzahl stimmt. Laut Statistischem Bundesamt wuchs das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal nur um 0,1 Prozent zum Vorquartal, die Ausrüstungsinvestitionen sanken um 3,5 Prozent. Übertrieben ist dagegen die Behauptung, der Haushalt bestehe „zu fast 40 Prozent aus Schulden“. Im Kernhaushalt sind es knapp 123 von rund 561 Milliarden Euro, gut ein Fünftel; erst mit den Sondervermögen kommt man auf rund ein Drittel, also rund 210 Milliarden Euro neue Kredite, über die wir bereits berichtet haben. Das US-Wachstum von „4,5 Prozent“ ist zudem nicht mit dem deutschen Quartalswert vergleichbar, weil die USA Wachstum hochgerechnet aufs Jahr ausweisen.

Belegt ist der Vorstoß des Ökonomen Moritz Schularick. Der Präsident des Kiel-Instituts sagte laut Handelsblatt auf der Industriekonferenz in Berlin, es sei „keine schlechte Idee“, einen „gewissen Konzern in Wolfsburg an die Chinesen“ zu verkaufen, „solange wir noch was für die kriegen“ – entscheidend sei, dass Wertschöpfung und Produktion hierblieben. Unbelegt bleiben im Video weitere Behauptungen, etwa zu Firmenkäufen von Elon Musk in Deutschland, zu einem Kirchenausschluss von AfD-Mitgliedern oder zu einer Medienstaatsvertrags-Novelle mit 15 von 16 Ländern. Das Lob für AfD-Chef Tino Chrupalla und die Beschimpfung der politischen Klasse als „degenerierte Mitläufer“ sind Meinung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Warnung vor dem Abgrund kommt nicht von der Opposition, sondern aus der Union selbst. Das ist der stärkste Punkt des Videos – und er braucht keine Übertreibung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer Schulden anprangert, sollte sauber rechnen. Aus einem Fünftel im Kernhaushalt fast die Hälfte zu machen, schadet der eigenen Kritik mehr als jedem Politiker.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein KI-Bild des Kanzlers, Beschimpfungen und unbelegte Nebenbehauptungen sind kein Ersatz für Argumente. Wer echten Wandel will, muss mit Fakten überzeugen, nicht mit Wut.

Schauen Sie sich das Video an und trennen Sie selbst zwischen Fakten und Polemik!

Quellen:

Statistisches Bundesamt – BIP im 3. Quartal 2026, Pressemitteilung Nr. 409, 25.11.2026: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/11/PD26_409_811.html

WELT – Middelberg bei Markus Lanz: „Dann fahren wir Richtung Abgrund“, 25.11.2026: https://www.welt.de/politik/deutschland/article6b067991cd4642ba2eb17c30/markus-lanz-dann-fahren-wir-richtung-abgrund-das-kann-man-nicht-anders-sagen-sagt-cdu-politiker-middelberg.html

YouTube / Frank Ungefiltert – System-Crash, 26.11.2026: https://www.youtube.com/watch?v=SSK0RaDL5wc

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