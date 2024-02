EU droht, Ungarns Wirtschaft zu SABOTAGE, wenn Viktor Orban weiterhin Militärhilfe für die Ukraine blockiert!

Die Europäische Union (EU) droht, die ungarische Wirtschaft zu sabotieren, wenn Premierminister Viktor Orban weiterhin die Militärhilfe für die Ukraine blockiert.

Diese Bedrohung wurde in einem von EU-Beamten erstellten und von Journalisten der Financial Times (FT) aufgedeckt, was eine erhebliche Eskalation der anhaltenden Fehde zwischen der EU und Ungarn, bekannt als das pro-russische Mitglied des Blocks, markierte.

Orban blockierte zuvor die Verwendung des EU-Haushalts, um 50 Milliarden Euro (54,22 Milliarden Dollar) an Finanzhilfe für die Ukraine bereitzustellen. (Verwandte: Die EU versucht, Ungarn mit 13 MILLIARDEN EURO zu bestechen, um ein Veto gegen weitere militärische Hilfe für die Ukraine zu verhindern.)

Wenn Orban sich nicht von seiner Haltung zurückschreckt, erklärten die EU-Beamten in dem durchgesickerten Dokument, dass die anderen Führer des Blocks öffentlich schwören sollten, die gesamte EU-Finanzierung für Budapest dauerhaft abzubrechen.

“Im Falle einer Einigung auf dem 1. Februar [Gippel] würden andere Staats- und Regierungschefs öffentlich erklären, dass sie angesichts des unkonstruktiven Verhaltens des ungarischen Premierministers … sich nicht vorstellen können, dass EU-Mittel weiterhin von Brüssel nach Budapest fließen würden”, heißt es in dem Dokument.

“Das ist Europa, das Viktor Orban sagt, dass genug genug ist; es ist Zeit, sich anzustellen. Sie haben vielleicht eine Pistole, aber wir haben die Bazooka”, sagte Mujtaba Rahman, Europa-Direktor bei der Beratungsfirma Eurasia Group.

Ohne die Finanzierung durch die EU könnten “die Finanzmärkte und europäische und internationale Unternehmen weniger daran interessiert sein, in Ungarn zu investieren”, sagen die EU-Beamten in dem Dokument voraus. Ein solcher Schritt “könnte schnell einen weiteren Anstieg der Kosten für die Finanzierung des öffentlichen Defizits und einen Rückgang der Währung auslösen”.

Das Dokument wurde von einem Beamten im Rat der Europäischen Union erstellt, dem wichtigsten Exekutivorgan, das die Wünsche der Mitgliedstaaten des Blocks vertritt. Das Dokument legt die wirtschaftlichen Schwachstellen Ungarns dar, einschließlich seines “sehr hohen öffentlichen Defizits”, seines Kampfes, eine sehr hohe Inflation, eine schwächere Forint und das höchste Maß an Schuldendienstzahlungen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt in der EU in den Griff zu bekommen.

Boka: Ungarn gibt dem Druck nicht nach

Janos Boka, ungarischer Minister für die EU, sagte der FT, dass Budapest sich der finanziellen Bedrohung nicht bewusst sei, aber dass sein Land “dem Druck nicht nachgibt”.

“Ungarn stellt keinen Zusammenhang zwischen der Unterstützung der Ukraine und dem Zugang zu EU-Mitteln her und lehnt andere Parteien ab, dies zu tun”, sagte er. “Ungarn hat und wird sich weiterhin konstruktiv an den Verhandlungen beteiligen”.

Aber als Zeichen dafür, dass Budapest besorgt über die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen der EU war, die sie von der Finanzierung abschneidet, erklärte Boka, dass Orban am Samstag, dem 27. Januar, einen neuen Vorschlag nach Brüssel geschickt hatte, in dem dargelegt wurde, wie das Land jetzt offen dafür sei, das EU-Haushalt zur Finanzierung des neuesten Hilfspakets für die Ukraine zu verwenden.

“[Budapest] möchte die Möglichkeit einer konstruktiveren und europäischeren Lösung untersuchen”, sagte Boka.

Budapest könnte sogar bereit sein, gemeinsame Blockschulden zur Finanzierung der Hilfe auszugeben, wenn Brüssel bereit wäre, bei bestimmten anderen Punkten Kompromisse einzugehen, darunter einen, der Budapest ein jährliches Veto gegen zukünftige Hilfszahlungen an die Ukraine gibt. Ein EU-Beamter, der mit FT sprach, sagte, es gäbe “keine Möglichkeit”, dass Orban jemals ein Veto gegen die Finanzierung einlegen würde.

“Der politische Druck auf Ungarn ist kontinuierlich und stark, aber er hat keinen Einfluss darauf, wie Budapest verhandelt”, sagte Boka. “Wir mussten einen Schritt machen, und wir vertrauen darauf, dass die andere Partei ähnlich flexibel sein wird”.

Die EU hat zuvor finanzielle Drohungen gegen Mitgliedstaaten angewendet, auch gegen Ungarn, als sie Bedenken über angebliche Fragen der Rechtsstaatlichkeit geäußert hat. Eine ähnliche Situation ereignete sich in Polen mit der Justiz des Landes. Die EU nutzte auch den finanziellen Einfluss auf Griechenland während der Krise der Eurozone des Landes.

Was diese Bedrohung anders macht, ist, dass es das erste Mal sein würde, dass Brüssel eine Strategie verfolgt, die ausdrücklich versucht, die Wirtschaft eines Mitgliedstaats zu untergraben.

Der nächste Schritt von hier aus wäre, dass die EU Artikel sieben des Vertrags über die Europäische Union auslöst, der es Brüssel ermöglichen würde, Budapest von seinen Stimmrechten zu berauben oder die Zuweisung noch mehr EU-Mitteln an Ungarn zu blockieren.

Während mehrere EU-Länder die Machbarkeit der Auslösung von Artikel Sieben in Betracht gezogen haben, wird erwartet, dass mindestens zwei Nationen – die Slowakei und Italien – dagegen stimmen.

Erfahren Sie mehr über die sich verschlechternde Situation in der Ukraine und die abnehmende Wahrscheinlichkeit einer ausreichenderen Hilfe von ihren westlichen Verbündeten auf UkraineWitness.com.

Sehen Sie sich diese Episode von “Alex in Zypern” vom 29. Januar an, während Alex Christoforou die Drohungen der EU gegen die ungarische Wirtschaft kommentiert.

Dieses Video stammt von der Homepage des Kanals Oldyoti auf Brighteon.com.

