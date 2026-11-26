Symbolfoto – Bild KI-generiert

Gizeh – Beim Brand eines Lastwagens mit Erdölprodukten auf der Ringstraße im Großraum Kairo sind am Mittwochabend nach Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen und 21 verletzt worden. Das Fahrzeug überschlug sich nach Berichten staatlicher Medien oberhalb eines Tunnels im Stadtteil Al-Warraq im Gouvernement Gizeh und geriet in Brand; die Flammen griffen auf umliegende Fahrzeuge über. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die genaue Ursache ist amtlich noch nicht geklärt.

Stand: 08:28 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 26. November 2026, 07:01 Uhr MEZ, unter der Überschrift „Feuer-Horror! Mindestens 31 Tote in Ägypten“. Die Opferzahl deckt sich mit den Angaben der ägyptischen Behörden, wie sie die Agentur AFP, der Sender Al Jazeera und die BBC übereinstimmend wiedergeben. Das Gesundheitsministerium meldete demnach 31 Tote und 21 Verletzte. Die Zahlen veränderten sich im Laufe der Nacht. Eine erste Zählung der Staatsanwaltschaft sprach nach Medienberichten von 30 Toten und 25 Verletzten; ein früher AFP-Stand nannte 15 ins Krankenhaus gebrachte Verletzte, vier davon in kritischem Zustand. Die ägyptische Zeitung Al-Masry Al-Youm berichtete ebenfalls von 25 Verletzten. Ob Kinder unter den Opfern sind, haben die Behörden nach den vorliegenden Berichten nicht mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft betonte laut Medienberichten, die Zählung laufe noch; die Zahlen können sich also weiter ändern.

Der Ort liegt nicht in der Stadt Kairo im engeren Sinn, sondern auf dem westlichen Nilufer im Gouvernement Gizeh. Al Jazeera verortet den Brand oberhalb eines Tunnels im Viertel Al-Warraq im Bezirk Imbaba. Die Ringstraße verbindet die Gouvernements Kairo, Gizeh und Qaljubija und ist eine der meistbefahrenen Schnellstraßen des Großraums. Nach Angaben des Nachrichtendienstes BNO brach das Feuer gegen 18:08 Uhr Ortszeit aus, das entspricht 17:08 Uhr MEZ. Die staatliche Zeitung Al-Ahram meldete, der Zivilschutz von Gizeh habe den Brand unter Kontrolle gebracht; die Verkehrspolizei sperrte die Straße und leitete den Verkehr um. Inzwischen ist die Ringstraße nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums gegenüber dem staatsnahen Sender Al-Qahera News wieder freigegeben. BILD schreibt, die Pyramiden von Gizeh lägen etwa 15 Kilometer südwestlich; für den Unfall selbst spielt das keine Rolle.

Zum Ablauf gibt es bislang keine abschließende amtliche Darstellung. Staatliche Medien berichteten laut BBC und AFP, der mit Treibstoff beladene Lastwagen habe sich überschlagen und umliegende Fahrzeuge mit Benzin übergossen, bevor das Feuer ausbrach. Al-Ahram berichtete unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Quellen, ein Hochspannungskabel sei vor dem Lastwagen auf die Fahrbahn gefallen. Der Fahrer habe die Kontrolle verloren, der Lastwagen habe die Mittelleitplanke durchbrochen, sich überschlagen und Feuer gefangen. Eine Quelle im Erdölministerium äußerte sich gegenüber dem Portal Sada El Balad ähnlich. Amtlich bestätigt ist diese Version nicht. Der Fahrer kam nach Berichten ägyptischer Medien ebenfalls ums Leben. Die Fahrt soll aus dem Stadtteil Al-Marg in Richtung Al-Warraq geführt haben.

Bei der Ladung weicht BILD von den meisten Quellen ab. Die Zeitung schreibt in Überschrift und Text von einem Laster, der „Gasflaschen“ transportierte, nennt ihn in einer Bildunterschrift aber zugleich einen „Tanklaster“. Das Gesundheitsministerium, AFP, Al Jazeera und die BBC sprechen von einem Fahrzeug mit Erdölprodukten beziehungsweise Treibstoff; Al-Ahram nennt einen Tankwagen mit Erdölprodukten. Nur der Nachrichtendienst BNO erwähnt neben Erdölprodukten auch Gasflaschen. Ein reiner Gasflaschen-Transport ist damit nicht belegt. Auch die von BILD beschriebenen „mehreren verheerenden Explosionen“ sind amtlich nicht bestätigt; AFP-Aufnahmen zeigen einen großen Feuerball und dichten Rauch. Ein Sprecher des Erdölministeriums stellte nach ägyptischen Medienberichten klar, das Fahrzeug gehöre einem privaten Transportunternehmer und nicht einer staatlichen Erdölfirma. Fahrzeuge der staatlichen Unternehmen seien mit GPS-Ortung ausgestattet. Die Transportgenehmigungen des Unternehmers würden geprüft.

Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet. Die Generalstaatsanwaltschaft bildete nach Berichten ägyptischer Medien ein Ermittlerteam, das Zeugen und Verletzte befragen und die Verantwortlichkeiten klären soll. Sie ordnete an, DNA-Proben von stark verbrannten Toten zu nehmen, um sie identifizieren und ihren Angehörigen übergeben zu können. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft brannten 27 Fahrzeuge aus, darunter Autos und Motorräder. Das Gesundheitsministerium schickte 39 Krankenwagen, erhöhte die Alarmstufe, Gesundheitsminister Khaled Abdel Ghaffar besuchte Unfallstelle und Krankenhäuser. Ein Sprecher des Kabinetts sagte, Ministerpräsident Mostafa Madbuli habe eine Untersuchung angeordnet. Die Regierung warte die vollständige Klärung ab, bevor sie über künftige Maßnahmen für den Transport von Erdölprodukten entscheide. Nach Medienberichten sollen Verletzte auf Staatskosten behandelt und Betroffene entschädigt werden. Hinweise auf einen Anschlag oder eine gezielte Tat nennen die Behörden nicht; nach allen vorliegenden Angaben handelt es sich um einen Unfall, dessen Ursache noch ermittelt wird.

Weitere Details im BILD-Text lassen sich nur teilweise belegen. BILD schreibt, der Lastwagen sei „von der Straße abgekommen“ und dann verunglückt. Die vorliegenden ägyptischen Berichte beschreiben es anders: Das Fahrzeug soll die Mittelleitplanke durchbrochen und sich auf der Fahrbahn überschlagen haben, also nicht neben der Straße. Ein frühes ägyptisches Portal sprach zunächst von rund zehn Fahrzeugen, die von den Flammen erfasst worden seien; die Staatsanwaltschaft nannte später 27. Diese Zahl übernimmt BILD zutreffend. Die 39 Krankenwagen und den Einsatz des Roten Halbmonds stützen die Angaben des Ministeriums. BILD zeigt zudem ein Foto mit dem Vermerk „Foto: X“, also aus einem sozialen Netzwerk. Woher genau diese Aufnahme stammt, gibt die Zeitung nicht an. In den ersten Stunden kursierten in ägyptischen Medien zudem deutlich niedrigere Zahlen, etwa drei Tote und 16 Verletzte. Das zeigt, wie schnell sich Angaben in einer solchen Lage ändern.

Offen sind damit vor allem drei Fragen. Erstens die genaue Ursache: Ob ein herabfallendes Stromkabel, ein Fahrfehler, ein technischer Defekt oder eine Kombination den Unfall auslöste, soll die Staatsanwaltschaft klären. Zweitens die Ladung: Welche Produkte in welcher Menge transportiert wurden und ob der Transport genehmigt war, haben die Behörden noch nicht öffentlich gemacht. Drittens die Verantwortung: Ob dem privaten Unternehmer, dem verstorbenen Fahrer oder Dritten etwas vorzuwerfen ist, steht nicht fest. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung. Die Regierung hat angekündigt, nach der Klärung über Regeln für den Transport von Erdölprodukten auf den Straßen des Großraums zu entscheiden.

Wie der Großraum Kairo mit dem Unglück umgeht, zeigte sich noch in der Nacht. Die Polizeidirektion Gizeh schickte nach Al-Ahram zahlreiche Lösch- und Rettungsfahrzeuge, Feuerwehrleute kühlten die Brandstelle, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Ermittler der Staatsanwaltschaft Nord-Gizeh gingen nach Medienberichten an den Unglücksort, ein zweites Team in Krankenhäuser in Imbaba, Al-Warraq und Bulaq al-Dakrur. Dort sollten Verletzte befragt und die Toten untersucht werden. Die verkohlten Wracks wurden nach Bildern des Senders Al-Qahera News abgeschleppt, der Verkehr lief teilweise wieder an.

Den Verletzten geht es nach Angaben des Ministeriums unterschiedlich. Sprecher Hossam Abdel Ghaffar sagte laut BNO, bei den meisten Patienten seien zwischen 30 und 40 Prozent der Körperoberfläche verbrannt; einige hätten leichte Verletzungen, andere schwebten mit Verbrennungen an 70 bis 80 Prozent der Haut in Lebensgefahr. Der Ägyptische Rote Halbmond war mit Teams an der Unfallstelle und in den Kliniken. BILD schreibt zudem, Einsatzkräfte hätten „viele verkohlte Körper“ gefunden. Diese Formulierung übernehmen wir nicht; belegt ist, dass Tote so stark verbrannt waren, dass die Staatsanwaltschaft DNA-Proben anordnete. Namen von Opfern sind nicht bekannt und würden hier nicht genannt. Ein früherer Beitrag auf pressecop24 zu diesem Unglück existiert nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn ein Lastwagen voller Treibstoff mitten im Feierabendverkehr einer Millionenstadt verunglückt, geht es nicht um Horror-Schlagzeilen, sondern um Regeln. Wer durfte mit welcher Ladung auf dieser Straße fahren, wer hat das kontrolliert? Genau das muss die Staatsanwaltschaft jetzt offenlegen, nicht nur intern klären.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass das Erdölministerium als Erstes betont, der Wagen gehöre einem privaten Unternehmer, ist verständlich, aber keine Entlastung. Auch private Transporte brauchen Genehmigungen und Aufsicht. Und wenn tatsächlich ein Hochspannungskabel auf die Fahrbahn fiel, stellt sich die Frage nach dem Zustand der Infrastruktur gleich mit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Toten und Verletzten sind keine Kulisse für Feuerbilder. Ihre Angehörigen warten zum Teil noch auf eine Identifizierung. Respekt heißt, nicht über verkohlte Körper zu schreiben, sondern über Ursachen, Verantwortung und Hilfe – und Zahlen erst dann als endgültig zu behandeln, wenn die Behörden sie bestätigen.

Verlassen Sie sich bei Opferzahlen auf die Angaben der Behörden, nicht auf Videos aus sozialen Netzwerken. Mehr Faktenchecks auf unserem Telegram-Kanal!

Quellen:

AFP, 25. November 2026, Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums und der Staatsanwaltschaft: https://www.afp.com/en/egypt-says-31-dead-cairo-fire-after-fuel-truck-overturns

Al Jazeera, 25. November 2026: https://www.aljazeera.com/news/2026/11/25/at-least-30-killed-in-egypt-vehicle-fire-health-ministry-says

BBC, 25./26. November 2026, mit Verweis auf Al-Ahram: https://www.bbc.com/news/articles/cqy7rn30v314o

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