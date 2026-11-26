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Hamburg – Großeinsatz am Isebekkanal, Entwarnung am Abend: Am Donnerstagnachmittag entdeckte eine spazierengehende Person im Wasser am Kaiser-Friedrich-Ufer, Ecke Bogenstraße, etwas, das wie ein menschlicher Unterschenkel aussah. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab, die Mordkommission übernahm, Taucher, Spurensicherung, eine Rechtsmedizinerin und Boote der Wasserschutzpolizei rückten an. Nach mehr als drei Stunden stand fest: Es waren keine menschlichen Überreste, sondern Teile einer täuschend echt aussehenden Puppe. Das bestätigte die Polizei Hamburg mehreren Medien. Wer die Puppe in den Kanal geworfen hat, ist unklar. Eine öffentliche Pressemitteilung der Polizei lag dazu zunächst nicht vor.

Stand: 23:02 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 26. November 2026, 19:03 Uhr, mit der Überschrift „Großeinsatz an Kanal in Hamburg: Leiche ist eine Sexpuppe“. Der Text ist aktuell, kein Archivstück. Wir haben die Angaben mit den Berichten von NDR, Spiegel und MOPO sowie mit der dpa-Fassung abgeglichen. Datum, Ort und der Kern des Geschehens stimmen: Donnerstag, 26. November 2026, Isebekkanal, zunächst der Verdacht auf Leichenteile, danach die Entwarnung. An mehreren Stellen geht BILD aber über das hinaus, was die Polizei wörtlich bestätigt hat, vor allem bei dem Wort „Sexpuppe“ und bei Einzelheiten zum Einsatz.

Der zeitliche Ablauf ist gut belegt. Gegen 15.20 Uhr wurde die Polizei zu einem auffälligen Gegenstand im Wasser des Isebekkanals gerufen, am Kaiser-Friedrich-Ufer im Bereich der Bogenstraße. Das schreiben BILD und MOPO übereinstimmend; die MOPO beruft sich auf einen Sprecher des Lagezentrums und darauf, dass das Hamburger Abendblatt zuerst berichtet habe. Der NDR schrieb in einer früheren Fassung von kurz nach 15 Uhr. Ein Sprecher des Lagezentrums sagte der MOPO zunächst, es könnte sich um einen menschlichen Unterschenkel handeln. Das ist vorsichtiger als die spätere BILD-Formel, ein Polizeisprecher habe „den Leichenfund bestätigt“. Belegt ist der Anfangsverdacht eines Körperteils, nicht eine amtliche Feststellung, dass tatsächlich eine Leiche gefunden wurde.

Wer den Fund zuerst sah, wird in den Quellen leicht unterschiedlich beschrieben. NDR und Spiegel sprechen von einem Spaziergänger beziehungsweise einem Passanten, die MOPO ebenfalls von einem Passanten. Eine frühere NDR-Fassung nannte einen Spaziergänger mit Hund. RTL berichtete von einer Spaziergängerin mit Hund. BILD schreibt von Zeugen in der Mehrzahl. Namen liegen nicht vor, und sie gehören auch nicht in diesen Text. Fest steht nur: Eine Privatperson hat die Polizei alarmiert, nachdem im Kanal etwas Menschliches zu liegen schien.

Der Ort liegt am Isebekkanal, der in die Alster mündet, unweit des Kaifu-Bads. NDR verortet das Geschehen in Hamburg-Harvestehude, Spiegel, dpa und MOPO schreiben Eimsbüttel. Beides ist nachvollziehbar, weil der Kanal und das Kaiser-Friedrich-Ufer an der Grenze der Stadtteile liegen. BILD nennt die Ecke Bogenstraße und erwähnt ein Gymnasium in der Nähe, ohne den Stadtteil festzulegen. Die Polizei sperrte nach NDR die Bogenstraße und die Umgebung weiträumig ab. Ein Boot der Wasserschutzpolizei suchte den Kanal ab, nach Spiegel auch den Uferbereich in Richtung Alster. Die Spurensicherung war vor Ort, Taucher gingen ins Wasser, eine Rechtsmedizinerin wurde gerufen, die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Eine Drohne kam nach BILD und MOPO zum Einsatz. Eine Beteiligung der Feuerwehr erwähnen die vorliegenden Berichte nicht.

BILD nennt zusätzlich genaue Uhrzeiten im Einsatz: Gegen 17 Uhr seien mehrere Polizeitaucher angerückt, gegen 19 Uhr seien alle Sperrungen aufgehoben worden. NDR bestätigt unabhängig, dass die Wende erst nach mehr als drei Stunden kam, als der Fund aus dem Wasser geholt wurde. Das passt grob zu diesem Zeitfenster, ohne die Minuten zu belegen. BILD berichtet außerdem, die Staatsanwaltschaft sei hinzugezogen worden und habe den Auffindeort erreicht. Das steht so nicht in den Berichten von NDR, Spiegel und MOPO. Wir übernehmen die Staatsanwaltschaft deshalb nicht als gesicherte Anwesenheit.

Ein weiteres BILD-Detail betrifft einen kleinen Einkaufstrolley im Gewässer. Die Zeitung schreibt, die Polizei habe ihn sichergestellt, zunächst sei unklar gewesen, ob er mit dem Fund zusammenhing, später seien im Trolley weitere Teile der vermeintlichen Leiche entdeckt worden. Genau dieser Trolley kommt in den vorliegenden Texten von NDR, Spiegel und MOPO nicht vor. Wir geben ihn daher nur als BILD-Darstellung wieder, nicht als von mehreren Quellen bestätigte Amtstatsache. Unstrittig ist, dass nach dem ersten Fund ein zweites vermeintliches Körperteil entdeckt wurde: nach MOPO am Ufer, nach NDR und Spiegel durch Einsatzkräfte im Umfeld des Kanals.

Die entscheidende Wende ist amtlich und mehrfach bestätigt. Polizeisprecher Patrick Schlüse sagte BILD: „Im Rahmen der Tatortarbeit stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei den aufgefundenen scheinbaren Gliedmaßen um Teile einer täuschend echt aussehenden Puppe handelte.“ Die Polizei Hamburg bestätigte dem Spiegel auf Nachfrage, es habe sich um Teile einer Puppe gehandelt. Der MOPO teilte die Polizei mit, die Funde seien „definitiv nicht um einen menschlichen Leichnam“, sondern um eine Puppe. Der NDR schreibt, es seien keine menschlichen Knochen gewesen, sondern Teile einer täuschend echt aussehenden Puppe; selbst beim Bergen sei das kaum zu erkennen gewesen. Einen Toten gibt es demnach nicht.

Warum das erst nach Stunden klar wurde, erklären die Behörden nachvollziehbar. Ein Sprecher sagte dem Spiegel, die Teile hätten offenbar im Wasser getrieben und zunächst nicht aus der Nähe begutachtet werden können, deshalb seien Taucher hinzugezogen worden. BILD gibt die Polizei mit dem Hinweis wieder, bei einem so schweren Verdacht müsse die Spurensicherung die Fundsituation zuerst genau dokumentieren, damit mögliche Spuren nicht zerstört würden. Erst danach könnten die Teile geborgen und genauer untersucht werden. Das ist Verfahrenslogik, kein Versagen im Nachhinein. Der NDR hält fest, dass die Täuschung selbst bei der Bergung noch wirkte.

Strittig bleibt vor allem die Bezeichnung. BILD überschreibt den Fall mit „Sexpuppe“ und schreibt ausdrücklich: „Nach BILD-Informationen soll es eine Sexpuppe sein.“ Die von der Zeitung selbst zitierte Sprecheraussage lautet aber nur „Puppe“. NDR, Spiegel und MOPO bleiben ebenfalls bei „Puppe“. Das Abendblatt überschreibt den Fall mit „Gummipuppe“. Die dpa-Fassung, etwa bei Focus, schreibt dagegen, ein Polizeisprecher habe am Abend von einer Sexpuppe gesprochen. Eine wörtliche, unabhängig belegte Sprecherzitat-Linie für das Wort „Sexpuppe“ liegt uns neben dieser dpa-Wiedergabe nicht vor. Wir halten uns an die mehrfach dokumentierte Amtsformel: eine täuschend echt aussehende Puppe. Dass BILD und dpa sie als Sexpuppe bezeichnen, erwähnen wir als deren Darstellung, nicht als feststehenden amtlichen Begriff.

Unklar ist weiter, wer die Puppe in den Kanal gebracht hat und wie lange sie dort trieb. Das sagen Polizei und alle geprüften Medien übereinstimmend. Die MOPO schreibt, der Vorgang dürfte sich eher im Bereich der illegalen Abfallentsorgung bewegen, und die Mordkommission werde die Sache voraussichtlich nicht weiter führen. Das ist eine journalistische Einschätzung, keine förmliche Einstellung durch die Behörde. Solange nicht feststeht, wer den Gegenstand entsorgt hat, bleibt das offen. Einen Tatverdächtigen gibt es nach den vorliegenden Berichten nicht. Die Unschuldsvermutung erübrigt sich hier fast: Es gibt keinen Toten und bislang keinen öffentlich genannten Beschuldigten.

Eine eigene Pressemeldung der Polizei Hamburg zum Isebekkanal war am Abend des 26. November auf dem Presseportal und auf der Amtsseite nicht auffindbar. Die Behörde hat den Sachverhalt über Sprecherauskünfte an Redaktionen bestätigt. Das ist für den Stand ausreichend, ersetzt aber keine schriftliche Einsatzbilanz mit allen Uhrzeiten und Fundstücken. Genau deshalb trennen wir, was mehrere unabhängige Medien samt Polizeizitat tragen, von den Zusätzen, die bisher nur bei BILD stehen.

In den Stunden vor der Entwarnung hatten mehrere Medien, darunter BILD und der Spiegel, über einen möglichen Leichenfund berichtet. Das lag an dem Anfangsverdacht und an der sichtbaren Größe des Einsatzes, nicht an einem bereits feststehenden Tötungsdelikt. Nach der Korrektur durch die Polizei zogen die Redaktionen nach. Genau deshalb kommt es auf die Reihenfolge an: Erst der Verdacht, dann die Spurensicherung, dann die Bergung, dann die Entwarnung. Wer die Zwischenmeldungen vom Nachmittag isoliert liest, bekommt ein falsches Bild. Der Stand vom Abend ist eindeutig: keine menschliche Leiche, keine feststehende Gewalttat, dafür ein aufwendiger und berechtigter Einsatz, der sich hinterher als Fehlalarm mit einer Puppe erklärt.

Ein älterer Beitrag auf unserer Seite zu diesem Kanal oder zu diesem Fund existiert nicht. Ein Archivtreffer über ein Leichenteil im Goldbekkanal aus dem Jahr 2017 betrifft einen anderen Ort und einen anderen, damaligen Ernstfall. Den verlinken wir bewusst nicht, damit niemand die Fälle vermengt. Für den 26. November 2026 gilt damit: Ein Passant schlug gegen 15.20 Uhr Alarm, die Polizei rückte mit Mordkommission, Tauchern, Boot und Spurensicherung an – und barg nach mehr als drei Stunden Teile einer Puppe. Keine Leiche, keine feststehende Sexpuppen-Bezeichnung durch die zitierte Polizei, kein bekannter Verursacher.

KOMMENTAR / MEINUNG: Lieber einmal zu viel ausrücken als einmal zu wenig. Wer im Wasser etwas sieht, das nach einem Bein aussieht, muss die Polizei rufen. Alles andere wäre fahrlässig.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass die Einsatzkräfte erst dokumentieren und dann bergen, ist kein Theater, sondern Pflicht. Spuren, die im Wasser verloren gehen, bekommt niemand zurück. Erst die Sicherung, dann die Entwarnung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Nach der Entwarnung bleibt eine einfache Frage: Wer wirft so etwas in einen städtischen Kanal? Das mag kein Kapitalverbrechen sein, ist aber ein gefährlicher Scherz auf Kosten der Allgemeinheit.

Entwarnung am Kanal – und trotzdem: Wer die Puppe warf, gehört ermittelt!

Quellen:

NDR, 26.11.2026: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/hamburg-vermeintliche-leichenteile-stammen-von-einer-puppe,mordkommission-100.html

Der Spiegel, 26.11.2026: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/hamburg-spaziergaenger-entdecken-leichenteile-an-kanal-ermittlungen-laufen-a-a2e0328d-74e4-4777-959a-cecbfeb9f98d

MOPO, 26.11.2026: https://www.mopo.de/hamburg/polizei/am-kaifu-vermeintliche-leichenteile-im-wasser-polizei-gibt-entwarnung/5107172

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