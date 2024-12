In einem verzweifelten Versuch, Robert F. Kennedy Jr. davon abzuhalten, für den Leiter des Department of Health and Human Services (HHS) nominiert zu werden, wurden Unternehmensmedien beauftragt, Hit-Artikel über Kennedy zu veröffentlichen, weil er angeblich den Polio-Impfstoff nicht unterstützt und Millionen von Kindern gefährdet hat. Am 13. Dezember veröffentlichte Fortune einen Artikel, in dem behauptet wird, dass der Polio-Impfstoff „sicher und wirksam“ ist und dank dieses Impfstoffs „20 Millionen Menschen, die sonst durch Polio gelähmt gewesen wären, heute zu Fuß gehen“.

Diese Aussage ist ein grobes Missverständnis der wissenschaftlichen Literatur und eine lächerliche Behauptung, die sich der einfachen Mathematik widersetzt.

Hat der Polio-Impfstoff 20 Millionen Kinder vor Lähmungen gerettet?

Während Polio zu einer schweren Krankheit werden kann, insbesondere bei immungeschwächten Kindern, ist das Risiko einer Lähmung relativ gering. Nach Angaben der FDA führen nur etwa 0,001% der Poliovirus-Infektionen zu Lähmungen. Der letzte in den USA gemeldete Fall von Wildpoliovirus war laut CDC 1979. Die meisten Infektionen sind asymptomatisch und führen nur zu einem kleinen Prozentsatz zu schweren Erkrankungen. Dies wirft Fragen über das Gleichgewicht zwischen Impfstoffnutzen und -risiken auf, insbesondere in Regionen, in denen das wilde Poliovirus ausgerottet wurde.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden 1988 weltweit 350.000 Poliofälle gemeldet, wobei eine von 200 Infektionen zu irreversiblen Lähmungen führte. Das entspricht etwa 1.750 Lähmungsfällen in diesem Jahr. Unter Berücksichtigung einer jährlichen Bevölkerungswachstumsrate von 1,2 % würde die geschätzte Zahl der Lähmungsfälle zwischen 1988 und 2024 bei etwa 80.910 liegen – weit unter der von Fortune genannten Zahl von 20 Millionen.

Obwohl die USA seit 1979 keinen Fall mehr bei Wildpoliovirus gesehen haben, verwenden sie ausschließlich den inaktivierten Polio-Impfstoff (IPV), der injiziert wird und ein totes Poliovirus enthält. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ist IPV sicher und wirksam bei der Vorbeugung schwerer Krankheiten, stoppt aber nicht die Übertragung oder Infektion. Das bedeutet, dass geimpfte Personen das Virus immer noch tragen und verbreiten können, auch wenn sie nicht krank werden. Das bedeutet, dass kürzlich geimpfte Personen diejenigen sind, die Risiken für immungeschwächte Personen darstellen.

Derzeit ist nur ein eigenständiges IPV-Produkt, IPOL, in den USA lizenziert und wird von Sanofi hergestellt. Es wurden jedoch Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit geäußert. Eine Petition an die FDA aus dem Jahr 2022 betonte, dass IPOL mit genetisch veränderten Affennierenzellen hergestellt wird, die Virusverunreinigungen tragen könnten. Die Petition kritisierte auch das Fehlen langfristiger Sicherheitsstudien, da klinische Studien die Teilnehmer nur drei Tage nach der Impfung überwachten. Trotz dieser Bedenken hat die FDA ihre Zulassung nicht zurückgezogen.

Die globale Perspektive: OPV und Impfstoff-abgeleitete Polio

Außerhalb der USA wird der orale Polio-Impfstoff (OPV) in Massenimpfkampagnen eingesetzt. Im Gegensatz zu IPV verhindert OPV die Übertragung, birgt aber ein einzigartiges Risiko: Das geschwächte Impfstoffvirus kann mutieren und Ausbrüche von impfstoffverwohrber polio verursachen. Dies hat zu Fällen in Gaza, New York und der Demokratischen Republik Kongo geführt, wo 2023 sieben Kinder gelähmt wurden, nachdem sie einem vom Impfstoff abgeleiteten Stamm ausgesetzt waren.

Die WHO erkennt dieses Risiko an, setzt OPV aber weiterhin bei globalen Ausrottungsbemühungen ein. Ein neues gentechnisch verändertes OPV, nOPV2, wurde entwickelt, um dieses Risiko zu reduzieren, aber sein Einsatz hat das Problem nicht vollständig beseitigt.

Alle heute verwendeten Polio-Impfstoffe sind genetisch verändert, eine Abkehr von den ursprünglichen Impfstoffen, die von Dr. Jonas Salk und Dr. Albert Sabin. IPOL zum Beispiel wird mit verewigten Affennierenzellen hergestellt, ein Prozess, der ethische und Sicherheitsdebatten ausgelöst hat. Kritiker argumentieren, dass die langfristigen Auswirkungen dieser Modifikationen nicht ausreichend untersucht wurden.

Die Frage liegt jetzt bei den Eltern: Ist der in den USA zugelassene Polio-Impfstoff überhaupt notwendig, um ihr Kind zu schützen? Warum werden Polio-Impfstoffkampagnen im Ausland eingesetzt, wenn sie eine andere Impfstofftechnologie verwenden und zu Impfstoff-ausbrüchen führen?

