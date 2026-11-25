Symbolfoto – Bild KI-generiert

Den Haag – Gepanschtes Olivenöl, Pferde mit gefälschten Pässen, umetikettierte abgelaufene Ware: Europol hat die Bilanz der weltweiten Aktion „OPSON XV“ gegen Lebensmittelbetrug vorgelegt. Behörden in 57 Ländern stellten zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 Waren im geschätzten Wert von mehr als 79 Millionen Euro sicher, 79 Menschen wurden festgenommen. Wichtig: Die 79 Millionen beziffern den Wert der beschlagnahmten Produkte – kein gerichtlich festgestellter Betrugsschaden.

Stand: 21:25 Uhr MEZ

Laut der Europol-Mitteilung vom 25. November lief die Operation, gemeinsam geführt mit INTERPOL und unterstützt von der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF und der EU-Kommission, sechs Monate lang. INTERPOL nennt den Zeitraum 15. Dezember 2025 bis 31. Mai 2026. Nationale Polizei-, Zoll- und Lebensmittelbehörden führten 17.071 Kontrollen durch. Sichergestellt wurden 526.328 gefälschte Artikel, 227.800 Liter verfälschte Getränke und 1.653.069 Kilogramm minderwertige Lebensmittel. Neben den 79 Festnahmen wurden 428 Personen den Justizbehörden gemeldet; 18 Gruppen der organisierten Kriminalität seien „gestört“ worden, so Europol. INTERPOL beziffert den Warenwert auf 87 Millionen US-Dollar.

Am häufigsten gefälscht oder minderwertig waren laut Europol Fleisch und Fleischprodukte, alkoholische Getränke sowie Obst und Gemüse. Verstöße gab es auch bei Fetten und Ölen, Meeresfrüchten, Tierfutter und alkoholfreien Getränken. Zu den Methoden zählen das Umverpacken abgelaufener Lebensmittel, illegale Nahrungsergänzungsmittel mit nicht deklarierten pharmazeutischen Wirkstoffen und Hygienemängel in Betrieben.

Beim Pferdefleisch nahmen die belgische Lebensmittelbehörde AFSCA und die italienischen NAS-Carabinieri den Handel ins Visier. Gefunden wurden gefälschte Pferdepässe, wiederverwendete Mikrochips und Rückstände verbotener Tierarzneimittel wie Phenylbutazon bei Tieren, die illegal in die Lebensmittelkette zurückgebracht worden waren. Europol betont zugleich: Der Betrug in diesem Bereich sei binnen eines Jahrzehnts von 30 auf etwa 5 Prozent zurückgegangen – Wachsamkeit bleibe aber nötig.

Beim Olivenöl hebt Europol zwei Fälle hervor. In Portugal ging die Behörde ASAE gegen ein mutmaßliches Betrugsnetz vor, das Pflanzenöl als hochwertiges natives Olivenöl verkauft haben soll, auch über soziale Medien. Sichergestellt wurden 10.000 Liter falsch gekennzeichnetes Pflanzenöl, 340 Liter nicht registrierter Likörwein, rund 200.000 Euro Bargeld sowie vier Schusswaffen mit Munition. Gegen drei Personen wurde Anklage erhoben; die Ermittlungen laufen unter richterlicher Aufsicht. In der Türkei beschlagnahmten Behörden 4.150 Liter gefälschtes Olivenöl und 970.000 verpackte Lebensmittel im geschätzten Wert von 750.000 Euro; Gerichtsverfahren laufen.

Weitere Fälle: In Bulgarien fanden Kontrolleure in Plowdiw rohes und verarbeitetes Fleisch ohne Kennzeichnung gemeinsam gelagert; 35.941 Kilogramm unmarkierte und abgelaufene Ware wurden sichergestellt. Großbritannien und Italien stellten nach Informationsaustausch über das Europol-System SIENA 90 Paletten gefälschten Wein und Prosecco mit einem Verkaufswert von fast 600.000 Euro sicher. Genannt werden außerdem verfälschter Honig in Kanada und mangelhafte Milchprodukte in Moldau.

Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung: Festnahmen, Anzeigen und Anklagen sind keine Verurteilungen. Namen nennt Europol nicht. Die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF beziffert den Zollteil derselben Operation gesondert mit mehr als 173 Tonnen unerlaubter Lebensmittel; diese Mengen dürfen nicht zu den Europol-Gesamtwerten addiert werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer Pflanzenöl als Olivenöl verkauft oder Pferde mit gefälschten Papieren in die Lebensmittelkette schleust, betrügt nicht nur Kunden, sondern kann Menschen krank machen. Gut, dass Behörden grenzübergreifend hinschauen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem gehört zur Ehrlichkeit: Ein Warenwert ist kein Schaden, eine Festnahme kein Urteil. Wer aus einer Jahresbilanz vieler Länder einen einzigen Millionenbetrug macht, verkauft eine Schlagzeile statt der Wahrheit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Lehre steckt im Kleingedruckten: Rückverfolgbarkeit und Kontrollen wirken. Wer bei Lebensmittelkontrolleuren spart, spart am falschen Ende – und zahlt am Ende mit seiner Gesundheit.

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Quellen:

Europol: Operation OPSON XV dismantles food fraud networks, seizing EUR 79 million in counterfeit products, 25.11.2026: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/operation-opson-xv-dismantles-food-fraud-networks-seizing-eur-79-million-in-counterfeit-products

INTERPOL: Global operation seizes illicit food and beverages worth USD 87 million, 2026: https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2026/Global-operation-seizes-illicit-food-and-beverages-worth-USD-87-million

OLAF: OPSON XV, over 173 tonnes of illicit food seized in OLAF-led operation, 25.11.2026: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/opson-xv-over-173-tonnes-illicit-food-seized-olaf-led-operation-2026-11-25_en

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