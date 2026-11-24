Berlin – „Erwischt!!!“: Mit diesem Titel wirft der YouTube-Kanal OSUS TV Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor, er schwärme von der Ukraine wie von einer Geliebten und jammere über die eigene Ehefrau Deutschland. Anlass ist ein Satz aus seiner Rede beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum am 20. November 2026. Der Satz ist echt und steht im offiziellen Redetext. Viele der Zahlen und Folgerungen, die der Kanal daraus macht, halten der Prüfung aber nur zum Teil stand. Wir haben die Aussagen des knapp dreiminütigen Shorts mit Rede, amtlicher Statistik und EU-Recht abgeglichen.

Die Eckdaten: Das Video erschien am 23. November 2026 als YouTube-Short auf dem Kanal OSUS TV, es dauert 2 Minuten und 59 Sekunden und hatte beim Abruf am 24. November rund 32.000 Aufrufe. Eine Videobeschreibung gibt es nicht, nur Hashtags. Im Thumbnail steht der Hinweis „KI unterstützt“. Der Sprecher des Kanals kommentiert Ausschnitte der Merz-Rede, die laut Einblendung aus einer Übertragung von WELT stammen. Grundlage unserer Prüfung sind die automatisch erzeugten deutschen Untertitel. Zitate geben wir daher sinngemäß wieder.

Zuerst zum Kern: Hat Merz das wirklich gesagt? Ja. Im auf bundeskanzler.de veröffentlichten Redetext heißt es, zwischen Deutschland und der Ukraine seien 2025 Waren im Wert von mehr als zwölf Milliarden Euro gehandelt worden, ein Zuwachs von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Direkt danach folgt der Satz „Hätten wir doch einmal in Deutschland solche Wachstumsraten!“ Unmittelbar davor sagte der Kanzler, die ukrainische Wirtschaft wachse trotz des Krieges seit 2023 beständig weiter. Der Sprecher des Videos deutet das als Jammern über Deutschland. Im Redetext steht der Satz als Einschub, mit dem Merz die Handelszahlen hervorhebt. Ob man das als Selbstkritik, als missglückten Scherz oder als Herabsetzung liest, ist eine Frage der Deutung.

Stimmen die Handelszahlen? Im Großen und Ganzen ja. Nach den Daten des Statistischen Bundesamts exportierte Deutschland 2025 Waren für rund 9,3 Milliarden Euro in die Ukraine, ein Plus von rund 12 Prozent. Die Einfuhren aus der Ukraine sanken dagegen um fast 13 Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro. Zusammen ergibt das rund 12,4 Milliarden Euro. Nach den vorläufigen Zahlen liegt das Plus beim Gesamthandel eher bei knapp 5 Prozent als bei 4,4 Prozent. Das ist eine kleine Differenz. Wichtiger ist, was der Kanal daraus macht: Das Wachstum entstand fast ganz durch mehr deutsche Exporte. Insofern hat der Sprecher einen Punkt, wenn er sagt, gewachsen sei vor allem das, was Deutschland in die Ukraine geliefert habe.

Daraus folgert der Kanal, diese Lieferungen seien „fast nur von uns selbst“ bezahlt. Das ist nicht belegt. Die Außenhandelsstatistik zeigt, was über die Grenze geht, nicht, wer es letztlich bezahlt. Ein Teil der Ausfuhren dürfte mit Hilfsgeldern verschiedener Geber finanziert sein. Wie groß dieser Anteil ist und welcher Anteil auf deutsches Geld entfällt, nennt das Video nicht. Die Ukraine wird von vielen Staaten und Institutionen unterstützt, darunter die EU, der Internationale Währungsfonds und die USA. Wer Exporte gleichsetzt mit verschenktem deutschen Geld, stellt eine Behauptung auf, die durch die zitierten Zahlen nicht gedeckt ist.

Noch schärfer wird es bei den angeblich verschwundenen Milliarden. Der Sprecher sagt, von den neun Milliarden Euro, die Deutschland als Lieferung gemeldet habe, tauchten gut drei Milliarden in der ukrainischen Statistik gar nicht auf. Für ihn sehe das nach einer Bezahlung an den „Zuhälter der Geliebten“ aus. Eine Quelle für die ukrainische Zahl nennt das Video nicht. Wir konnten sie in der Kürze nicht prüfen. Unabhängig davon gilt: Dass Export- und Importstatistiken zweier Länder nicht übereinstimmen, ist weltweit normal. Gründe sind unterschiedliche Bewertungen mit oder ohne Fracht und Versicherung, Waren, die über Drittländer laufen, Zuordnung nach Ursprungs- statt Versendungsland und Lieferungen, die nicht oder anders erfasst werden. Eine Differenz in der Statistik ist deshalb kein Beleg für Schmiergeld oder Betrug. Der Vorwurf ist im Video als Andeutung formuliert, „Ein Schelm, wer Böses da bedenkt“. Belege dafür gibt es keine.

Auch zur deutschen Wirtschaft behauptet der Kanal etwas. Gut zwei Wochen vor der Rede habe Merz vor Unternehmern erklärt, Deutschland wachse wieder, und zwar um 1,3 Prozent, doppelt so viel wie erwartet. Einen Beleg für diesen Auftritt nennt das Video nicht, wir konnten ihn nicht eindeutig zuordnen. Nach Medienberichten rechnet die Bundesregierung für 2026 mit rund 1,3 Prozent Wachstum. Ironie am Rande: Für die Ukraine hat die Nationalbank ihre Prognose für 2026 laut Börsen-Zeitung zuletzt auf ein Minus von 0,4 Prozent gesenkt. Wer Merz‘ Satz kritisieren will, findet hier einen sachlichen Ansatz. Das Video nutzt ihn nicht.

Dann der EU-Kredit. Der Sprecher sagt, die EU habe der Ukraine für die nächsten zwei Jahre einen riesigen Kredit zugesagt. Zurückzahlen müsse die Ukraine nur, wenn Russland Reparationen zahle, also nie. Die Zinsen trage der EU-Haushalt. Das stimmt in den Grundzügen. Der Europäische Rat hat sich im Dezember 2025 auf ein Darlehen über 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027 geeinigt, der Rat hat es im April 2026 endgültig beschlossen. Finanziert wird es über EU-Anleihen, abgesichert durch den Spielraum im EU-Haushalt. Die Ukraine muss erst zurückzahlen, wenn sie Reparationen von Russland erhalten hat. Die EU behält sich vor, eingefrorenes russisches Zentralbankvermögen dafür zu nutzen. Dass Russland „nie“ zahlt, ist eine Prognose des Sprechers, keine Tatsache.

Nicht korrekt ist die Formulierung, in Deutschland hafte „jeder von uns mit 22,5 Milliarden Euro“. Die Zahl entspricht rechnerisch etwa einem Viertel von 90 Milliarden. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage liegt der deutsche Finanzierungsanteil bei rund 25 Prozent, weil Ungarn, Tschechien und die Slowakei nicht mitmachen. Höhere deutsche Zahlungen an den EU-Haushalt würden aber erst in letzter Instanz fällig, wenn die Absicherung tatsächlich greifen muss und andere Mittel ausgeschöpft sind. Eine Haftung jedes einzelnen Bürgers in dieser Höhe gibt es nicht. Die Umrechnung auf knapp 1.500 Euro pro Nettosteuerzahler nennt das Video ohne Rechenweg. Sie unterstellt den vollständigen Ausfall und eine Verteilung, die so nirgends festgelegt ist.

Die Zinskosten trägt bis 2027 tatsächlich der EU-Haushalt, zu dem Deutschland als größter Nettozahler beiträgt. Zuerst sollen dafür Umschichtungen geprüft werden. Reicht das nicht, kann ein neues Sonderinstrument aktiviert werden. Erst dann würden die teilnehmenden Staaten höhere Beiträge zahlen. Das ist eine reale Belastung, die man politisch kritisieren kann. Sie ist aber etwas anderes als die im Video nahegelegte Rechnung, nach der jedem Steuerzahler ein Ostsee-Urlaub oder ein Jahr Heizkosten genommen werde.

Zur Form: Das Video arbeitet durchgehend mit dem Bild vom untreuen Ehemann, der Ukraine als „Prostituierter“ und einem „Zuhälter“. Das ist ein Meinungsbeitrag mit drastischer Bildsprache, keine Nachricht. Den Kontext der Rede liefert der Kanal nicht: Merz sprach vor einem Wirtschaftsforum über Investitionen und den Wiederaufbau der Ukraine, nicht über den deutschen Haushalt. Laut Einblendung im Thumbnail entstand das Video mit KI-Unterstützung. Was genau damit gemeint ist, sagt der Kanal nicht.

Zum Rahmen der Rede: Das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum fand 2026 zum neunten Mal statt, eingeladen hatten die DIHK, die deutsch-ukrainische Auslandshandelskammer und der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. Merz warb dort laut Redetext für private Investitionen in Wiederaufbau, Energie, Landwirtschaft, Logistik und Industrie. Er verwies auf einen gemeinsam mit Polen, Italien und Frankreich aufgelegten Fonds, der mit rund 220 Millionen Euro öffentlichem Geld deutlich größere private Investitionen anstoßen soll. Von all dem ist im Video nichts zu hören.

Unterm Strich: Der Merz-Satz ist echt, die Handelszahl stimmt grob, und die Bedingungen des EU-Kredits sind im Kern korrekt wiedergegeben. Die angeblich verschwundenen Milliarden, die Behauptung, Deutschland bezahle die Exporte selbst, und die persönliche Haftung jedes Bürgers sind dagegen unbelegt oder falsch dargestellt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Kanzler hat sich mit seinem Satz keinen Gefallen getan. Wer im eigenen Land über schwaches Wachstum klagt, sollte nicht ausgerechnet ein Land im Krieg als Vorbild nennen, dessen Wirtschaft gerade wieder schrumpft. Kritik daran ist berechtigt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Berechtigte Kritik wird aber nicht stärker, wenn man sie mit Andeutungen über Schmiergeld und Zuhälter garniert. Wer Unterschiede in zwei Statistiken als Beweis für verschobenes Geld verkauft, ohne eine Quelle zu nennen, betreibt Stimmungsmache statt Aufklärung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Kosten der Ukraine-Hilfe gehören offen auf den Tisch, mit echten Zahlen und echten Risiken. Genau deshalb braucht diese Debatte saubere Rechnungen statt Milchmädchen-Beispielen, die jeden Bürger persönlich haften lassen.

Prüfen Sie Zahlen aus Kurzvideos, bevor Sie sie teilen. Hinweise und Fragen bitte an unseren Telegram-Kanal.

Quellen:

Bundesregierung – Rede von Bundeskanzler Merz beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/rede-merz-wirtschaftsforum-2462118

Statistisches Bundesamt – Rangfolge der Handelspartner 2025: https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/Tables/order-rank-germany-trading-partners.html?__blob=publicationFile

Rat der EU – Rat finalisiert Darlehen zur Unterstützung der Ukraine: https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2026/04/23/council-finalises-90-billion-support-loan-to-ukraine/

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