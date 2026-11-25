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Berlin – Kurz vor dem BSW-Bundesparteitag am 27. und 28. November in Dresden hat Sahra Wagenknecht ihre Grenzen im Umgang mit der AfD abgesteckt: keine Koalition, keine Tolerierung, keine Beteiligung an einer „Brandmauer-Koalition“ – schriftliche, sachbezogene Vereinbarungen aber schließt sie nicht aus. Eine Einigung der Partei ist das noch nicht: Es handelt sich um einen Kompromissvorschlag der Parteispitze für den Leitantrag, über den erst die Delegierten entscheiden. Mehrere Bundesvorstandsmitglieder lehnen ihn ab.

Stand: 21:03 Uhr MEZ

Wagenknecht, Parteigründerin und Vorsitzende der BSW-Grundwertekommission, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Auf Initiative des Parteivorsitzenden Fabio De Masi gibt es jetzt einen Kompromissvorschlag, der die Debatte hoffentlich befriedet.“ Und weiter: „Es ist eigentlich Konsens, dass wir weder eine Koalition mit der AfD wollen noch eine Tolerierung, ebenso wenig wie die Beteiligung an einer Brandmauer-Koalition.“ Das soll laut dpa in den Leitantrag zum Parteitag aufgenommen werden, zusammen mit einem Hinweis auf ein Positionspapier der Grundwertekommission.

Dieses Papier der Grundwertekommission vom November 2026 formuliert die Linie so: „Eine Koalition mit der AfD oder die Tolerierung einer AfD-(Minderheits-)Regierung kommen daher ebenso wenig infrage wie die Beteiligung an einer Brandmauer-Koalition.“ Zugleich wirbt es für „Politik in der Sache“: Das BSW solle Anträgen zustimmen, „unabhängig davon, von welcher Partei sie stammen“, wenn sie aus seiner Sicht sinnvoll seien.

Unterhalb dieser Grenze will Wagenknecht Spielraum lassen. Zur dpa sagte sie: „Schriftliche Vereinbarungen mit der AfD sollte man nicht abstrakt ausschließen. Es kommt ja darauf an, was drinsteht. Wenn die Vereinbarungen sachbezogen sind und beispielsweise die Umsetzung bestimmter extremer Positionen verhindern, wäre das doch sinnvoll.“ Ausgeschlossen seien „Vereinbarungen, mit denen man sich gegenseitig Posten zuschiebt“. Den Änderungsantrag der Kritiker lehnte sie ab: „Der Änderungsantrag der Kritiker des Leitantrags würde bedeuten, dass BSW und AfD beispielsweise keine gemeinsamen Anträge mehr stellen könnten.“ „Die Grundwertekommission dagegen begrüßt gemeinsame Anträge. Wir könnten sonst vorhandene Mehrheiten schlechter nutzen, um BSW-Politik durchzusetzen.“ Und: „Das würde uns einfach die Hände binden.“

Gegenüber BILD nannte sie als Beispiele Verbesserungen „etwa in der Bildungspolitik oder bei der Reform des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks“ und sagte: „Solche schriftlichen sachbezogenen Vereinbarungen sind noch lange keine Regierungstolerierung.“ Diese Sätze stammen nach unserem Stand allein aus dem BILD-Gespräch und sind nicht von einer zweiten Quelle bestätigt.

Konkret geht es um Sachsen-Anhalt. Dort gewann die AfD die Landtagswahl im September mit 43,8 Prozent, das BSW kam auf 5,3 Prozent; zusammen haben beide eine Mehrheit. Der Landesverband will keine Koalition und den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund nicht zum Ministerpräsidenten wählen, aber von Fall zu Fall mit der AfD stimmen – der sogenannte Magdeburger Weg. Wir berichteten bereits, dass sich Siegmund am 8. Dezember zur Wahl stellen will, und über die ersten gemeinsamen Mehrheiten im Magdeburger Landtag. Für den Bund gibt es keinen eigenen Beschluss; der Vorschlag betrifft den Leitantrag der Bundespartei und damit die Linie für alle Ebenen, ausgelöst durch die Landespolitik.

Beigelegt ist der Streit nicht. Laut der Nachrichtenagentur dts lehnen die Bundesvorstandsmitglieder Christian Leye, Amid Rabieh, Ralph Suikat, Jessica Tatti und Klaus Ernst den Kompromiss ab; er sei gegen ihre Stimmen im Bundesvorstand beschlossen worden. Sie wollen ihren eigenen Änderungsantrag auf dem Parteitag zur Abstimmung stellen. Darin heißt es, ausgeschlossen werden sollten auch „eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit“, und: „Die AfD, die diesen Kurs noch verstärken wird, kann kein Partner für das BSW sein.“ Gründungsmitglied Sevim Dagdelen sagte der dpa: „Dass nun ein eigener Vorschlag zur Abgrenzung von der AfD vorliegt, nehmen wir zur Kenntnis.“ Zugleich bedauere man, „dass ein wirklicher Dialog mit uns Antragstellern bisher verweigert wurde“. Wagenknecht sagte BILD auf die Frage, ob der Konflikt beigelegt sei: „Das hoffe ich.“

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine rote Linie, hinter der schriftliche Vereinbarungen erlaubt bleiben, ist eher eine gestrichelte. Wer keine Tolerierung will, aber feste Absprachen nicht ausschließt, muss den Wählern genau sagen, wo das eine endet und das andere beginnt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zugleich ist es ehrlich, Anträge nach Inhalt statt nach Absender zu bewerten. Die Brandmauer hat die AfD nicht kleiner gemacht. Eine Partei, die Mehrheiten für eigene Ziele nutzt, ohne Posten zu tauschen, betreibt Parlamentarismus und keinen Verrat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Von einer Einigung zu sprechen, solange Vorstandsmitglieder offen widersprechen und die Delegierten noch nicht abgestimmt haben, ist voreilig. Entscheidend ist, was in Dresden beschlossen wird – nicht, was vorab in Interviews verkündet wird.

Was meinen Sie: Sind sachbezogene Absprachen mit der AfD vernünftig – oder der Einstieg in eine Tolerierung durch die Hintertür? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

BSW-Grundwertekommission: Positionspapier „Politik in der Sache statt Brandmauer-Polarisierung“, November 2026: https://hh.bsw-vg.de/wp-content/uploads/2026/11/Positionspapier-Politik-in-der-Sache-statt-Brandmauer-Polarisierung.pdf

dpa, zitiert nach Süddeutsche Zeitung: BSW-Spitze legt Kompromiss zur Zusammenarbeit mit der AfD vor, 24.11.2026: https://www.sueddeutsche.de/politik/bsw-afd-bundesparteitag-sahra-wagenknecht-sachsen-anhalt-li.3585548

dts, zitiert nach ad-hoc-news: BSW-Vorstand lehnt AfD-Kompromiss für Magdeburg ab, 25.11.2026: https://www.ad-hoc-news.de/politik/bsw-vorstand-lehnt-afd-kompromiss-fuer-magdeburg-ab/70553198

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