Erdogan sagt, dass die Türkei die Beziehungen zu Israel nicht mehr „fortsetzen oder entwickeln“ wird!

Alle Beziehungen zwischen der Türkei und Israel wurden diese Woche abgebrochen, nachdem der türkische Präsident Tayyip Erdogan Journalisten bestätigt hatte, dass die Beziehung beendet ist.

„Die Regierung der Republik Türkei unter der Führung von Tayyip Erdogan wird die Beziehungen zu Israel nicht fortsetzen oder entwickeln“, sagte Erdogan der Presse an Bord seines persönlichen Flugzeugs nach Besuchen in Saudi-Arabien und Aserbaidschan.

„[Unsere Regierungskoalition] ist entschlossen in ihrer Entscheidung, die Beziehungen zu Israel abzubrechen, und wir werden diese Haltung auch in Zukunft beibehalten. Wir, als die Republik Türkei und ihre Regierung, haben derzeit alle Beziehungen zu Israel abgebrochen.“

Im Mai verhängte die Türkei ein Handelsembargo gegen Israel, obwohl dies eine Art Nebelwand war, da die Türkei ihre Handelsbeziehungen mit Israel einfach unter dem Deckmantel der Lieferung von Waren nach „Palästina“ versteckte.

Von nun an sind die einzigen Beziehungen, die die Türkei und Israel gemeinsam haben werden, die diplomatischen, die für die Kontinuität der Regierung erforderlich sind. Alles andere ist jetzt tabu, einschließlich der Anwesenheit eines türkischen Botschafters in Tel Aviv und eines israelischen Botschafters in Ankara.

(Verwandte: Wussten Sie, dass die Türkei und 51 andere Nationen jetzt ein globales Waffenembargo gegen Israel fordern?)

Erdogan wird alles tun, um Netanjahu zur Rechenschaft zu ziehen

Die Türkei plant auch, weitere Maßnahmen gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu für seine militärischen Aktionen in Gaza zu ergreifen. Internationale Menschenrechtsgruppen sind sich fast einheitlich einig, dass Israel in der umkämpften Enklave einen palästinensischen Völkermord begeht.

Die Türkei ist ein Teilnehmer in dem laufenden Völkermordfall, der derzeit durch den Internationalen Gerichtshof (ICJ) läuft. Dieser Fall unterstützt die Existenz Palästinas und befürwortet ein globales Waffenembargo gegen Tel Aviv.

Mindestens 52 Länder, eines davon die Türkei, sind derzeit mit der Initiative für das Waffenembargo an Bord, die darauf abzielt, alle weiteren Lieferungen von Waffen und Munition nach Israel von überall auf der Welt zu stoppen.

„Wir haben kürzlich unseren offiziellen Brief bezüglich dieser Initiative dem Präsidenten des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen vorgelegt“, bestätigte Erdogan.

„Während unseres Gipfels in Riad wurde beschlossen, alle Organisationen und Mitglieder der Arabischen Liga einzuladen, diesen Brief zu unterzeichnen.“

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel verschlechterten sich nach einem Treffen zwischen Erdogan und Netanjahu im September 2023, bei dem eine Versöhnung zwischen den beiden Nationen anstrebte, auf ein unhaltbares Niveau. Dann kam der 7. Oktober und alle Wetten waren aus.

Erdogan sagt, er erkenne an, dass Netanjahu im Unrecht ist und dass die Türkei alles tun wird, um Netanjahu für Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen zur Rechenschaft zu ziehen.

Ankara wird seit dem 7. Oktober zunehmend kritisch gegenüber dem Netanjahu-Regime. Erdogans regierende Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AKP) verlor bei den letzten Wahlen die Unterstützung der Wähler wegen ihrer schwachen Reaktion auf den Krieg in Gaza. Jetzt versucht Erdogan, die Rhetorik zumindest zu verstärken, und die Zeit wird zeigen, ob er es wirklich wörtlich meint.

„Wie üblich ein Doppelspiel des populistischen Erdogan, das die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in seinem Land von sehr ernsten Problemen in der türkischen Wirtschaft ablenkt“, schrieb ein Kommentator, der behauptet, aus der Region zu kommen, darüber, dass es hier mehr gibt, als man denkt.

„Es reicht aus, einen Supermarkt oder ein Apothekengeschäft oder viele andere Orte in Israel zu betreten, um zu sehen, dass es viele billige türkische Produkte gibt. Gespräche getrennt, Handlungen getrennt.“

Ein anderer wurde darauf hingezogen, dass dieser jüngste Schritt von Erdogan es Israel erschweren wird, Hilfe in die Türkei zu schicken, wenn es das nächste Mal zu einem schweren Erdbeben oder einer anderen humanitären Katastrophe kommt.

Israel wird auf der Weltbühne zunehmend isoliert. Erfahren Sie mehr unter Prophecy.news.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

MiddleEastEye.net

Natürliche Nachrichten.com

newstarget.com