Dozent der University of Kansas suspendiert, nachdem er vorgeschlagen hatte, dass Männer, die nicht für Kamala Harris stimmen wollen, erschossen werden sollten

Ein Dozent an der University of Kansas (KU) wurde suspendiert, nachdem er eine gewalttätige Bemerkung gegen Männer gemacht hatte, die nicht für Vizepräsidentin Kamala Harris stimmen wollten.

Phillip Lowcock, ein Dozent in der Abteilung für Gesundheit, Sport- und Bewegungswissenschaften der KU, wurde in Verwaltungsurlaub versetzt, nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem er Gewalt gegen Männer in den Vereinigten Staaten forderte.

„[Wenn du denkst, dass“ Jungs klüger sind als Mädchen, hast du einige ernsthafte Probleme“, sagte er in dem jetzt viralen Clip. „Das ist es, was mich frustriert. Es wird einige Männer in unserer Gesellschaft geben, die sich weigern werden, für eine potenzielle Präsidentin zu stimmen, weil sie nicht glauben, dass Frauen klug genug sind, um Präsidentin zu sein.“

„Wir könnten all diese Jungs aufstellen und sie erschießen. Sie verstehen eindeutig nicht, wie die Welt funktioniert“, fuhr Lowcock fort. „Habe ich das gesagt? Kratzen Sie das von der Aufnahme ab. Ich möchte nicht, dass die Dekane hören, dass ich das gesagt habe.“

Lowcock erwähnt Harris nicht beim Namen, und der Clip zeigt, wie er das Konzept rhetorisch kommentiert, dass Männer sich nur weigern werden, für sie und andere weibliche Kandidaten zu stimmen, weil sie Frauen sind. (Verwandt: Aus dem Gerungen und gefährlicher als sie im Jahr 2016 waren, werden die liberalen Demokraten nach acht Jahren Trump-Derangement-Syndrom, das ihr Gehirn auffrisst, noch gewalttätiger werden.)

Es sollte auch angemerkt werden, dass die andere wichtige Kandidatin bei der Wahl, der ehemalige Präsident Donald Trump, nie behauptet hat, dass Harris nicht für die Präsidentschaft in Frage kommt, weil sie eine Frau ist, sondern sie stattdessen als unfähig bezeichnet hat, die Befugnisse der Präsidentschaft aufgrund ihres Charakters und ihrer Politik auszuüben.

KU verteidigt Lowcocks Äußerungen trotz Suspendierung

Lowcocks Äußerungen wurden sofort wegen der gewalttätigen Rhetorik verurteilt, die sich gegen Männer richtete – sowohl Konservative als auch Liberale, die Trump gegenüber Harris bevorzugen. Kansas-Sensen Roger Marshall und Jerry Moran, beide Republikaner, nutzten die sozialen Medien, um ihre Meinungsverschiedenheiten zu äußern.

„Das ist beunruhigend und unangemessen“, schrieb Moran. „Es sollte niemals einen Aufruf zu Gewalt geben, zu jeder Zeit oder irgendwo im Klassenzimmer. Wir müssen die politische Rhetorik abkühlen und respektvoll und höflich zueinander sein, und das gilt insbesondere für jemanden, der dafür verantwortlich ist, unsere jungen Leute zu unterrichten.“

„Dieser Typ sollte nicht innerhalb von 100 Metern von einer Universität entfernt sein, und ich fordere seine schnelle Kündigung“, sagte Marshall. „Die Universität von Kansas muss diesen Professor sofort feuern. Jeder, der sagt, dass Leute, die nicht für Kamala Harris stimmen, „aufgereiht und erschossen“ werden sollten, ist völlig gestört und sollte nicht in der Nähe von Studenten oder in der Wissenschaft sein. Diese Förderung politischer Gewalt sollte mit schnellen Maßnahmen bekämpft werden.“

In zwei Erklärungen bestätigte KU, dass ihm das Video von Lowcock bekannt ist und dass er bis zu weiteren Ermittlungen in Verwaltungsurlaub versetzt wurde.

„Der Ausbilder entschuldigt sich aufrichtig und bedauert die Situation zutiefst“, sagte Erinn Barcomb-Peterson, Direktorin für Nachrichten und Medienarbeit an der KU. „Seine Absicht war es, seine Eintreten für Frauenrechte und Gleichberechtigung hervorzuheben, und er räumt ein, dass er dabei sehr schlechte Arbeit geleistet hat. Die Universität hat ein etabliertes Verfahren für solche Situationen und wird diesem Prozess folgen.“

Die Universität stellte fest, dass sie einen Prozess für die Arbeit durch diese Art von Situationen hat, der auf dem ethischen Verhaltenskodex der Schule basiert.

„Es ist ebenso wichtig, dass wir als staatliche Einrichtung [öffentliche Forschungsuniversität] die rechtmäßige Verbreitung von Ideen nicht ersticken, auch wenn einige Mitglieder unserer Gemeinschaft diese Ideen als abscheulich finden. Wir müssen immer ein Ort sein, an dem sich alle Mitglieder sinnvoll verbinden, herausfordernde Themen diskutieren, wohlüberlegte Meinungen und Perspektiven entwickeln und, wie so oft notwendig, zustimmen können“, heißt es im Ethikkodex der KU.

„Die Universität erkennt an, dass der freie Austausch von Ideen für den wissenschaftlichen Prozess von grundlegender Bedeutung ist. Die Professionalität unseres Diskurses liegt in der individuellen und kollektiven Verantwortung aller Universitätsmitarbeiter.“

Sehen Sie sich diese Folge des „X22-Berichts“ vom 5. Oktober an, in der sie warnt, dass die Gewalt im Zusammenhang mit Wahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit zunehmen wird, je näher der Wahltag rückt.

Dieses Video stammt vom Sanivan-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Mötner Trump-Attentäter Ryan Routh wurde in der Vergangenheit mehrmals von Mainstream-Medien interviewt

.

Die Frau von Trumps Amtsenthebungsfigur Rachel Vindman verspottet Trump nach Attentatversuch.

Mann, der beschuldigt wird, Trump zu ermorden, drohen 20 Jahre Gefängnis.

Trump ist seit langem Gegenstand außergewöhnlich bösartiger Drohungen und gewalttätiger Rhetorik – warum wird er also nicht besser geschützt?

„Beseitigen Sie ihn:“ Ein Blick auf die gewalttätige Rhetorik gegen Donald Trump.

Zu den Quellen gehören:

ZeroHedge.com

KSNT.com

Newsweek.com

NYPost.com

Brighteon.com

newstarget.com