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Frankfurt – Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat drei Jahre nach den Ausschreitungen vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart am 25. November 2023 die Ermittlungen abgeschlossen. Gegen 126 Personen aus dem Fanbereich wurden Verfahren geführt, 89 Anklagen erhoben. Bislang ergingen 82 Urteile des Amtsgerichts Frankfurt am Main. Die verhängten Freiheitsstrafen summieren sich auf 49 Jahre und sechs Monate; sie reichen von sechs Monaten auf Bewährung bis zu zwei Jahren ohne Bewährung. Nicht alle Urteile sind rechtskräftig. Ein Angeklagter wurde freigesprochen.

Stand: 21:03 Uhr MEZ

Die Behörde legte die Bilanz am Mittwoch vor, exakt drei Jahre nach dem Spieltag. Es handelt sich nicht um ein einziges Urteil und nicht um ein ausländisches Gericht nach einem Europapokalspiel, sondern um viele Verfahren vor dem Amtsgericht Frankfurt am Main nach einem Bundesliga-Heimspiel. Die 49 Jahre und sechs Monate sind die Summe aller ausgeurteilten Freiheitsstrafen, einschließlich Bewährungsstrafen. „Haft“ im Sinne einer durchgehend vollstreckbaren Gesamtstrafe von 49 Jahren hat niemand erhalten.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft, wiedergegeben von dpa und der hessenschau, eskalierten die Auseinandersetzungen vor Spielbeginn am Block 40, nachdem Fans wiederholt die Zugangskontrolle missachtet hätten. Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, der das unterbinden wollte, sei von gewaltbereiten Anhängern angegriffen worden; Polizeikräfte seien zur Unterstützung gekommen. Etwa 300 weitere Personen aus der Nordwestkurve seien einem Aufruf gefolgt und der Polizei teilweise vermummt und hochaggressiv entgegengetreten. Aus der Menge seien unter anderem Flaschen, Fahnenstangen, Pyrotechnik, Feuerlöscher und Absperrgitter geworfen worden. 50 Polizeibeamte wurden verletzt, einige mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden lag bei rund 137.000 Euro.

Die 89 Anklagen lauteten überwiegend auf schweren Landfriedensbruch, teilweise in Verbindung mit Angriffen auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungsdelikten. Außerdem ergingen 18 Strafbefehle; die Summe der vom Amtsgericht deshalb verhängten Geldstrafen gibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit 93.100 Euro an. Hinzu kommen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Geldstrafen und Auflagen von insgesamt rund 443.000 Euro. Sechs Verfahren wurden gegen Geldauflagen eingestellt. In einem Fall sprach das Gericht frei, weil der Angeklagte nachweislich nicht der Täter war. Die WELT berichtet aus der Justizbilanz zusätzlich: Bei 68 der 82 Urteile sei die Rechtskraft bekannt, in neun Fällen laufe eine Berufung, in einem eine Revision, acht erstinstanzliche Verfahren stünden noch aus. In der dpa-Fassung der Mitteilung ist diese Aufschlüsselung nicht enthalten. Für noch nicht rechtskräftig Verurteilte gilt die Unschuldsvermutung im Hinblick auf den Bestand des Spruchs.

Auch mögliche Übergriffe durch Polizeibeamte wurden geprüft. Das Hessische Landeskriminalamt legte der Staatsanwaltschaft 22 Sachverhalte vor. Die Verfahren wurden von Amts wegen eingeleitet, weil nach Behördenangaben niemand einzelne Beamte oder einzelne Handlungen angezeigt hatte. 19 Ermittlungsverfahren wurden eingestellt, nach dpa darunter sieben gegen namentlich bekannte Beamte; in drei Fällen wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt. Die FAZ schreibt, acht der 22 Vorgänge hätten sich gegen namentlich bekannte Beamte gerichtet, 14 gegen Unbekannt. Der Verein hatte die Gewalt gegen Ordner und Polizei im November 2023 öffentlich verurteilt und zugleich eine Aufarbeitung des Polizeieinsatzes angekündigt. Eine neue Stellungnahme der Eintracht zu der aktuellen Justizbilanz lag bei Abschluss dieser Darstellung nicht vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Summe von Freiheitsstrafen ist kein Urteil gegen zweiundachtzig Menschen auf einen Schlag. Wer Bewährung und vollstreckbare Haft in einem Wort zusammenwirft, macht aus einer Justizbilanz eine Kampfzahl. Genau das leistet die Rede von vielen Jahren Haft für Chaoten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gewalt gegen Ordner und Polizei gehört vor Gericht, nicht hinter eine Fanfahne. Ebenso gehört dazu, dass ein Freispruch ergangen ist und dass nicht jeder Spruch schon rechtskräftig ist. Wer alle Beschuldigten schon als Täter einsortiert, unterläuft die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Prüfung möglicher Übergriffe durch Beamte war nötig und ist ausgewertet. Dass die meisten dieser Verfahren eingestellt wurden, beendet die Debatte nicht automatisch, ersetzt aber Verdacht durch eine behördliche Entscheidung. Beides muss man lesen, ohne die Taten aus der Kurve kleinreden zu wollen.

Lesen Sie die Justizbilanz als Summe vieler einzelner Verfahren, nicht als ein einziges Strafurteil. Unterscheiden Sie Bewährung, Rechtskraft und noch offene Fälle, bevor Sie die größte Zahl weitergeben.

Quellen:

hessenschau / dpa – 82 Urteile gegen Eintracht-Fans nach Stuttgart-Krawallen, 25.11.2026: https://www.hessenschau.de/sport/fussball/eintracht-frankfurt/82-urteile-gegen-eintracht-fans-nach-stuttgart-krawallen-v1,urteile-nach-stuttgart-sge-krawallen-100.html

FAZ – Ausschreitungen bei Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: 82 Fans verurteilt, 25.11.2026: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/ausschreitungen-bei-spiel-eintracht-frankfurt-gegen-vfb-stuttgart-82-fans-verurteilt-201715771.html

WELT – Haftstrafen summieren sich auf 49 Jahre und 6 Monate, 25.11.2026: https://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/eintracht-frankfurt/article6b06dbe4d4a4a3142c57328a/eintracht-frankfurt-haftstrafen-fuer-chaoten-summieren-sich-auf-49-jahre-und-6-monate.html

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