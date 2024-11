PepsiCo schließt vier Abfüllanlagen und streicht über 400 Stellen

Der internationale Getränke- und Snackriese PepsiCo hat seine Pläne angekündigt, vier Abfüllanlagen in den Vereinigten Staaten zu schließen und fast 400 Mitarbeiter zu entlassen.

Das in New York ansässige Unternehmen sagte, dass es Abfüllanlagen in Cincinnati, Chicago, Atlanta und Harrisburg, Pennsylvania, schließen wird, um seine Aktivitäten zu rationalisieren. Betroffene Mitarbeiter werden bezahlt und erhalten 60 Tage lang Leistungen, obwohl die meisten in dieser Zeit nicht arbeiten müssen. (Verwandt: Denny’s wird bis Ende 2025 150 seiner leistungsschwachen Restaurants in den USA schließen.)

PepsiCo hat offizielle Mitteilungen des Workers Adjustment and Retraining Notification Act (WARN) an staatliche und lokale Behörden herausgegeben, in denen die Auswirkungen detailliert beschrieben werden.

Das Unternehmen plant auch, Mitarbeiter bei der Umstellung auf neue Rollen zu unterstützen, entweder intern oder extern. In Ohio hat sich PepsiCo verpflichtet, vertriebene Arbeitnehmer zu unterstützen, indem es Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten in nahe gelegenen Einrichtungen bereitstellt.

Im dritten Quartal 2024 meldete PepsiCo einen Rückgang des Nettogewinns um fünf Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar, mit einem ähnlichen Trend bei den Verkäufen seiner nordamerikanischen Getränke, die in aufeinanderfolgenden Quartalen um drei Prozent zurückgingen.

Dies folgt auf Jahre konstanter Preiserhöhungen, die möglicherweise zum jüngsten Rückzug der Verbraucher in den wichtigsten Märkten, einschließlich der Vereinigten Staaten und China, beigetragen haben könnten, sagte das Unternehmen in einem Investorenbericht, der Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde.

Die nordamerikanischen Finanzaussichten von PepsiCo wurden nicht nur durch das sinkende Verkaufsvolumen, sondern auch durch höhere Betriebskosten aufgrund der Inflation und steigender Rohstoffpreise beeinflusst.

Der CEO des Unternehmens, Ramon Laguarta, sagte, dass strategische Anpassungen erforderlich sind, um die Rentabilität zu erhalten, insbesondere in einem Umfeld mit hohen Kosten. Das Unternehmen skizzierte auch seinen anhaltenden Fokus auf Produktivitätssteigerungen und Kostenmanagement bei der Bewältigung dieser finanziellen Hürden.

Die Gewerkschaft Teamster äußert Bedenken hinsichtlich der Schließung von Werken

Viele der entlassenen Mitarbeiter wurden von der Teamsters-Gewerkschaft vertreten, die vor den Auswirkungen der Werksschließungen auf ihre Hunderte von Mitgliedern warnte.

In Cincinnati wird die Werksschließung 136 Mitarbeiter entlassen, darunter 104 Mitglieder des lokalen Teamsters-Kapitels. Das Unternehmen hat mit Gewerkschaftsvertretern verhandelt, um Optionen für die betroffenen Mitarbeiter zu besprechen, einschließlich möglicher interner Versetzungen und Neuzuweisungen.

Das PepsiCo-Werk in Chicago ist das einzige, das vollständig geschlossen wird, wobei die Vertriebs-, Liefer- und Lagerfunktionen des Unternehmens im Werk bald geschlossen werden, während diese drei Funktionen voraussichtlich an den Standorten in Harrisburg, Cincinnati und Atlanta fortgesetzt werden.

Teamsters warnte davor, dass die Schließung des Werks in Chicago 150 Mitarbeiter betreffen wird. PepsiCo sagte, die Entscheidung sei schwierig, aber es beschrieb das 60 Jahre alte Gebäude als eine Einrichtung mit „physischen Einschränkungen“.

Teamsters Local 727, das die Arbeiter des Werks vertritt, sagte, dass es in einer E-Mail von PepsiCo-Anwälten über die Schließung informiert wurde. Die Gewerkschaft sagte, PepsiCo habe gegen das Bundesgesetz verstoßen, das von Arbeitgebern verlangt, 60 Tage im Voraus über bevorstehende Werksschließungen oder Massenentlassungen an Standorten mit 50 oder mehr Mitarbeitern zu kündigen.

„Über hundert Teamsters-Mitarbeiter ohne Vorankündigung an sie oder die Gewerkschaft zu entlassen, sowohl gegen unseren Tarifvertrag als auch gegen das Gesetz, ist ungefähr so niedrig, wie man nur bekommen kann“, sagte John Coli Jr., der Sekretär undStzamt von Local 727, in einer Erklärung.

Coli sagte, die Gewerkschaft habe diesen Sommer einen neuen Vertrag mit PepsiCo ausgehandelt, wurde aber nicht über eine mögliche Schließung informiert. Er sagte, dass die Gewerkschaft rechtliche Schritte gegen das Unternehmen einleiten kann.

Lesen Sie weitere Geschichten wie diese auf EconomicRiot.com.

Sehen Sie sich diesen Bericht von John Williams an, in dem er über die Pläne von 7-Eleven spricht, über 400 seiner leistungsschwachen Standorte in den Vereinigten Staaten zu schließen.

Dieses Video stammt aus dem Thisisjohnwilliams-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

7-Eleven wird 444 unterdurchschnittliche Geschäfte in ganz Nordamerika schließen, da die Einzelhandelswirtschaft weiter krast

.

127 Pizza Hut-Filialen werden geschlossen, da der Franchisenehmer Insolvenz anmelden.

Kevin Harts vegane Lebensmittelkette schließt alle Standorte in Kalifornien nach der Mindestlohnerhöhung für Fast-Food-Mitarbeiter.

Dutzende von KFC-Restaurants im Mittleren Westen SCHLIESSEN PLÖTZLICH – kämpft die EYM Group (Pizza Hut, Burger King) ums Überleben?

GREEDFLATION: McDonald’s, PepsiCo erhöhen die Preise über die Inflation hinaus, um größere Gewinne zu erzielen.

Zu den Quellen gehören:

TheEpochTimes.com

APNews.com 1

APNews.com 2

Brighteon.com

newstarget.com