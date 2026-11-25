Symbolfoto – Bild KI-generiert

Greenville – Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist am 16. August 2026 im Alter von 36 Jahren in einer vorübergehend gemieteten Wohnung in Greenville im Bundesstaat South Carolina gestorben. Das Büro des Coroners von Greenville County hat als Todesursache die toxische Wirkung mehrerer Substanzen festgestellt, darunter Fentanyl, und die Todesart als Unfall gewertet. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen Ende Oktober ohne Anklage abgeschlossen. BILD berichtet nun über ein TMZ-Interview, in dem Zach Hickerson, der Bruder ihres zeitweiligen Freundes Brian Hickerson, den Moment schildert, in dem die Schauspielerin nicht mehr auf Ansprache reagierte. Das vollständige Gespräch soll am Freitag erscheinen.

Stand: 21:25 Uhr MEZ

Der Tod selbst ist durch amtliche Stellen belegt und kein Gerücht. In einer schriftlichen Mitteilung des Coroners Mike Ellis heißt es: Am 16. August 2026 ging gegen 13:51 Uhr Ortszeit ein Notruf wegen eines gemeldeten Herz-Kreislauf-Stillstands in Greenville ein. Rettungskräfte fanden eine Frau in diesem Zustand vor und leiteten erweiterte lebensrettende Maßnahmen ein. Die Wiederbelebung blieb erfolglos. Die Frau wurde um 14:32 Uhr Ortszeit für tot erklärt. Identifiziert wurde sie als Hayden Leslie Panettiere, 36 Jahre, wohnhaft in Kalifornien. Sie sei in der Wohnung, in der sie sich vorübergehend aufhielt, ohne Reaktion aufgefunden worden. Eine Autopsie durch einen fachärztlich zertifizierten Rechtsmediziner habe keine Verletzungen ergeben, die zum Tod beigetragen hätten. Als Todesursache stellt die Mitteilung die toxische Wirkung von Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin fest. Die Todesart wird als Unfall bezeichnet. Der Coroner hat den Vorgang verwaltungsmäßig abgeschlossen. Nach übereinstimmender US-Berichterstattung, darunter die Associated Press, wurde diese Mitteilung am 22. September 2026 öffentlich. Die örtliche Polizei schloss sich der Unfallfeststellung am 28. Oktober an. Eine abweichende Todesart, etwa ein Suizid, ist in den vorliegenden amtlichen Texten nicht festgehalten. Die fünf genannten Stoffe umfassen das synthetische Opioid Fentanyl und die damit verwandte Verbindung 4-ANPP sowie drei verschreibungspflichtige Wirkstoffe. Wie und in welcher Absicht die Substanzen in den Körper gelangten, teilt die Coroner-Erklärung nicht mit; wir ergänzen dazu keine Vermutungen.

Anlass der heutigen Berichterstattung ist nicht eine neue amtliche Feststellung, sondern ein Gespräch, das Zach Hickerson dem US-Portal TMZ gegeben hat. Ausschnitte wurden am 25. November 2026 veröffentlicht, zunächst gegen 18:30 Uhr MEZ, später aktualisiert. Das vollständige Interview soll am Freitag auf YouTube erscheinen. Hickerson ist nach Polizeiangaben und dem Notruf, den CBS ausgewertet hat, einer der beiden Männer, die am Nachmittag des 16. August in der Wohnung waren. Der andere ist sein Bruder Brian Hickerson, mit dem Panettiere zeitweilig liiert war. BILD überschreibt den Vorgang mit Formulierungen wie „erschütternde Details“ und „Schock-Aussagen“ und gibt eine sehr anschauliche Schilderung des Auffindens wieder. Diese Wertungen und die Beschreibung des Körpers übernehmen wir nicht.

Was sich aus unabhängigen Quellen und aus dem von TMZ wiedergegebenen Gespräch halten lässt, ist enger. Zach Hickerson sagte demnach, er habe an diesem Sonntag eigentlich gar nicht in Greenville sein sollen, sondern nach Atlanta fahren und Golf spielen wollen. Panettiere habe dem widersprochen, weshalb er blieb. Nach einem Gottesdienst habe er die beiden telefonisch nicht erreicht und sei zur Unterkunft gefahren. Mehrere Berichte, darunter People und TMZ, nennen eine über die Plattform Airbnb gemietete Wohnung; der Coroner spricht nur von einem vorübergehenden Aufenthalt. Als er ankam, habe er die Schauspielerin zunächst für schlafend gehalten. Erst als sie auf Ansprache nicht reagierte, sei ihm bewusst geworden, dass etwas nicht stimmte. Er habe den Notruf gewählt und Wiederbelebungsversuche unternommen, bis die Rettungskräfte übernahmen. Er habe gebetet, während die Sanitäter arbeiteten, und sei noch in der Wohnung gewesen, als der Tod festgestellt wurde.

BILD schreibt, Zach Hickerson habe die Schauspielerin „leblos gefunden“, als sei er allein auf sie gestoßen. Das verkürzt den Ablauf. Nach dem Polizeibericht, den die Nachrichtenagentur AP und CBS wiedergeben, traf ein Beamter beide Brüder in der Wohnung an; Sanitäter leisteten bereits Wiederbelebung. CBS hat den Notruf ausgewertet: Zach Hickerson sagte der Leitstelle, er komme von der Kirche, und die Schauspielerin atme offenbar nicht. Die Leitstelle wies ihn zur Herz-Lungen-Wiederbelebung an. Festgestellt wurde der Tod amtlich erst nach dem Eintreffen der Rettungskräfte, nicht in dem Moment, in dem Hickerson die Wohnung betrat. BILD nennt zudem eine „rund halbe Stunde“, in der die Sanitäter um ihr Leben gekämpft hätten. In der Coroner-Mitteilung liegen zwischen Notruf und Todesfeststellung rund 41 Minuten; wie lange die Sanitäter selbst vor Ort waren, ist dort nicht auf die Minute ausgewiesen. Den von BILD hervorgehobenen Satz über die Hautfarbe und die genaue Körperhaltung wiederholen wir nicht.

Ein weiteres Detail setzt BILD in den heutigen Text, das so in den von TMZ am 25. November veröffentlichten Ausschnitten nicht steht. Schon wenige Tage nach dem Tod hatte Zach Hickerson TMZ gegenüber gesagt, sein Bruder habe das Notfallmittel Narcan verabreicht, ein Gegenmittel, das bei einem vermuteten Opioid-Notfall eingesetzt wird. CBS hat diese frühere Angabe festgehalten. Sie stammt also nicht erst aus dem neuen, längeren Gespräch. Brian Hickerson war in der Vergangenheit wegen Gewalt in der Beziehung strafrechtlich verurteilt worden; das ist öffentlich dokumentiert und gehört nicht zur Todesursache. Im Zusammenhang mit dem Tod hat die Polizei von Greenville Ende Oktober keine Anklage erhoben. In einer Erklärung, die unter anderem Reuters und die Deutsche Presse-Agentur wiedergeben, heißt es, auf Grundlage der gerichtsmedizinischen Feststellung und der Ermittlungsergebnisse sei der Tod als Unfall eingestuft, die Untersuchung der örtlichen Polizei damit abgeschlossen. Ob die US-Drogenbehörde DEA, die sich Medienberichten zufolge eingeschaltet hatte, ihrerseits noch ermittelt, blieb offen.

TMZ kündigt außerdem an, das vollständige Gespräch werde weitere Themen berühren, darunter öffentliche Vorwürfe gegen die Brüder und Pläne Zach Hickersons, eine Stiftung zur Unterstützung Abhängigkeitskranker zu gründen. Diese Punkte liegen in den bisher veröffentlichten Ausschnitten nur als Ankündigung vor; wir werten sie deshalb nicht als bereits belegte Einzelaussagen. Ebenso wenig ist in den vorliegenden TMZ-Passagen der von BILD genannte gemeinsame Plan belegt, nach dem Gottesdienst zu Mittag zu essen und Indoor-Golf zu spielen. Belegt ist bisher die Angabe, Hickerson habe nach Atlanta zum Golfspielen fahren wollen und sei nach dem Gottesdienst zur Wohnung gefahren, als er niemanden erreicht habe. BILD zitiert Panettiere mit dem Satz „Zachary, du gehst nirgendwohin.“ Bei US Weekly, das dasselbe Gespräch wiedergibt, lautet die Erinnerung Hickersons sinngemäß, sie habe seinem Reiseplan klar widersprochen. Eine wörtliche deutsche Fassung dieses Satzes ist damit nicht unabhängig gesichert. Der frühere Freund, der am Todestag in der Wohnung war, bleibt für die örtliche Polizei ohne Anklage; eine abweichende Schuldzuweisung aus dem Umfeld, die TMZ als Thema des Gesprächs nennt, ersetzen wir nicht für die amtliche Feststellung.

BILD nennt Zach Hickerson 38 und Brian Hickerson 37 Jahre alt. Die Angabe zu Brian ist in mehreren Berichten so zu finden; zu Zach weichen Veröffentlichungen ab, teilweise ist von 39 Jahren die Rede. Wir übernehmen das unsichere Alter deshalb nicht als Tatsache. Panettiere selbst wurde am 21. August 1989 geboren und starb fünf Tage vor ihrem 37. Geburtstag; das Alter 36 in der Coroner-Mitteilung stimmt. Die Schauspielerin, bekannt unter anderem aus den Serien „Heroes“ und „Nashville“, hatte öffentlich über Abhängigkeitserkrankungen gesprochen, zuletzt in ihrem im Frühjahr erschienenen Buch und in einem Gespräch mit CBS. Das ändert nichts an der amtlichen Einordnung als Unfall. Eine minderjährige Tochter der Schauspielerin bleibt in dieser Meldung ohne Namensnennung. Bereits in einem älteren Beitrag auf dieser Seite zu den Tagen vor ihrem Tod war von Vorgängen um ihren früheren Freund die Rede. Das heutige TMZ-Gespräch ändert die amtliche Todesursache nicht. Wer selbst oder als Angehöriger in einer Krise ist, erreicht die Telefonseelsorge unter 0800 1110111, kostenfrei und rund um die Uhr.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Tod, den Coroner und Polizei als Unfall geschlossen haben, wird durch ein späteres Interview nicht neu aufgerollt. Es kann das Entsetzen eines Zeugen beschreiben, mehr nicht. Wer aus diesem Gespräch einen Krimi macht, verschiebt die Gewichte von der amtlichen Feststellung auf die schärfste Formulierung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Den Körper einer Toten farblich und in der Haltung nachzuzeichnen, hilft weder der Aufklärung noch den Hinterbliebenen. Es bedient die Neugier und verletzt die Tote ein zweites Mal. Eine Zeitung kann berichten, dass jemand den Notruf wählte und um Hilfe rief, ohne die Szene auszumalen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Bruder des früheren Freundes darf öffentlich sprechen, weil er sich selbst vor eine Kamera gesetzt hat. Das macht ihn nicht zum alleinigen Kronzeugen und die frühere Verurteilung seines Bruders nicht zur heimlichen Todesursache. Wo die Polizei keine Anklage erhoben hat, bleibt die Unfallfeststellung des Coroners der maßgebliche Rahmen – und die Angehörigen haben Anspruch auf Zurückhaltung, nicht auf eine weitere Runde spektakulärer Details.

Unterscheiden Sie amtliche Todesfeststellung und Interview-Ausschnitte, und geben Sie keine Schilderungen des Körpers weiter. Bei eigener Belastung: Telefonseelsorge 0800 1110111, rund um die Uhr und kostenfrei. Mehr Einordnung auf unserem Telegram-Kanal!

Quellen:

Greenville County Coroner’s Office, Mitteilung zum Tod von Hayden Leslie Panettiere, 16. August 2026 / Abschluss der Untersuchung: https://www.fitsnews.com/wp-content/uploads/securepdfs/2026/09/Hayden-Panettiere-media-release.pdf

BBC / Reuters, 28. Oktober 2026, Abschluss der polizeilichen Ermittlungen: https://www.bbc.com/news/articles/c6lylxjkkp0vo

TMZ, 25. November 2026, Interview mit Zach Hickerson: https://www.tmz.com/2026/11/25/hayden-panettiere-final-moments-explained/

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