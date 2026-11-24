München – Diesel effizienter als die Batterie, Windräder zu 80 Prozent im Stillstand, ein Netzwerk mit 250 Millionen im Jahr gegen den Verbrenner: Das sind die steilen Thesen eines FOCUS-online-Videos vom 17. November 2026. Unter dem Titel „‚Dann ist Diesel effizienter‘: Physiker zerlegt E-Auto-Mythen“ spricht der Physiker und frühere Greenpeace-Campaigner Peter Metzinger über E-Autos, E-Fuels und Klimapolitik. Wir haben die zentralen Aussagen gegen Gesetze, amtliche Vorgaben und Studien geprüft. Einiges stimmt, einiges ist stark verkürzt, und manches lässt sich gar nicht belegen.

Die Eckdaten: Das Video erschien am 17. November 2026 auf dem YouTube-Kanal von FOCUS online, dauert gut 24 Minuten und hatte beim Abruf am 24. November rund 55.000 Aufrufe. Laut Beschreibung stellt Metzinger sein Buch „Im Namen des Klimas“ vor. Darin geht es um ein Netzwerk aus Politik, Interessenverbänden und Nichtregierungsorganisationen, das nach seiner Darstellung die EU-Energiepolitik prägt. Die Beschreibung nennt ihn Physiker, Kampagnen-Strategen und Politikberater; er lebe heute in der Schweiz und setze sich für synthetische Kraftstoffe ein. Grundlage unserer Prüfung sind die Videobeschreibung und die automatisch erzeugten deutschen Untertitel. Zitate geben wir deshalb sinngemäß wieder, kleine Abweichungen vom Wortlaut sind möglich.

Schon der Einstieg sitzt. Auf die Frage, ob das E-Auto effizienter sei als der Verbrenner, sagt Metzinger, das komme auf die Definition an. Nehme man ein bestimmtes Volumen Batterie und dasselbe Volumen Diesel, dann bringe einen der Diesel hundertmal so weit. Das ist die Aussage, die im Titel des Videos landet. Physikalisch ist sie in dieser Form deutlich überzogen. Diesel speichert pro Liter rund 10 Kilowattstunden. Moderne Lithium-Ionen-Batteriepakete kommen je nach Bauart auf einige hundert Wattstunden pro Liter. Das ergibt beim reinen Speichervolumen einen Faktor von grob 20 bis 40, nicht 100. Dazu kommt, was Metzinger nicht erwähnt: Ein Elektromotor setzt den allergrößten Teil der gespeicherten Energie in Bewegung um, ein Dieselmotor im Alltag nur rund ein Drittel. Bei der Reichweite pro Liter Speicher schrumpft der Vorsprung des Diesels damit noch einmal deutlich. Richtig ist: Flüssige Kraftstoffe sind viel kompakter als Batterien. Daraus folgt aber nicht, dass der Diesel insgesamt das effizientere Antriebskonzept wäre.

Metzingers Kernthese lautet: Ein E-Auto mit Kohlestrom sei nicht sauberer als ein Diesel mit fossilem Kraftstoff, ein Verbrenner mit Biosprit oder E-Fuels dagegen genauso klimaneutral wie ein E-Auto mit Grünstrom. Der erste Teil hängt stark vom Strommix ab und ist für einen reinen Kohlestrom-Betrieb nicht abwegig. Für Europa zeigt die Lebenszyklus-Analyse des International Council on Clean Transportation aus dem Jahr 2025 allerdings ein anderes Bild: Ein durchschnittliches E-Auto der Mittelklasse kommt mit dem erwarteten EU-Strommix auf rund 63 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer, ein Benziner auf rund 235 Gramm. Das sind rund 73 Prozent weniger. Für den zweiten Teil der These gilt: Auch E-Fuels sind nur so sauber wie der Strom, mit dem sie erzeugt werden, und auf ihrem Weg geht wegen der Umwandlung viel Energie verloren.

Bei der Batterie bleibt Metzinger zunächst nah an der Wissenschaft. Er sagt, ihre Herstellung verursache so viele Emissionen, dass man erst einige zehntausend Kilometer fahren müsse, bis das ausgeglichen sei. Die ICCT-Studie nennt für Europa einen Wert von rund 17.000 Kilometern, also eher ein bis zwei Jahre normaler Fahrleistung. Andere Analysen kommen je nach Strommix und Batteriegröße auf höhere Werte. Später im Gespräch spitzt er zu: Wer ein E-Auto nur in der Stadt mit 5.000 Kilometern im Jahr fahre und es nach drei bis vier Jahren ersetze, habe „null Emissionen gespart“. Bei 15.000 bis 20.000 Kilometern liegt so jemand nach den ICCT-Zahlen ungefähr am Ausgleichspunkt. Die Rechnung ist also nicht absurd, das Wort „null“ ist aber eine Zuspitzung. Und es betrifft einen Sonderfall, nicht das typische E-Auto.

Eine weitere These betrifft die Windkraft. Studien, die E-Fuels für ineffizient erklären, rechneten mit einem Windrad in Mitteleuropa. Dort stünden Windräder aber „zu 80 Prozent der Zeit still“. In Patagonien liefere dasselbe Windrad vier- bis fünfmal so viel Strom. Hier verwechselt Metzinger zwei Dinge. Windräder an Land erreichen in Deutschland im Mittel eine Auslastung von grob einem Fünftel ihrer Nennleistung. Das heißt aber nicht, dass sie vier Fünftel der Zeit stillstehen. Sie drehen die meiste Zeit, nur oft unterhalb der vollen Leistung. Richtig ist, dass in sehr windreichen Regionen wie im Süden Chiles deutlich höhere Erträge möglich sind. Dort baut das Unternehmen HIF mit Porsche als Partner eine E-Fuel-Anlage. Den Faktor vier bis fünf nennt er ohne Beleg.

Am interessantesten ist, was Metzinger über die Schweiz sagt. Dort könnten Autoimporteure einen Verbrenner einführen und so viel synthetischen Kraftstoff in Verkehr bringen lassen, dass das Fahrzeug in der Flottenrechnung wie ein E-Auto zählt. Das trifft im Kern zu. Seit dem 1. Januar 2025 gilt in der Schweiz Artikel 11a des CO2-Gesetzes. Danach können Importeure und Hersteller beantragen, dass die CO2-Minderung durch erneuerbare synthetische Treibstoffe bei ihrer Neuwagenflotte angerechnet wird. Nachweise müssen belegen, welche Menge ihnen welcher Lieferant vertraglich zurechnet. Die Details regelt die CO2-Verordnung, Biokraftstoffe zählen dabei ausdrücklich nicht. Ob das, wie Metzinger behauptet, „nicht teurer als die Sanktionen“ ist, belegt er nicht. Auch dass die Schweiz die Regel wegen der direkten Demokratie hat, ist seine Deutung. Richtig ist der Hinweis auf das Referendum: Gegen ein Bundesgesetz reichen 50.000 Unterschriften.

Zur EU sagt der Moderator, E-Autos würden einfach mit null Gramm CO2 bewertet. Das stimmt für die EU-Flottengrenzwerte: Sie messen nur den Ausstoß am Auspuff, nicht Stromerzeugung oder Batterieproduktion. Das sogenannte Verbrenner-Aus ist genau genommen kein Verbot. Die Verordnung 2023/851 verlangt, dass die Neuwagenflotten der Hersteller ab 2035 im Schnitt keine Auspuffemissionen mehr haben. Gebrauchte Verbrenner dürfen weiter fahren und verkauft werden. Die EU-Kommission hat im Dezember 2025 vorgeschlagen, das Ziel auf 90 Prozent abzusenken. Die Reste sollen über E-Fuels, Biokraftstoffe oder grünen Stahl ausgeglichen werden. Beschlossen ist das noch nicht. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments stimmte Anfang November für 87,5 Prozent, das Plenum soll Mitte Dezember entscheiden.

Schwerer wiegen die Vorwürfe gegen Organisationen und Staaten. Metzinger sagt, ein von dem Kalifornier Hal Harvey über US-Stiftungen aufgebautes Netzwerk von Denkfabriken und NGOs habe jedes Jahr 250 Millionen zur Verfügung, um für die Elektromobilität zu werben. Teilweise finanziere es auch China. Für keine dieser Angaben nennt er im Video eine überprüfbare Quelle, er verweist nur auf Zeitungsartikel. Wir konnten die Zahl und die Finanzierung durch China nicht bestätigen. Hal Harvey ist als Gründer von Klimastiftungen und Denkfabriken bekannt. Die Behauptung, sein Netzwerk verbreite gezielt ein „Märchen der Effizienz“, ist eine Wertung Metzingers, keine belegte Tatsache.

Der Moderator wirft außerdem ein, die Organisation Transport and Environment sei von der EU-Kommission dafür bezahlt worden, Abgeordnete zu beeinflussen. Hintergrund ist die Debatte um Fördergelder aus dem EU-Umweltprogramm LIFE, über die 2025 berichtet wurde. Ob die Verträge tatsächlich gezieltes Lobbying gegen den Verbrenner vorschrieben, ist umstritten und wird im Video nicht belegt. Die Behauptung zur Deutschen Umwelthilfe und einer angeblich angebotenen Kampagne für einen Gaslobbyverband konnten wir in der Kürze nicht prüfen. Sie bleibt hier deshalb unbewertet.

Zu China sagt Metzinger, dort gebe es kein Verbrennerverbot, das Land setze neben E-Autos auch auf synthetische Kraftstoffe und seine CO2-Emissionen sänken oder hätten sich zumindest stabilisiert. Ein Verbot neuer Verbrenner hat China tatsächlich nicht beschlossen. Ob die Emissionen dort dauerhaft sinken, ist unter Fachleuten umstritten; Metzinger selbst schränkt seine Aussage im Video ein. Gleichzeitig hat China den Kohleabbau stark ausgeweitet, worauf der Moderator hinweist. Metzingers Schluss, die Europäer seien „einfach irgendwie blöd“, ist ein Meinungsurteil.

Was im Video fehlt: Eine Gegenstimme kommt nicht vor. Metzinger setzt sich für E-Fuels ein und stellt ein eigenes Buch vor. Der Moderator hält das Buch in die Kamera und kündigt einen Link dazu an. Das Gespräch ist damit eher Interview mit Buchvorstellung als neutrale Analyse. Die hohen Umwandlungsverluste bei E-Fuels, die aktuell hohen Kosten und die bisher geringen Produktionsmengen werden kaum angesprochen.

Unterm Strich: Metzinger hat Recht, dass die Flottenregeln der EU nur den Auspuff betrachten und dass die Schweiz E-Fuels bereits in der Flottenrechnung zulässt. Er hat auch Recht, dass flüssige Kraftstoffe viel Energie auf wenig Raum speichern. Seine zugespitzten Zahlen halten der Prüfung aber nicht stand. Weder ist Diesel hundertmal so leistungsfähig wie eine Batterie, noch stehen Windräder zu 80 Prozent still. Für die Netzwerk-Vorwürfe fehlen Belege.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Debatte über E-Fuels verdient mehr als Kampfbegriffe von beiden Seiten. Wer den Verbrenner pauschal verteufelt, macht es sich zu leicht. Wer aber das E-Auto mit schiefen Vergleichen kleinrechnet, macht denselben Fehler, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass ein großes Nachrichtenportal einem Buchautor eine lange Bühne gibt, ist legitim. Dann gehört aber auch dazu, steile Zahlen im Gespräch nachzufragen. Der Titel des Videos verkauft eine Zuspitzung als Physik, und das ist für Zuschauer irreführend.

KOMMENTAR / MEINUNG: Spannend ist das Schweizer Modell. Es zeigt, dass Technologieoffenheit kein leeres Schlagwort sein muss, sondern sich in eine klare Regel gießen lässt. Ob sie hält, was sie verspricht, wird sich an den echten Mengen synthetischer Kraftstoffe zeigen, nicht an Talkshow-Thesen.

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Quellen:

Fedlex – CO2-Gesetz der Schweiz, Art. 11a: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/855/de

EUR-Lex – Verordnung (EU) 2023/851 (CO2-Flottengrenzwerte): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/851/oj

ICCT – Lebenszyklus-Analyse Pkw in der EU, Update 2025: https://theicct.org/publication/electric-cars-life-cycle-analysis-emissions-europe-jul25/

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