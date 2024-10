JÄHRLICHE STUDIE: Obdachlosigkeit steigt aufgrund steigender Wohnkosten, Armut und des Auslaufens von Pandemiehilfemaßnahmen

Das Department of Housing and Urban Development (HUD) hat enthüllt, dass die Obdachlosigkeit in den Vereinigten Staaten aufgrund steigender Wohnkosten, Armut und des Auslaufens pandemiebedingter Hilfsmaßnahmen zunimmt.

Laut der jährlichen HUD-Studie befindet sich die Obdachlosigkeit seit sechs aufeinanderfolgenden Jahren auf dem Aufwärtstrend, wobei seit 2019 ein signifikantes Wachstum zu beobachten ist. Die Zahlen für 2023 (653.104 Personen) sind jedoch besonders alarmierend, da sie den Durchschnitt von 2007 bis 2022 um 10 Prozent übertrafen. Der HUD-Bericht zeigt, dass 60 Prozent dieser Personen in Unterkünften, sicheren Hafenprogrammen oder Übergangsunterkünften untergebracht wurden, während die restlichen 40 Prozent unter ungeschützten Bedingungen lebten.

Dieser Trend war bei bestimmten demografischen Gruppen offensichtlich. Zum Beispiel machten schwarze Amerikaner 37 Prozent aller Obdachlosen aus, obwohl sie nur 13 Prozent der US-Bevölkerung ausmachten. In ähnlicher Weise verzeichneten hispanische und lateinamerikanische Personen einen Anstieg der Obdachlosigkeit um 28 Prozent, was mehr als die Hälfte des Anstiegs von 2022 bis 2023 ausmacht. Unter den Rassengruppen verzeichneten Asiaten und asiatische Amerikaner einen erstaunlichen Anstieg von 40 Prozent insgesamt, mit noch einem noch größeren Anstieg bei den unverschlebten.

Darüber hinaus gehörten Familien mit Kindern und Veteranen zu den am stärksten betroffenen, wobei die Obdachlosigkeit in der Familie um 16 Prozent zunahm und die Obdachlosigkeit von Veteranen über 35.500 erreichte. Schwarze Amerikaner machten auch die Hälfte aller obdachlosen Familien in dieser Bevölkerungsgruppe aus. (Verwandt: Amerikas OBDACHLOSE Bevölkerung steigt auf ein Rekordhoch von 653.000, da sich die EINWANDERUNGSKRISE unter Biden verschlimmert.)

Auch unbegleitete Jugendliche schlossen sich dem Trend an und repräsentieren 22 Prozent aller obdachlosen Personen unter 25 Jahren, wobei Kalifornien mit 10.173 Jahren die größte Zahl meldet. New York (13 Prozent der nationalen Gesamtzahl), Washington (sechs Prozent), Oregon (vier Prozent), Texas (vier Prozent) und Florida (vier Prozent) schlossen sich ebenfalls Kalifornien in diesem Trend an.

Chronische Obdachlosigkeit, die durch anhaltende oder wiederholte Episoden von Obdachlosigkeit gekennzeichnet ist, betrifft ein Drittel der gesamten obdachlosen Bevölkerung. Diese Kategorie verzeichnete auch Rekordzahlen im Jahr 2023, mit fast 93.000 Personen, die unter ungesicherten Bedingungen lebten.

Der Anstieg wurde auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, darunter das Ende der Beschränkungen für die Unterkünfte durch das Wuhan-Coronavirus (COVID-19), die während der Pandemie nur begrenzt waren, und die zunehmende finanzielle Belastung der Haushalte im ganzen Land. Diese Maßnahmen hatten zuvor vielen Amerikanern geholfen, in stabilen Wohnungen zu bleiben. Mit anderen Worten, ihr Auslaufen, zusammen mit dem Ausstieg aus der Finanzierung des Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act für Heimbetten, hat die Menschen nicht in der Lage gemacht, sich eine Unterkunft zu leisten.

Das SCOTUS-Urteil, das Geldstrafen und Gefängnisstrafen für ungeschlene Menschen erlaubt, trug zu dem Trend bei

Diese Ergebnisse zeigen die schwerwiegenden Auswirkungen einer kürzlichen U.S. Urteil des Obersten Gerichtshofs vom Juni, das es den Gemeinden ermöglicht, Geldstrafen und Gefängnisstrafen gegen Personen zu verhängen, die unter ungeschrorten Bedingungen leben. Die 6-3-Entscheidung in Grants Pass v. Johnson bestätigte das Verbot einer Stadt in Oregon, in öffentlichen Räumen zu schlafen oder zu campen, selbst wenn es nicht genügend Platz gibt.

Befürworter des Urteils argumentieren, dass das Verbot des Campings oder Schlafens in öffentlichen Bereichen die öffentliche Gesundheit und Sicherheit schützt.

„Nach den Gesetzen der Stadt macht es keinen Unterschied, ob der angeklagte Angeklagte obdachlos ist, ein Backpacker im Urlaub durch die Stadt fährt oder ein Student, der sein Wohnheimzimmer verlässt, um aus Protest auf dem Rasen eines städtischen Gebäudes zu campen“, schrieb Richter Neil Gorsuch für die Mehrheit.

Gegner sehen das Urteil jedoch als einen beunruhigenden Schritt zur Kriminalisierung des obdachlosen Zustands.

„Für manche Menschen ist das Schlafen im Freien ihre einzige Option. Die Stadt Grants Pass verhaftet und bestraft die Menschen, wenn sie jederzeit irgendwo in der Öffentlichkeit schlafen, auch in ihren Autos, wenn sie so wenig wie eine Decke zum Warmhalten oder ein aufgerolltes Hemd als Kissen verwenden“, schrieb Richterin Sonia Sotomayor abweichend.

