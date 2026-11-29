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Hamburg – Am frühen Samstagmorgen ist auf der Reeperbahn ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden und wenig später gestorben. Der Fahrer eines weißen Mercedes ließ den Wagen stehen und entfernte sich zu Fuß; die Polizei sucht ihn. Eine förmliche Pressemitteilung der Polizei Hamburg lag am Vormittag noch nicht vor. Mehrere Angaben in ersten Medienberichten weichen voneinander ab oder sind noch nicht belegt.

Stand: 16:39 Uhr MEZ

Nach Angaben eines Polizeisprechers gegenüber BILD ereignete sich der Unfall gegen 4:12 Uhr an der östlichen Zufahrt der Reeperbahn, auf Höhe der Hausnummer 5. Ein Fußgänger sei auf die Fahrbahn getreten und dort von einem Mercedes erfasst worden. Der NDR spricht von kurz nach 4 Uhr und nennt als Ort die Höhe des Spielbudenplatzes; beides liegt am östlichen Anfang der Straße in St. Pauli und widerspricht sich nicht zwingend. Ein Reporter vor Ort berichtete, der weiße Mercedes sei von der Helgoländer Allee kommend in Richtung Davidstraße unterwegs gewesen. Ob der Mann an einer Ampel überqueren wollte, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen; eine solche Ampel bleibt deshalb unbestätigt.

Zeugen zufolge erfasste der Wagen den Fußgänger frontal. Nach diesen Schilderungen wurde der Mann über die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Fotos vom Unfallort zeigen eine beschädigte Motorhaube und eine großflächig eingedrückte Frontscheibe. Ein Polizeisprecher sagte, der Fußgänger habe schwere Kopfverletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten ihn unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik. Dort starb er kurze Zeit später. Namen und Alter von Opfer und Fahrer wurden nicht veröffentlicht.

Nach dem Zusammenstoß hielt der Fahrer an, stieg aus und verließ den Unfallort zu Fuß, das Auto blieb stehen. So schilderte es ein Polizeisprecher BILD. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stellte den Mercedes zur Spurensicherung sicher. Für die Unfallaufnahme wurde die Reeperbahn in Richtung Westen gesperrt – BILD nennt die Strecke zwischen Helgoländer Allee und Davidstraße, der NDR zwischen Millerntorplatz und Davidstraße. Das bezeichnet im Wesentlichen denselben Abschnitt. Nach BILD wurde die Straße gegen 8 Uhr wieder freigegeben; der NDR spricht von fast 4 Stunden Sperrung. Beides passt zusammen.

Der NDR berichtet darüber hinaus, über ein Kennzeichen aus dem Raum Lübeck sei der Halter des Mercedes der Polizei bekannt. Ob der Halter auch der Fahrer war, sei noch unklar; die Ermittlungen dauerten an. BILD schrieb am Vormittag, von dem Fahrer fehle jede Spur – das trifft auf den flüchtigen Fahrer zu, lässt aber den bekannten Halter unerwähnt. Das Kennzeichen selbst nennen wir nicht. Angaben zu Alkohol, Drogen oder einem Rennen liegen in den vorliegenden Berichten nicht vor. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt für den Fahrer die Unschuldsvermutung.

Über einen anderen Fall tödlicher Fahrerflucht haben wir bereits berichtet. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrer geben kann, sollte sich an die Polizei Hamburg wenden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer nach einem tödlichen Zusammenstoß den Ort verlässt, macht die Aufklärung schwerer. Die Unschuldsvermutung gilt trotzdem, bis ein Gericht entschieden hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Partymeile nachts entbindet niemanden von der Pflicht, auf Fußgänger zu achten. Und wer die Fahrbahn betritt, muss sichtbar bleiben – beides gehört zusammen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Solange Tempo, Ampelschaltung und eine mögliche Beeinträchtigung nicht geklärt sind, bleiben Spekulationen über Rennen oder Rausch nur Lärm. Erst die Ermittlungen zählen.

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Quellen:

NDR – Mann stirbt bei Unfall auf der Reeperbahn – Fahrer flieht, 28.11.2026, Stand 10:01 Uhr: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/mann-stirbt-bei-unfall-auf-der-reeperbahn-fahrer-flieht,reeperbahn-150.html

BILD – Mercedes-Fahrer rammt Fußgänger auf Reeperbahn und flüchtet, 28.11.2026: https://bild.de/regional/hamburg/hamburg-fussgaenger-auf-reeperbahn-von-auto-erfasst-und-gestorben-6b0a9446bb441f538faece86

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