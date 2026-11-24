Deutschland – Ein Schimpanse würfelt die Zahlen der Linkspartei, die Stromsteuer-Senkung bringt nur 7,50 Euro im Monat, und Angela Merkel glaubt wie einst Erich Honecker an ihre eigene Bilanz: Mit diesen Pointen geht ein gut zweiminütiger Ausschnitt aus „Nuhr im Ersten“ vom 19. November 2026 auf YouTube herum. Hochgeladen hat ihn nicht die ARD, sondern ein privater Kanal. Satire darf zuspitzen. Wir haben trotzdem geprüft, welche Fakten hinter den Witzen von Dieter Nuhr stecken. Ergebnis: Die Zahlen stimmen erstaunlich oft, die Zusammenhänge sind bewusst verkürzt.

https://youtube.com/shorts/zYh6n229q_Q

Die Eckdaten: Der Short erschien am 22. November 2026 auf dem YouTube-Kanal „Tommes (Rhld)“. Er ist 2 Minuten und 3 Sekunden lang und hatte beim Abruf am 24. November rund 39.000 Aufrufe. Titel und Beschreibung nennen die Sendung „Nuhr im Ersten“ vom 19. November 2026 und das Stichwort „Schimpanse“, dazu eine lange Reihe von Hashtags. Der Kanal ist erkennbar kein offizieller Kanal der ARD; ob er die Rechte an dem Ausschnitt hat, geht aus dem Video nicht hervor. Grundlage unserer Prüfung sind die automatisch erzeugten deutschen Untertitel. Zitate geben wir sinngemäß wieder.

Wichtig vorweg: Das ist Kabarett. Nuhr spricht als Satiriker, nicht als Nachrichtensprecher. Übertreibung gehört zum Handwerk, und niemand muss glauben, dass bei der Linken tatsächlich ein Affe die Zahlen würfelt. Trotzdem verbreiten sich solche Clips oft ohne Zusammenhang, als wären sie eine Tatsachenbehauptung. Deshalb lohnt der Blick auf die Fakten, die in den Pointen stecken. Der Ausschnitt beginnt mitten im Gedanken; worauf sich die Bemerkung über unberechenbare Zahlen bei der Linken genau bezieht, lässt der Clip offen.

Erste Pointe: Wer rechnen könne, sei nicht in der Linkspartei, dazu gebe es eine Statistik der Schulleistungen in Mathematik nach Wahlpräferenz, bei der die Linke ganz unten liege. Eine solche Auswertung gibt es tatsächlich. Im Juni 2022 veröffentlichte der Publizist Rainer Zitelmann in der WELT die Ergebnisse einer von ihm in Auftrag gegebenen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. Befragt wurden 1.118 Menschen ab 16 Jahren, in welchen Schulfächern sie gut oder nicht so gut waren oder sind. Aus beidem wurde ein Saldo gebildet und mit dem Bevölkerungsschnitt verglichen. Laut Zitelmann lagen Anhänger der Linken in Mathematik deutlich unter dem Durchschnitt, Anhänger von Union und AfD darüber.

Allerdings hat die Zahl Grenzen, die im Kabarett natürlich nicht vorkommen. Es geht um Selbsteinschätzungen, nicht um gemessene Leistungen oder Noten. Die Umfrage ist mehr als vier Jahre alt. Und sie sagt nichts darüber, wie gut die Abgeordneten oder die Partei selbst rechnen. Zitelmann schrieb damals selbst, man solle die Ergebnisse nicht überinterpretieren. Ob die im Clip eingeblendete Zahl genau aus dieser Umfrage stammt, lässt sich aus den Untertiteln nicht sicher sagen.

Wer echte Mathe-Zahlen sucht, findet sie an anderer Stelle, und die sind für niemanden ein Grund zum Lachen. Laut der im September 2026 vorgestellten PISA-Studie erreichten 15-Jährige in Deutschland in Mathematik nur noch 464 Punkte, so wenig wie nie seit Beginn der Erhebungen. Rund einem Drittel der Jugendlichen fehlen nach Angaben des Leibniz-Instituts DIPF grundlegende Fähigkeiten im Lesen und Rechnen. Diese Daten unterscheiden allerdings nicht nach Parteivorlieben der Eltern. Mit der Linken haben sie also nichts zu tun, mit dem Zustand der Schulen sehr viel.

Zweite Pointe: Die schwarz-rote Koalition habe sich auf eine Senkung der Stromsteuer 2027 geeinigt, und das entlaste den durchschnittlichen Privathaushalt um 7,50 Euro im Monat. Das ist im Kern korrekt. Laut Bundesregierung haben sich die Koalitionsspitzen in der Nacht zum 18. November darauf verständigt, die Stromsteuer ab dem 1. Januar 2027 auch für private Haushalte und bisher nicht begünstigte Betriebe von 2,05 Cent auf 0,1 Cent je Kilowattstunde zu senken. Das ist das europäische Mindestmaß. Kanzler Friedrich Merz sprach von einer Entlastung von zusätzlichen 5 Milliarden Euro für die Stromkunden.

Nuhrs Zahl findet sich so auch in der Presse. Das Handelsblatt nennt 7,50 Euro im Monat für einen durchschnittlichen Haushalt. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox spart ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rund 7,75 Euro im Monat, ein Single-Haushalt mit 1.500 Kilowattstunden etwa 3 Euro. Was Nuhr weglässt: Die Senkung gilt zunächst nur bis zum 31. Dezember 2027. Eine Fortsetzung ist zwar das erklärte Ziel, die Finanzierung dafür muss aber erst im Haushalt 2028 gefunden werden. Für 2027 sollen nicht benötigte Mittel aus dem Bereich des Erneuerbare-Energien-Gesetzes einspringen. Ob die reichen, ist offen.

Auch die Reaktionen auf die Einigung passen zu Nuhrs Spott. Laut ZDF und Handelsblatt reißt die Senkung ein Loch von rund 5,4 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt 2027. Die Linke hält die Entlastung laut MDR für nicht ausreichend, Fraktionschef Sören Pellmann forderte weitergehende Reformen. Die Grünen kritisierten die fehlende Planungssicherheit. Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Pop, nannte die Senkung im Deutschlandfunk einen wichtigen ersten Schritt, der aber angesichts hoher Energiekosten nicht reiche. Juso-Chef Philipp Türmer hatte schon vorab bezweifelt, dass eine Senkung für alle die richtige Wahl sei, weil sie Gutverdiener genauso entlaste. Zudem rechnen Prognosen damit, dass die Strompreise 2027 steigen. Die Steuersenkung könnte dann nur einen Teil davon abfedern.

Dritte Pointe, die schärfste: Angela Merkel glaube, sie habe das Land in einem besseren Zustand hinterlassen, als sie es bekommen habe. Das habe auch Erich Honecker geglaubt. Den Satz hat Merkel tatsächlich gesagt. Im Podcast „Kaffee und Fluchen“ der Studenteninitiative Studopolis, veröffentlicht Mitte November, wurde sie gefragt, ob sie das Land in gutem Zustand übergeben habe. Sie antwortete: „Im Grundsatz schon.“ Sie glaube, sie habe es in einem besseren Zustand übergeben, als sie es bekommen habe. Als Belege nannte sie die fünf Millionen Arbeitslosen bei ihrem Amtsantritt, die Schuldenbremse und eine Gesamtverschuldung unter 65 Prozent.

Was der Clip nicht zeigt: Merkel räumte im selben Gespräch auch Probleme ein. Die Infrastruktur müsse modernisiert werden, und es sei „skandalös“, dass Schulen zum Teil in so schlechtem Zustand seien. Über Investitionen könne man streiten. Der Vergleich mit Honecker ist eine satirische Zuspitzung Nuhrs und keine Tatsachenbehauptung. Er setzt die Bilanz einer demokratisch gewählten Kanzlerin mit der eines DDR-Staatschefs gleich, und genau das ist die Pointe. Ob man darüber lacht, ist Geschmackssache.

Weitere Punkte aus dem Podcast, die im Clip ebenfalls fehlen: Merkel verwies auf das Elterngeld, den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, den Hochschulpakt und die Übernahme des BAföG durch den Bund. Beim Thema Mieten räumte sie ein, dass höhere Standards bei Wärme- und Schalldämmung das Bauen über Jahre verteuert hätten und man dort nachlegen müsse. Eine Vergesellschaftung von Wohnungen lehnte sie ab. Man kann diese Bilanz für geschönt halten, wie es viele Kritiker tun. Vollständig wiedergegeben wird sie in dem Clip aber nicht.

Der Rest ist reine Satire: Merkel verlasse die „Kaisergruft“ nur mit Augenbinde, sitze in einer Sänfte mit zugezogenen Vorhängen und schaue nicht auf die „Ruinen unseres ehemaligen Industrielandes“. Das sind Bilder, keine Fakten. Ob Deutschland ein Land in Ruinen ist, lässt sich nicht nachprüfen, sondern nur politisch bewerten. Am Ende verabschiedet sich Nuhr mit dem Hinweis auf die Gäste der Sendung.

Unterm Strich: Die drei Fakten hinter den Pointen sind belegbar. Es gibt eine Umfrage, nach der Linken-Anhänger sich in Mathe schlechter einschätzen. Die Stromsteuer sinkt 2027 und bringt einem Durchschnittshaushalt rund 7,50 Euro im Monat. Merkel hat ihre Bilanz tatsächlich so formuliert. Verkürzt sind der Charakter der Umfrage, die Befristung der Steuersenkung und die selbstkritischen Teile des Merkel-Interviews. Wer den Clip teilt, sollte wissen, dass er Kabarett sieht, keinen Nachrichtenbeitrag.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gutes Kabarett lebt davon, dass ein Körnchen Wahrheit drinsteckt. Bei Nuhr ist das in diesem Ausschnitt oft der Fall. Die Entlastung bei der Stromsteuer ist tatsächlich überschaubar, und Merkels Selbstlob hat tatsächlich viele Menschen verärgert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Problematisch wird es, wenn Clips ohne Zusammenhang weitergereicht werden. Eine alte Umfrage zu Selbsteinschätzungen ist kein Intelligenztest für eine Partei. Wer Satire als Beweis benutzt, verwechselt Pointe und Fakt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und noch etwas: Ausschnitte aus Sendungen der ARD auf fremden Kanälen sind beliebt, aber nicht immer sauber. Wer das Original sehen will, findet es in der Mediathek, mit vollständigem Zusammenhang.

Lachen ist erlaubt, prüfen auch. Teilen Sie Satire-Clips als das, was sie sind. Mehr Faktenchecks auf unserem Telegram-Kanal.

Quellen:

Bundesregierung – Stromsteuer sinkt, Spritpreisdeckel kommt: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/stromsteuer-spritpreisdeckel-bundesregierung-2461514

Podcast „Kaffee und Fluchen“ – Folge mit Angela Merkel: https://kaffee-und-fluchen.podigee.io/49-angela-merkel-ist-das-noch-ihr-land-bundeskanzlerin-a-d

WELT – Allensbach-Umfrage zu Schulfächern nach Parteipräferenz: https://www.welt.de/debatte/kommentare/article239380457/Allensbach-Umfrage-Gruenen-Waehler-waren-frueher-schlecht-in-Mathe.html

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