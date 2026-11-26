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El Hierro – Die Regionalregierung der Kanarischen Inseln hat auf El Hierro den Notstand der Stufe 2 ausgerufen und die spanische Militär-Noteinheit UME um Unterstützung bei der Versorgung gebeten. Anlass sind Rekordankünfte über den Atlantik: Allein am Dienstag erreichten nach Angaben von Salvamento Marítimo 2.121 Menschen auf 15 Booten die Insel. Eine Person starb auf der Überfahrt, ein vier Tage altes Mädchen wurde an Bord geboren. Das Verteidigungsministerium hat den Einsatz zugesagt; die UME soll vor allem medizinisch helfen, nicht den Grenzschutz übernehmen. El Hierro hat rund 12.000 Einwohner. Viele Ankommende werden bereits nach Teneriffa und aufs Festland weitergeleitet.

Stand: 08:28 Uhr MEZ

Über die Überlastung der Lager auf El Hierro haben wir bereits berichtet. Nach Angaben von Salvamento Marítimo, wiedergegeben von RTVE, liefen am Dienstag, dem 24. November, 15 Boote mit insgesamt 2.121 Menschen den Südhafen La Restinga auf El Hierro an. Unter den Angekommenen war ein vier Tage altes Mädchen, das auf der Überfahrt geboren wurde; eine Person starb auf See. Die Zahl gilt als neuer Tagesrekord auf der kanarischen Atlantikroute. Der vorherige Höchstwert vom 14. November lag bei 1.580 Ankünften im gesamten Archipel, davon 1.327 auf El Hierro. BILD sprach noch von 14 Booten; die später aktualisierte amtliche Zählung liegt bei 15.

Wie die Regionalregierung erklärt, gilt auf El Hierro seit Mittwoch, 15.00 Uhr, der Notstand der Stufe 2 nach dem kanarischen Notfallplan PLATECA. Ausgerufen hat ihn die Direktion für Notfälle der Regionalregierung; der Schutz gilt ausdrücklich für Gesundheit, soziale Versorgung und Sicherheit. Der Inselrat (Cabildo) von El Hierro und die betroffenen Gemeinden werden einbezogen, etwa bei möglichen vorübergehenden Aufnahmeplätzen. Der Präsident der Regionalregierung, Fernando Clavijo, wandte sich an Verteidigungsministerin Margarita Robles und bat um den Einsatz der Unidad Militar de Emergencias (UME), der militärischen Noteinheit für Katastrophen und zivile Hilfe. Ziel ist die Absicherung der Gesundheitsversorgung, darunter Erstversorgung, Sichtung und Weiterleitung – nicht die Abwehr von Booten oder der Grenzschutz. Quellen des Verteidigungsministeriums bestätigten dem El País, dass die UME dem Ersuchen nachkommt; die Kräfte sollten am Donnerstag früh von der Basis Torrejón de Ardoz aus starten. Das ist nicht der erste Vorstoß: Eine frühere Bitte um die UME Mitte November war zunächst nicht aufgegangen, die Region hatte daraufhin selbst ein Feldlazarett organisiert.

El Hierro zählt rund 12.000 Einwohner. Spanische Medien, darunter El Español, nennen unter Berufung auf die amtliche Einwohnerstatistik 12.040 gemeldete Personen und unter Berufung auf eine vorläufige Bilanz der Regionalregierung 15.025 Ankünfte auf der Insel in 24 Novembertagen bis Dienstagnachmittag. Das sind Ankünfte, nicht die Zahl der gleichzeitig auf der Insel befindlichen Menschen. Viele werden bereits weitergeleitet: Laut RTVE und Angaben Clavijos waren bis Dienstag bereits rund 370 Menschen nach Teneriffa gebracht worden, für Mittwoch waren mehr als 800 weitere Überstellungen geplant, weitere Personen sollen aufs Festland. Am Mittwoch liefen laut El País drei weitere Boote mit 255 Menschen in La Restinga ein. In einer weiteren amtlichen Mitteilung der Regionalregierung spricht Clavijo zudem von mehr als 16.000 Ankünften im gesamten Archipel im bisherigen November – dem höchsten Monatswert in 32 Jahren der atlantischen Route. Er hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um ein dringendes Treffen gebeten, per Videoschalte oder in der kommenden Woche in Brüssel, und eine außerordentliche europäische Antwort verlangt. Die Lage sei unhaltbar und alles andere als unter Kontrolle, so Clavijo; die gewöhnlichen Mittel reichten nicht mehr aus.

Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärte laut RTVE, die Zentralregierung arbeite mit Senegal und Gambia zusammen und hoffe, dass die Ankünfte in den kommenden Tagen zurückgingen. Clavijo hält die Arbeit in den Herkunftsländern bisher für nicht ausreichend wirksam und fordert unter anderem einen Frontex-Einsatz an den westafrikanischen Küsten; eine solche Stationierung ist damit verlangt, nicht bereits beschlossen. Inselratspräsident Alpidio Armas nahm am Dienstag gemeinsam mit Clavijo an einer interministeriellen Kommission zur Migration in Madrid teil. Formal ausgerufen und bei der Verteidigung beantragt hat den Notfalleinsatz jedoch die Regionalregierung, nicht allein der Inselrat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die These, mehr Neuankömmlinge als Einwohner seien auf der Insel, vermengt Ankünfte mit dem Bestand. Wer in wenigen Wochen anlandet und weitergeleitet wird, bleibt nicht automatisch als zusätzliche Wohnbevölkerung. Das ändert nichts an der Überlastung vor Ort, macht aus einer Verkehrsstatistik aber keine Momentaufnahme der Inselbevölkerung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Militärhilfe klingt nach Grenzschutz. Gemeint ist hier die Katastropheneinheit, die Versorgung und medizinische Hilfe organisieren soll, weil das zivile System überläuft. Wer daraus einen Kampfeinsatz gegen Boote macht, beschreibt einen anderen Vorgang als den, den Madrid zugesagt hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Regionalregierung, die den Notstand ausruft und Brüssel um eine außerordentliche Antwort bittet, zeigt vor allem, dass Aufnahme, Verteilung und Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern nicht greifen. Appelle ersetzen keine Steuerung der Route. Ohne entlastende Abnahmen bleibt die kleinste Insel die Auffangstelle des Archipels.

Prüfen Sie Ankunftszahlen und Bestandszahlen getrennt! Die UME hilft nach der Zusage Madrids bei der Versorgung; den Grenzschutz übernimmt sie damit nicht. Folgen Sie den amtlichen Angaben der Regionalregierung, von Salvamento Marítimo und des Verteidigungsministeriums.

Quellen:

Gobierno de Canarias – Notstand der Stufe 2 auf El Hierro, 25.11.2026: https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-declara-la-emergencia-sanitaria-en-el-hierro-para-coordinar-la-llegada-masiva-de-migrantes-a-la-isla/

RTVE – Salvamento Marítimo: 15 Boote, 2.121 Ankünfte auf El Hierro am 24.11.2026: https://www.rtve.es/noticias/20261124/hierro-recibe-madrugada-cinco-nuevos-cayucos-con-torno-a-900-personas/17327996.shtml

El País – UME-Einsatz zugesagt, weitere Ankünfte am 25.11.2026: https://elpais.com/espana/2026-11-25/sin-pausa-en-la-ruta-canaria-190-personas-mas-llegan-en-dos-cayucos-a-el-hierro.html

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