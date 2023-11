+++ Eilmeldung +++ Unwetterwellen verschlingen die Städte Vernazza und Portofino in der Toskana!

Die heftigen Regenfälle und das Unwetter, der vergangenen Tagen die über Italien gezogen sind, hinterlassen eine brutale Spur der Verwüstung. Die wunderschönen Orte Vernazza und Portofino wurden von einer Riesen Flutwelle überrollt und teilweise zerstört! In der Toskana viel so viel Regen wie in den letzten 50 Jahren nicht. Bisher starben 7 Menschen bei dem Unwetter!