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Washington – Ein Lufthansa-Flug von Mexiko-Stadt nach Frankfurt hat in den USA außerplanmäßig Zwischenstation gemacht. Die Boeing 747–8 mit der Kennung D-ABYK landete nach Angaben der Airline am frühen Freitagmorgen sicher am Flughafen Washington Dulles. Ein Sprecher sprach gegenüber BILD von einer technischen Beanstandung. Dieselbe Maschine setzte die Reise später nach Frankfurt fort.

Stand: 11:04 Uhr MEZ

Es handelte sich um Flug LH499. Die Maschine hob in Mexiko-Stadt laut Flightradar24 am Donnerstagabend um 23.11 Uhr Ortszeit ab, geplant gewesen waren 21.00 Uhr. Nach rund 4 Stunden in der Luft, in einer Reiseflughöhe von etwa 10.000 Metern über der Region Washington, kontaktierte die Besatzung nach Angaben des Portals AirLive die Flugsicherung und prüfte Ausweichflughäfen. Radaraufzeichnungen zeigen demnach eine Schleife über Virginia und Maryland. Lufthansa teilte mit, die Boeing sei um 4.38 Uhr Ortszeit „sicher und ohne besondere Vorkommnisse“ auf der Bahn 19L in Dulles gelandet, westlich der US-Hauptstadt. Eine Notlandung im engeren Sinn, also eine gemeldete Luftnotlage, ist aus den vorliegenden Angaben nicht belegt; es war eine außerplanmäßige Ausweichlandung.

Ein Sprecher bestätigte den Vorgang gegenüber BILD und sprach von „einer technischen Beanstandung“. Die Maschine werde vor Ort von der Lufthansa Technik untersucht. In einer Stellungnahme hieß es: „Wir bitten unsere Gäste für die Situation und die Unterbrechung ihrer Reise ausdrücklich um Entschuldigung. Die Sicherheit unserer Passagiere und Crews hat für Lufthansa zu jeder Zeit oberste Priorität.“ Wie viele Menschen an Bord waren, teilte die Gesellschaft zunächst nicht mit. AirLive hatte wegen der zunächst nur kurz geplanten Bodenzeit früher einen medizinischen Notfall für möglich gehalten; das blieb eine Vermutung und steht im Widerspruch zur technischen Begründung der Airline.

Tatsächlich flog dasselbe Flugzeug D-ABYK den Linienflug weiter: Laut Flightradar24 startete es um 7.07 Uhr Ortszeit in Dulles wieder Richtung Frankfurt und landete dort um 19.47 Uhr MEZ. Die Flugzeit auf diesem Abschnitt betrug 6 Stunden und 39 Minuten. Die planmäßige Ankunft aus Washington war 18.40 Uhr gewesen. Ob und wie lange die Passagiere am Boden bleiben mussten, hat Lufthansa nicht im Einzelnen öffentlich dargestellt.

Erst vor wenigen Tagen war eine andere Lufthansa-Maschine zu einer Ausweichlandung in Belgrad gezwungen worden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Von einer Notlandung zu sprechen, wäre überzogen. Die Maschine kam sicher herunter, ohne dass besondere Vorkommnisse gemeldet wurden, und flog wenig später weiter. Eine außerplanmäßige Zwischenlandung ist ein Vorsichtsentscheid, kein Absturzdrama.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig bleibt offen, was genau beanstandet wurde. Wer feststellt, dass etwas nicht stimmt, und umkehrt, bevor der Ozean überquert wird, handelt richtig. Genau deshalb sollte die Fluggesellschaft den Grund klar benennen, statt es bei allgemeinen Formeln zu belassen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Für die Reisenden bedeutet jeder ungeplante Stopp Stress, verlorene Anschlüsse und Wartezeit. Sicherheit geht vor Komfort, das ist unstrittig. Umso wichtiger ist eine zügige, verständliche Information an Bord und am Boden.

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Quellen:

Flightradar24: https://www.flightradar24.com/data/flights/lh499

AirLive: https://airlive.net/tracking/2026/11/27/lufthansa-boeing-747-800-just-diverted-to-washington-dulles/

BILD: https://bild.de/news/ausland/lufthansa-maschine-notlandung-nach-technikproblem-in-den-usa-6b09665c741a4ef947849afa

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