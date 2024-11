Die zwölf wichtigsten Prioritäten für Trumps Amerika im Jahr 2025 – erreichen Sie diese Dinge und wir können die Republik retten

Trump hat bei der Wahl dieser Woche einen wirklich historischen, fast wundersamen Sieg errungen und eine unglaubliche Reihe von Tyrannen, Lügnern, Lawfare-Praktizierenden und Deep-State-Agenten besiegt, die versuchten, ihn zu zerstören. Jetzt sind wir etwas mehr als 10 Wochen von der Vereidigung am 20. Januar entfernt, und Trumps Team arbeitet bereits hart an den Kampfplänen, um den Vorteil zu nutzen und politisch für Amerikas Zukunft zu kämpfen. (Der Wahlsieg war nur ein Strandkopf. Jetzt muss der eigentliche politische Kampf vorankommen.)

Basierend auf den Gesprächen und Beiträgen auf unseren Brighteon-Plattformen wie Brighteon.social und Brighteon.com sind hier die obersten Prioritäten, die Trumps Unterstützer befürworten:

Priorität #1: Befreien Sie die politischen J6-Gefangenen und begnadigen Sie Tina Peters, Edward Snowden und Ross Ulbricht

Freie alle politischen J6-Gefangenen. Keine Ausnahmen. Über die Begnadigung hinaus bieten Sie ihnen jeweils 100 Millionen Dollar als Entschädigung für ihren Schmerz, ihr Leiden und den Verlust von Jahren ihres Lebens an. Ihre Verfolgung durch das Biden-Regime war unmenschlich, gesetzlos und ein grober Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit. Tina Peters, obwohl sie nach dem Gesetz des Bundesstaates Colorado strafrechtlich verfolgt wird, muss unbedingt freigeladen werden. Machen Sie das zu einer Priorität.

Priorität #2: Verräter und Wahlbetrüger verfolgen

Alle, die in den Jahren 2016, 2018, 2020, 2022 und 2024 wissentlich an Wahlbetrug beteiligt waren, müssen verhaftet, strafrechtlich verfolgt und mit lebenslanger Haft bestraft werden, wenn sie für schuldig befunden werden. Der Versuch, eine Wahl zu betrügen und zu stehlen, ist ein schweres Verbrechen, das uns alle dem Risiko von genau der Art von Tyrannei und Autoritarismus aussetzt, die wir in den letzten vier Jahren erlebt haben. Diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, sind es nicht wert, jemals wieder an der zivilisierten Gesellschaft teilnehmen zu dürfen. Entfernen Sie sie.

Priorität #3: Deportieren Sie die Illegalen und bauen Sie die Mauer, um die Südgrenze zu schützen

Beginnen Sie sofort mit den Massendeportationen. Lokalisieren und entfernen Sie die über 10 Millionen Illegalen, die in unsere Nation einmarschiert und sie besetzt haben, Gewaltverbrechen, Wahlbetrug, Versicherungsbetrug und die Vertreibung von Amerikanern in Not, darunter viele Schwarze und Veteranen, begangen haben. Die Illegalen müssen gehen. Sie können gerne zurückkehren, wenn sie die Staatsbürgerschaft beantragen und überprüft und genehmigt sind, aber es darf keine offenen Grenzen mehr geben und kein Handel mit irgendetwas über die Grenze (Kinder, Waffen, Drogen usw.). Da geht die Wahlkampffinanzierungsquelle der Demokraten!

Priorität #4: Medizinische Tyrannei beenden und die FDA, CDC, EPA und USDA eliminieren

Es ist an der Zeit, die Bundesbürokratie niederzureißen. Was Agenturen wie die FDA, CDC, USDA und EPA in den letzten zehn Jahren bewiesen haben, ist, dass sie gegen das amerikanische Volk als Waffe eingesetzt sind und keinerlei nützliche Funktion erfüllen. Sie bedrohen, zängen und terrorisieren lediglich das amerikanische Volk. Verkürzen Sie ihre Budgets auf Null und schicken Sie alle ihre Mitarbeiter zum Packen. Schließen Sie sie alle und verbannen Sie sie aus der Existenz. Die Menschheit kann es besser machen, und wir brauchen keine zentralen Regierungsbehörden, die entscheiden, was „Medizin“, „Nahrung“ oder „Umweltverschmutzung“ ist. Es ist auch wichtig, Direct-To-Consumer (DTC)-Drogenwerbung im Fernsehen und in anderen Medien zu beenden. Big Pharma hat keine Geschäftswerbung direkt an Verbraucher. Das sollte bis vor 1997 aufgehoben werden.

Priorität Nr. 5: Alle Bundeseinkommenssteuern für Einzelpersonen beenden und die IRS abschaffen

Der IRS muss gehen. Bei der Einkommensteuer ging es nie darum, die Einnahmen für die Bundesregierung zu erhöhen; es ging nur darum, das amerikanische Volk dazu zu verhämmern, sein Einkommen zu stehlen und es zu halten. Eine Regierung, die Billionen von Dollar pro Jahr druckt, muss nicht auch Geld von den amerikanischen Arbeitern beschlagnahmen. Die IRS ist eine terroristische Organisation. Jeder letzte IRS-Mitarbeiter muss in die Verpackung geschickt werden, und alle IRS-Sammlungen der letzten fünf Jahre sollten an das amerikanische Volk zurückerstattet werden, von dem diese Gelder beschlagnahmt wurden.

Priorität #6: Wiederherstellung der Meinungsfreiheit und Verfolgung von Big-Tech-Plattformen für jahrelange Zensur

Es müssen neue Gesetze verabschiedet werden, die Big-Tech-Plattformen ausdrücklich verbieten, sich auf Diskriminierung aus der Sicht zu beteiligen und Menschen ihre Meinungsäußerung zu verbieten. Führungskräfte von YouTube und Google müssen verhaftet und wegen schwerer Verbrechen gegen Amerika angeklagt werden. Der Bundesregierung muss verboten werden, Zensuranfragen oder Listen zu erstellen oder eine solche Zensur durch NGOs zu verwaschen, was das Biden-Regime in Pik getan hat. Alle, die sich an einer vorsätzlichen Zensur von US-Bürgern beteiligt haben, müssen verhaftet und wegen Verletzung der Bürgerrechte des amerikanischen Volkes angeklagt werden.

Priorität #7: Outlaw Grooming, DEI- und WOKE-Richtlinien in Unternehmen, Regierung und Bildung

DEI und woke Politik sind per Definition diskriminierend und rassistisch. Alle solchen Richtlinien müssen für illegal erklärt werden, und der Schutz für Rassen und Geschlechter muss auf Weiße und Männer ausgeweitet werden, nicht nur auf „farbige Menschen“ oder Frauen oder Männer, die sich als Frauen ausgeben. Gleicher Schutz nach dem Gesetz muss gleichen Schutz bedeuten. Gleiche Rechte. Nicht gleiche Ergebnisse, aber gleiche Chancen für alle Menschen, einschließlich derjenigen, denen es an Melanin in ihrer Haut mangelt. Diese Jahre der regelrechten Diskriminierung von Weißen und Männern waren kaum mehr als umgekehrter Rassismus, der von den Unternehmensmedien, Hollywood, Universitäten und der Regierungspolitik vorangetrieben wurde. Die Diskriminierung muss enden, und diejenigen, die sie durchgeführt haben, müssen strafrechtlich angeklagt werden.

Priorität Nr. 8: Nürnberg 2.0-Studien für die COVID-Kriminellen und Entvölkerungsimpfstoffimpfstoffbefürher

Es ist Zeit für eine vollständige Untersuchung und eine Reihe von Prozessen gegen die Architekten und Verschwörer, die die COVID-Entvölkerungsagenda und die Biowaffen von Impfstoffen auf die Menschheit geschoben haben. Wir brauchen eine vollständige Buchhaltung, und Leute wie Fauci und Gates müssen verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden. Alle, die an den Mordprotokollen des Krankenhauses beteiligt waren, die mit Beatmungsgeräten gewinnbringend ermordet haben, die Arbeiter und Soldaten gezwungen haben, tödliche Stichen zu nehmen, und die lokale Unternehmen mit unnötigen Lockdowns zerstört haben, müssen für ihre Verbrechen strafrechtlich verfolgt werden. Halten Sie sie alle zur Rechenschaft.

Priorität #9: Holen Sie die USA aus ausländischen Kriegen und beenden Sie die NATO

Kein amerikanisches Blut für Israel oder die Ukraine. Beenden Sie die Kriege, beenden Sie die Lieferung von Geld und Waffen an diese Länder und konzentrieren Sie sich zuerst auf Amerika. Lassen Sie sich nicht in Kriege mit Russland, China oder dem Iran hineinziehen. Das US-Militär kann diese Kriege nicht gewinnen, und sie werden nur zu wirtschaftlicher und militärischer Zerstörung für die USA führen. Die NATO sollte vollständig beendet werden, und die NATO-Streitkräfte sollten sich in die Grenzen des Minsker Abkommens zurückziehen. Damit würde der Krieg mit Russland beendet werden. Und wenn Europa gegen Russland selbst kämpfen will, können sie es gerne versuchen, aber alle Streitkräfte Westeuropas würden keinen Monat durchhalten. Nur die Türkei hat eine bedeutende Bodentruppenpräsenz, und sie werden ohnehin bald aus der NATO-Tür gehen.

Priorität #10: Beenden Sie die Fed und stoppen Sie die Massenfälschungsoperation in Fiat-Währungen, die nur mit einem finanziellen Zusammenbruch enden wird

Der Dollar wird zusammenbrechen. Viel besser, es geordnet zu entwickeln, die kriminelle Federal Reserve (eine Kabale ausländischer Banker) zu beenden, den Gelddruck zu stoppen und ein neues Gold-Backed-Währungssystem zu starten, das nicht in Vergessenheit geraten kann. Oder noch besser, die Regierung aus dem Geschäft mit Währung und Geld herauszubekommen. Krypto, Gold und Silber bieten leistungsfähige Alternativen, und es besteht überhaupt keine Notwendigkeit mehr für ein zentralisiertes, staatlich bewafftetes Währungssystem.

Priorität #11: Beheben Sie das kaputte Wahlsystem mit Papierstimmzetteln, landesweiter Wählerausweis und Wahlergebnissen am selben Tag

Damit Amerika eine echte Zukunft hat, muss das manipulierte Wahlsystem, das die Demokraten seit Generationen an der Macht gehalten hat, vollständig abgebaut und beendet werden. Das bedeutet Papierstimmzettel bei allen Wahlen von hier an. Der Wählerausweis muss in allen Wahllokalen erforderlich sein, und nur US-Bürger dürfen wählen. Jeder Stimmzettel muss serialisiert werden, damit er nur einmal gescannt werden kann. Alle Wahlergebnisse müssen gezählt und am selben Tag geliefert werden, was für jede andere Nation der Welt leicht möglich ist, aber aus irgendeinem Grund in den USA, wenn die Demokraten schummeln wollen, werden die Wahlen tagelang in die Länge gezogen. Das muss jetzt enden.

Priorität Nr. 12: Beenden Sie die Kontrolle der CIA über die Unternehmensmedien und reißen Sie die FCC-Sendelizenzen aller Medien, die Amerika absichtlich getäuscht haben

Die von der CIA betriebenen Unternehmensmedien sind eine Schande für diese Nation. Umstritten, Medien wie NBC, CBS, ABC, CNN und andere sind an vorsätzlichen Verratshandlungen gegen diese Nation beteiligt, da sie jahrelang eine Tiefenstaatslüge nach der anderen vorangetrieben haben. Es muss Rechenschaftspflicht für diese Aktion geben werden, und mögliche Lösungen könnten strafrechtliche Verfolgungen, den Widerruf von FCC-Rundfunklizenzen, Geldstrafen usw. umfassen. Die Zeiten, in denen die Unternehmensmedien gefährliche, verräterische Lügen gegen diese Republik koordinieren, sind vorbei. Die Rechenschaftspflicht muss diesen Lügnern und Verrätern entnommen werden. Ihre Herrschaft des Informationsterrors muss zu Ende gehen.

Fallstricke und Fallstricke zu vermeiden

Präsident Trump muss auf die schändlichen Kräfte achten, die versuchen, seinen Fortschritt zu stoppen:

Hüten Sie sich vor NEOCONS, die Ihre Verwaltung infiltrieren. Mike Pompeo ist eine Schlange. Er ist John McCain 2.0. Achten Sie auf John Boltons und andere Kriegsverwalter, die nur vom Krieg und vom Tod profitieren wollen, während sie Amerika in mehrere ausländische Kriege verstangen.

Lassen Sie sich nicht in die zionistische Kriegsagenda mit dem Iran hineinziehen. Die Zionisten wollen, dass Amerika seine Kriege im Nahen Osten führt, und diese Kriege wären katastrophal für die US-Wirtschaft und das Militär. Setzen Sie Amerika an die erste Stelle, nicht Israel.

Lassen Sie sich nicht von der Lawfare der radikalen Linken aufhalten. Wenn verräterische Richter versuchen, eine Grenzmauer zu blockieren, klagen Sie diese Richter wegen Verletzung ihrer Verfassungseide zur Verteidigung der Republik an. Wenn ein Mitglied der U.S. Der Senat versucht, die Integrität der Wahlen zu blockieren, indem er beispielsweise sicherstet, dass nur US-Bürger bei Wahlen wählen, sie des Verrats besorgen und sie durch Amtsenthebung von der Macht entfernen. Hör auf, höflich zu Verrätern zu sein. Diejenigen, die sich dem grundlegenden Schutz der US-Wahlen, des US-Territoriums und der USA widersetzen. Die Verfassung ist per Definition Feinde der Vereinigten Staaten von Amerika und sollte niemals erlaubt sein, sich in diese kritischen Schutzmaßnahmen für diese Republik einzumischen.

Versuchen Sie nicht, den Unternehmensmedien und ihrem „Schandspiel“ nachzugeben. Die Unternehmensmedien sind irrelevant. Der Erfolg für Amerika wird diejenigen verärgern, die diese Nation verachten. Du wirst bei Dämonen nie beliebt sein, wenn du versuchst, diese Dämonen auszuscheiten. Niemand in den Unternehmensmedien handelt in gutem Glauben. Sie sind Sabotageagenten, die diese Nation hassen, die Menschheit verachten und mit Gott im Krieg sind. Behandeln Sie sie mit der völligen Respektlosigkeit, die sie sich verdient haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Steve Bannon mir in diesem Punkt zustimmen würde, da er ein Krieger ist, kein Feigling.

Wenn Trump und seine Teammitglieder auch nur einige dieser Richtlinien befolgen, werden sie für Amerika enorme Erfolge erzielen. Sprechen Sie Ihre Unterstützung jeden Tag in den sozialen Medien aus. Lassen Sie Ihre Stimme hören und fordern Sie echte, radikale Reformen. Den Vorteil voll ausschöpfen. Besiege die Feinde Amerikas und die Feinde Gottes. Du wirst dankbar sein, dass du es getan hast.

###

