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Frankfurt – „Meister müssen aufsteigen. Alles andere ist Betrug an den Vereinen, den Spielern und den Fans.“ Mit diesen Worten mischt sich Ex-Nationalspieler Ulf Kirsten laut BILD in den Streit um die Regionalliga-Reform ein. Sein Ziel: die Präsidenten der Fußballverbände aus Nordost, Bayern und Norden. Die Entscheidung fällt beim außerordentlichen DFB-Bundestag am 18. Dezember.

Stand: 15:53 Uhr MEZ

Kirstens Aussagen stammen laut BILD aus einer Mitteilung der Klub-Initiative für eine Aufstiegsreform. Darin appelliert er an Hermann Winkler (Nordostdeutscher Fußballverband), Christoph Kern (Bayerischer Fußball-Verband) und Ralph-Uwe Schaffert (Norddeutscher Fußballverband): „Zerstören Sie mit Ihrem fragwürdigen Agieren nicht die Chance, eine der größten Ungerechtigkeiten im deutschen Fußball endlich im Konsens zu lösen.“ Die Lage in der Regionalliga Nordost nennt er „einen Skandal“.

Worum es geht: Bislang steigen nicht alle Meister der 5 Regionalligen direkt in die 3. Liga auf. Das vom DFB favorisierte Kompassmodell würde die Regionalliga auf 4 Staffeln verkleinern, sodass jeder Meister aufsteigt. Das sogenannte 22/5-Modell würde dagegen die 5 Regionalligen erhalten und die 3. Liga auf 22 Teams mit 5 Absteigern aufstocken.

Die Verbände haben Gründe für ihre Haltung: BFV-Präsident Kern sagte dem SID, die bayerischen Vereine hätten sich mehrheitlich gegen das Kompassmodell ausgesprochen, unter dem Zeitdruck sei die Aufstockung „die einzige Lösung, die sich realistisch und rechtlich sauber umsetzen lässt“. NOFV-Präsident Winkler befürchtet laut MDR, dass das Kompassmodell langfristig zu weniger Aufsteigern aus dem Osten führen würde. Der NOFV will am 8. Dezember mit seinen Vereinen über sein Votum beraten.

Gegen eine Aufstockung sind laut MDR der DFB und die Drittligisten: Die Klubs der 3. Liga stimmten nach Angaben von DFB-Geschäftsführer Manuel Hartmann 20 zu 0 für den Erhalt der jetzigen Struktur. Welche Mehrheit beim Bundestag nötig ist – einfache oder Zweidrittelmehrheit –, prüft der DFB laut MDR noch. Abstimmen werden 257 Delegierte.

Laut BILD kündigt die Fanorganisation „Unsere Kurve“ Proteste an. Deren Vorsitzender Jost Peter nennt das Verhalten einiger Verbände „provinziell, unsportlich, kleinkariert“.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kirsten spricht vielen Fans aus der Seele. Dass ein Meister nicht sicher aufsteigt, versteht außerhalb der Verbandszentralen kaum jemand. Nach Jahren der Debatte ist die Geduld der Klubs aufgebraucht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem: Wer von Betrug spricht, sollte wissen, dass auch die Gegenseite Argumente hat. Wenn Vereine in Bayern mehrheitlich gegen ein Modell stimmen, ist das kein Machtspiel, sondern Verbandsdemokratie.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Ende entscheiden die Delegierten. Sie sollten eine Lösung finden, die trägt – statt dass die Reform an Eitelkeiten und Verfahrensfragen scheitert.

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Quellen:

MDR: https://www.mdr.de/sport/fussball_rl/aufstiegsreform-nofv-liebaeugelt-mit-aufstockung-der-3-liga,winkler-aufstiegsreform-100.html

SID via Sport1: https://www.sport1.de/news/fussball/2026/11/bayerischer-verband-aufstockung-der-3-liga-einzige-loesung

BILD: https://www.bild.de/sport/fussball/skandal-betrug-bundesliga-legende-ulf-kirsten-platzt-der-kragen-6b0950274f5d4fcd0acd2e43

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