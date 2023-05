Während viele nicht wissen, wie sie den Monat finanziell überstehen sollen, reiben sich Wenige mächtig die Hände! So in etwa könnte in Kurzform die Ungleichheit der Verhältnisse nach der Corona-Krise beschrieben werden. Man vergesse jedoch nicht: Wer skrupellos der Gewinnsucht nachjagt und das auf Kosten anderer, der muss damit rechnen, irgendwann zur Rechenschaft gezogen zu werden! Überreif ist die Zeit für ein Krisen-Profit-Verbot zum Schutz der Mehrheit der Menschen!