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Frankfurt – Alarmstufe Rot vor dem nächsten Protest-Freitag! Auf der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Plattform Indymedia rufen selbst erklärte Autonome dazu auf, den bundesweiten Gen-Z-Protesttag am 20. November in der Frankfurter Innenstadt zu einem neuen Krawall zu machen. Der Halloween-Exzess solle nicht nur wiederholt, er solle „getoppt“ werden, heißt es in dem Text vom 14. November. Ein Staatsschützer warnt gegenüber BILD, die Bewegung der Schüler werde gekapert. Die Initiative „Gen Z regelt“ kündigt Proteste in 39 Städten an und stellt sich in ihrer Erklärung gegen jede Form von Gewalt.

Stand: 12:33 Uhr MEZ.

Der Text steht seit Samstag auf Indymedia. Als Verfasser nennen sich „ein paar Frankfurter Autonome“. Sie feiern darin die Ausschreitungen vom 31. Oktober und laden „militante Aktivist*innen aus ganz Deutschland“ für den kommenden Freitag, den 20. November, ausdrücklich nach Frankfurt ein. Wörtlich heißt es: „Wir brauchen Euren Mut, Eure Power, und auch Eure ‚Schlagkraft‘ an diesem Abend in der Frankfurter Innenstadt. Der 31. Oktober in FFM soll nicht nur wiederholt, er soll getoppt werden.“ Über die Krawallnacht schreiben die Autoren wörtlich: „Das Resultat, was an diesem Samstag vor zwei Wochen in verschiedenen Städten eskalierte, die Riots und die phasenweise Überforderung der Polizei, traf uns unerwartet und lässt uns Hoffnung schöpfen für künftige Wochen und Monate.“ Weiter heißt es, die Polizei sei „ordentlich bepflastert“ worden, „wie in Köln und Hamburg“. „Läden wurden geplündert, Barrikaden angezündet.“ Frankfurt wird besonders hervorgehoben: Die Stadt habe einen „stundenlangen Aufstand“ erlebt, „radikale Linke gemeinsam mit Menschen aus der ganzen Rhein Main Region griffen die Cops an.“

Noch schärfer wird der Text, wenn es um den kommenden Freitag geht. „Waren aus überteuerten Geschäften sollen unter das Volk gebracht werden“, schreiben die Autoren. Sie rechnen fest damit, dass die Polizei wegen der zeitgleich in vielen Städten laufenden Gen-Z-Proteste „nicht tausende von Cops zusammenziehen“ könne. Und sie drohen offen mit einem flächendeckenden Angriff, falls eine Demonstration in Frankfurt verboten werden sollte: Dann werde man „das gesamte Stadtzentrum zum Konfrontationsfeld machen“. „Und diesmal wird es nicht bei einigen wenigen demolierten Schaufenstern bleiben. Wir werden Feuer und Steine über die Metropole des Raubtierkapitalismus legen.“ Als mögliche Ziele nennen sie Geschäftsstraßen „von der Zeil bis zur Freßgass“ und „Bankgebäude als Symbole der Finanzwelt“. Sie schreiben außerdem, sie wollten an dem Abend gemeinsam mit „jungen bislang unpolitischen Menschen“ erneut „die City“ nehmen. Der Kern der Warnung ist die Nutzung eines Jugendprotesttages, nicht ein offen deklarierter Autonomen-Aufmarsch.

Wichtig ist die Einordnung, wer hier spricht – und wer nicht. Die Autoren bezeichnen sich selbst als Autonome und als „radikale Linke“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt Autonome in seinem aktuellen Bericht zum Personenpotenzial der gewaltorientierten Linksextremisten; für 2025 weist die Behörde 8.700 Autonome aus. Dieselbe Behörde bezeichnet de.indymedia auf ihrer Seite des Bundesamts für Verfassungsschutz ausdrücklich als „linksextremistische Internetplattform“ und zitiert sie als Veröffentlichungsort von Bekennerschreiben. Eine gerichtliche Feststellung zu diesem konkreten Text vom 14. November liegt nicht vor. Es handelt sich um einen anonymen Aufruf, dessen Aussagen wir wiedergeben, aber nicht in eine Anleitung verwandeln. Rechtsextreme Gruppen werden in diesem Aufruf nicht genannt, und auch in den vorliegenden Behördenäußerungen zu einer möglichen Unterwanderung der Gen-Z-Proteste ist von rechts kein entsprechender Befund dokumentiert.

Die offizielle Mobilisierung für den 20. November kommt von einer anderen Adresse. Auf der Website der Initiative Gen Z regelt ist ein bundesweiter Protesttag am Freitag ab 14 Uhr in 39 Städten angekündigt, die Uhrzeiten unterscheiden sich je nach Ort. In Berlin soll es bereits um 11:30 Uhr am Alexanderplatz losgehen, von dort ist ein Zug zum Mariannenplatz geplant. In Frankfurt am Main ist der Beginn für 14 Uhr genannt, der genaue Standort folgt laut der Seite noch. Für München ist 17 Uhr am Königsplatz angegeben, für Köln 14 Uhr bei noch offenem Treffpunkt. Die Initiative schreibt, sie organisiere Inhalte und Ablauf selbst in Berlin, Frankfurt, München und Köln; weitere Städte hätten sich angeschlossen und würden vor Ort von anderen Gruppen organisiert. In Berlin rechnen die Veranstalter laut rbb für den 20. November mit 15.000 Teilnehmern.

In ihrer Erklärung, die die Initiative bereits zum ersten Protesttag vorgelegt hat, bezieht sie eindeutig Position: „Wir sind gegen jede Form von Gewalt.“ Und weiter: „Unser Protest ist friedlich – ohne Ausnahme.“ Unter der Überschrift „Kein Platz für Extremismus“ heißt es, extremistische Gruppen, verfassungsfeindliche Symbole, Rassismus und Hetze hätten „keinen Platz – egal aus welcher Richtung“. Wer den Protest dafür missbrauchen wolle, werde von der Versammlung ausgeschlossen. Nach den Krawallen vom 31. Oktober grenzte sich ein Sprecher des Presseteams, der öffentlich nur unter dem Vornamen Amadeo auftritt, gegenüber der dpa von der Gewalt ab. Was nach dem Ende der Kundgebungen passiert sei, darauf habe man „keinen Einfluss“ gehabt. Zugleich kündigte er an, sich am europaweiten Protesttag am 20. November zu beteiligen. Die Frankfurter Allgemeine zitierte Anfang November den Frankfurter Arm der Initiative mit der Ankündigung, die Demonstration am 20. November „besser vorbereiten“ zu wollen. Ein mögliches Demonstrationsverbot werde man „nicht hinnehmen“. Gleichzeitig kritisierte „Gen Z FFM“ die polizeiliche Auflösung der Versammlung am 31. Oktober sowie den Einsatz von Pfefferspray, Wasserwerfern und Tränengas.

Der Blick zurück auf Halloween zeigt, warum der neue Aufruf so schwer wiegt. Am 31. Oktober waren nach Angaben der Organisatoren Kundgebungen in 34 Städten geplant. Ein Sprecher von „Gen Z regelt“ sprach am Abend von mehr als 100.000 Teilnehmern und rechnete selbst noch mit fehlenden Zahlen aus mehreren Städten; im Vorfeld hatte die Initiative mindestens 182.000 Teilnehmende erwartet. Für Frankfurt nannte Innenminister Roman Poseck später 8.000 Teilnehmer und bis zu 1.300 eingesetzte Polizeibeamte. Die Veranstalter sprachen dort von 9.000 bis 10.000 Menschen. In Berlin zählte die Polizei am Brandenburger Tor rund 5.000 Teilnehmer, die Organisatoren 11.000. Der Großteil der Kundgebungen verlief friedlich. In mehreren Städten eskalierte die Lage am Abend jedoch schwer, besonders in Frankfurt und Köln.

Die offizielle Bilanz für Frankfurt ist eindeutig und stammt nicht aus einem Zeitungsinterview, sondern erklärte das hessische Innenministerium bereits am 2. November. Poseck sagte: „In Frankfurt hat sich ein enormes Gewaltpotential von Linksextremisten und gewaltorientierten jungen Menschen, größtenteils mit Migrationshintergrund, entladen.“ Die Polizei sei über Stunden erheblich angegriffen worden. Zuerst sprach der Minister von über 1.000 Einsatzkräften und über 100 verletzten Beamten, darunter ein Beamter, dem ein Steinwurf ins Gesicht Zähne gekostet habe. In der Sondersitzung des Innenausschusses am 10. November nannte er dann, wie bereits berichtet, 181 verletzte Polizisten. Nach dem Stand vom 2. November wurden 366 Personen kontrolliert, 54 festgenommen und 1.225 Platzverweise erteilt. 17 Geschäfte seien beschädigt worden, Plünderungen habe die Polizei „überwiegend“ verhindern können. Die Polizei Frankfurt sprach zudem von rund 1.000 bis 1.500 gewaltbereiten Personen. Poseck zog daraus eine klare Folgerung: Aus seiner Sicht dürfe am 20. November „keine mit gestern vergleichbare Versammlung in Frankfurt stattfinden“.

Diese Linie hat der Minister später präzisiert, aber nicht aufgeweicht. Ein Versammlungsverbot habe er nicht gefordert, sagte er im Innenausschuss. Ein Verbot sei und bleibe „Ultima Ratio“. Zuerst seien die Veranstalter gefragt, ihre Formate zu überdenken; die Versammlungsbehörde, also die Stadt Frankfurt, müsse bei Anmeldungen prüfen, wie einer Wiederholung vorgebeugt werden könne, auch durch Auflagen. Sollten die Proteste stattfinden, werde die Polizei voraussichtlich mehr Kräfte aufbieten als am 31. Oktober. „Über allem steht für mich, dass sich der 31. Oktober nicht wiederholen darf“, zitiert ihn die Frankfurter Allgemeine. Die Tätergruppen beschrieb er dort als „linksextremistisch motivierte Personen sowie gewaltorientierte und offenbar schlecht integrierte junge Männer überwiegend mit Migrationshintergrund“. Bereits vor den ersten Protesten hatte der Verfassungsschutz dem „Handelsblatt“ erklärt, neben überwiegend nicht extremistischen Akteuren griffen auch „Teile der linksextremistischen Szene“ die Aufrufe auf; vereinzelt beteiligten sich an der Mobilisierung zudem „Gruppierungen aus dem auslandsbezogenen Extremismus“.

Ein Vorgeschmack war bereits das vergangene Wochenende. Am Samstag, dem 14. November, zog in Berlin-Charlottenburg eine Demonstration unter dem Motto „Gen Z regelt“ vom Savignyplatz über den Kurfürstendamm zum S-Bahnhof Halensee. Laut einem Bericht des rbb, der sich auf die Polizei und die dpa stützt, waren ursprünglich nur 100 Teilnehmer angemeldet, tatsächlich kamen rund 1.200 Menschen. 700 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Zahlen zu den Festnahmen schwankten: Der rbb nannte unter Berufung auf eine Polizeisprecherin 20 vorläufige Festnahmen, zuvor sei von 22 die Rede gewesen; der „Tagesspiegel“ berichtete am Sonntagmorgen von 28 Festnahmen. Es seien 28 Strafanzeigen gestellt worden, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs, Widerstands und Verstößen gegen das Sprengstoffrecht. Drei Polizisten wurden verletzt. Gerufen wurde unter anderem gegen Israel, gegen Bundeskanzler Friedrich Merz und gegen die Polizei. Eine Frau im Rollstuhl, die mit Israel-Fahnen neben dem Zug mitfuhr, wurde nach übereinstimmenden Berichten von der Polizei zum Schutz eng begleitet. BILD schreibt, am Wochenende seien in Berlin Polizisten und eine Frau mit Israel-Fahne attackiert worden. Die Angriffe auf Polizisten sind durch die Polizei belegt. Dass die Frau selbst angegriffen wurde, ließ sich unabhängig nicht bestätigen; dokumentiert ist, dass sie geschützt werden musste.

In Düsseldorf fand am selben Samstag ebenfalls ein Gen-Z-Aufzug statt, allerdings deutlich kleiner. Die Rheinische Post schrieb, zur Kundgebung am DGB-Haus um 17 Uhr seien nur rund 100 Teilnehmer gekommen. Es seien auch Palästina-Fahnen zu sehen gewesen; offenbar hätten sich erneut andere Aktivisten der Demo angeschlossen. BILD berichtet darüber hinaus, der Lautsprecherwagen sei fast ausschließlich mit palästinensischen Symbolen „geschmückt“ gewesen und es sei „Free Palestine“ gerufen worden. Diese beiden Angaben finden sich in dem Zeitungsbericht aus Düsseldorf so nicht und bleiben daher eine Darstellung von BILD. Der Vorgang selbst – sichtbare Palästina-Fahnen bei einer vergleichsweise kleinen Gen-Z-Kundgebung – ist jedoch unabhängig belegt.

Genau auf diese Mischung zielt die Warnung, die BILD einem Staatsschützer zuschreibt. Wörtlich sagt dieser: „Aktuell wird die Bewegung der Schüler gekapert. Das sind klare, linksextremistische Forderungen, auch brutale Gewalt wird als legitimes Mittel genannt.“ Dazu kämen Unterstützer der Palästinenser und „Israel-Hasser“, die sich den Protesten anschließen wollten. Die Schüler hätten „keine politische Erfahrung“ und würden „immer mehr unterwandert durch Linksextreme und radikale Pali-Unterstützer“. Die Bewegung werde sich zwar verkleinern, „aber deutlich radikaler werden und wahrscheinlich zukünftig öfter mit militanten Aktionen auf sich aufmerksam machen“. Das ist eine Einschätzung aus dem Sicherheitsapparat, aber kein öffentlich gezeichneter Lagebericht des Bundesamts oder eines Landesamts für Verfassungsschutz. Eine neue, namentlich ausgewiesene Behördenmeldung zu dem Indymedia-Text vom 14. November war bis Montagmittag nicht auffindbar. Die Sätze müssen deshalb eindeutig BILD und dem anonymen Gesprächspartner zugeordnet werden – nicht einer offiziellen Pressekonferenz.

Öffentlich und mit Namen warnt dagegen Manuel Ostermann, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft (DPolG). Gegenüber BILD sagte er: „Gewalt, Umsturzfantasien und der blanke Hass gegen Menschen in Uniform sind keine politische Haltung, sie sind ein Angriff auf unseren Rechtsstaat. Viel zu lange wurde verharmlost, relativiert und weggeschaut.“ Während die Politik Linksextremismus nicht klar benenne und konsequent bekämpfe, werde die Polizei „entschlossen und konsequent für Recht und Gesetz einstehen“. Diese Sätze liegen ebenfalls nur in der BILD-Wiedergabe vor; eine unabhängige Zweitquelle mit demselben Wortlaut fand sich bis Montagmittag nicht.

In Frankfurt könnte der Freitag unübersichtlich werden, weil mehrere Versammlungen am selben Tag geplant sind. Laut der GEW Hessen, die den Schulstreik unterstützt, soll um 10 Uhr ein Schulstreik gegen die Wehrpflicht am Willy-Brandt-Platz beginnen, um 14 Uhr die Demonstration von „Gen Z regelt“ folgen, um 17:30 Uhr am Bockenheimer Depot eine Kundgebung der Gewerkschaftsjugend zum „Internationalen Aktionstag gegen Wehrpflicht, Aufrüstung und Sozialabbau“. Die GEW fordert, die Politik müsse die Anliegen der Jugend ernst nehmen statt die Lage anzuheizen. Die Bundesschülerkonferenz hatte sich zuvor von der Intransparenz der Initiative „Gen Z regelt“ distanziert, kündigte aber für den 20. November eine eigene Beteiligung am internationalen Jugendstreiktag an. Das Demonstrationsrecht steht. Ein Verbot bleibt die Ausnahme. Gleichzeitig liegt nun ein unverblümter Gewaltaufruf auf dem Tisch, der genau diesen Freitag und genau diese Stadt zur Zielscheibe macht.

Die politische Debatte über die Wut der Jugend läuft derweil weiter. Erst am Sonntagabend sprach Winfried Kretschmann in der ARD-Talkshow Caren Miosga über genau diese Generation, über Zukunftsangst, Mieten und Wehrdienst. Verständnis für den Protest ist das eine. Ein Aufruf zu Feuer, Steinen und Plünderungen ist etwas vollständig anderes. Beides darf nicht in denselben Topf geworfen werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer junge Leute für Bildung, bezahlbares Leben und gegen eine neue Wehrpflicht auf die Straße ruft, darf sich nicht hinterher darauf herausreden, mit der Gewalt danach habe man nichts zu tun gehabt. Eine Bewegung, die sich nicht gegen eindeutige Krawall-Aufrufe stellt und Trittbrettfahrer nicht konsequent ausschließt, wird genau von denen übernommen, die den Protest nur als Deckmantel wollen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig wäre es falsch, jeden Schüler und jede Schülerin unter Generalverdacht zu stellen. Die allermeisten wollen ihre Zukunft nicht in brennenden Schaufenstern diskutieren. Politik und Polizei müssen beides können: das Versammlungsrecht schützen und denen das Handwerk legen, die Feuer und Steine schon im Voraus ankündigen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Nach der Krawallnacht von Halloween reicht kein bloßes Hoffen auf einen friedlichen Verlauf. Wer den Rechtsstaat ernst nimmt, bereitet den Freitag so vor, dass Friedliche demonstrieren können und Gewalttäter sofort isoliert werden. Alles andere wäre eine Einladung, den Exzess zu wiederholen und zu überbieten.

Was meinen Sie: Kann der Gen-Z-Freitag in Frankfurt noch friedlich bleiben – oder ist die Gefahr einer neuen Krawallnacht bereits zu groß? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Hessisches Ministerium des Innern: Erste Einordnung nach den Gewaltausbrüchen in Frankfurt: https://innen.hessen.de/presse/erste-einordnung-nach-gewaltausbruechen-waehrend-und-nach-der-versammlung-der-generation-z

Initiative Gen Z regelt: Angaben zum bundesweiten Protesttag: https://genz-regelt.de/

BILD: Radikale wollen Gen-Z-Proteste kapern: https://www.bild.de/news/inland/genz-proteste-radikale-wollen-gen-z-proteste-kapern-6afac0be4495f9bd85b8208c

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