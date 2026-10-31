KRAWALL-NACHT IN FRANKFURT! RANDALIERER SCHLAGEN WAFFENLADEN EIN – ZWEI WAFFEN WEG, POLIZEI STELLT SIE SICHER!

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Frankfurt – Eingeschlagene Schaufenster, brennende Mülltonnen, Molotowcocktails auf Polizisten – und mittendrin ein Waffengeschäft, dessen Scheibe unter Steinen und Tritten nachgibt! Was am Samstagnachmittag als friedlicher Jugendprotest der Initiative „Gen Z regelt“ begann, ist in der Frankfurter Innenstadt am Abend endgültig zur Krawall-Nacht geworden. BILD titelt „Szenen wie in Frankreich“ und meldet: „Randalierer plündern Waffenladen“. Wir haben die BILD-Meldung mit den Angaben der Frankfurter Polizei und weiteren Medien abgeglichen – was ist bestätigt, was ist offen, und wo muss man genauer hinschauen?

Zunächst zum Kern der Geschichte, dem Waffengeschäft. Nach Darstellung von BILD rotteten sich am Abend Randalierer vor einem Waffenladen zusammen und hämmerten mit Steinen, Fäusten und Tritten gegen die Scheibe, bis das Glas zuerst Risse bekam und dann an einigen Stellen nachgab. BILD beruft sich dabei auf die Angaben eines Reuters-Fotografen, wonach die Täter „mindestens eine Waffe“ gestohlen haben sollen. Was genau ihnen in die Hände fiel und ob es sich um eine scharfe Waffe handelte, ließ BILD ausdrücklich offen. Die Polizei Frankfurt bestätigte den Vorfall um 21:59 Uhr auf ihrem offiziellen X-Kanal – und präzisierte den Ort: „In der Berliner Straße wurden die Scheiben eines Waffengeschäfts eingeschlagen. Wir haben eine tatverdächtige Person festgenommen und zwei Waffen sichergestellt. Die Waffen im Geschäft wurden durch uns gesichert.“

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ergänzt in ihrem Rhein-Main-Liveblog unter Berufung auf einen Polizeisprecher: Zwei Waffen seien aus dem Laden entwendet worden, sie seien aber „noch in der Situation“ wieder sichergestellt worden, eine Person sei festgenommen worden. Das heißt nach aktuellem Stand: Die Täter kamen tatsächlich an Waffen – nach Polizeiangaben aber nicht weit. Um welche Art von Waffen es sich handelt, ob scharfe Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Messer oder Ausstellungsstücke, haben weder die Polizei noch die übrigen Medien bislang mitgeteilt. Ebenso offen ist, ob weitere Gegenstände fehlen und ob die festgenommene Person tatsächlich diejenige ist, die die Waffen an sich genommen hat. Für den oder die Festgenommene gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Wichtig auch: Das Geschäft liegt nach Polizeiangaben in der Berliner Straße, also nicht direkt auf der Zeil, sondern in einer parallel verlaufenden Straße südlich davon. BILD verortet das Geschehen allgemein „rund um die Zeil“.

Wie konnte es so weit kommen? Der Reihe nach. Am Samstag, dem 31. Oktober 2026, hatten in Frankfurt gleich zwei Initiativen – „Gen Z regelt“ und „Generation Aufbruch“ – zum Protest aufgerufen. Wir hatten darüber bereits am Nachmittag berichtet. Auftakt war an der Weseler Werft im Ostend. Laut hessenschau zählte die Polizei zu Beginn rund 1.000 Menschen, später mindestens 2.500. Im Laufe des Nachmittags wuchs der gemeinsame Zug laut Polizei auf rund 8.000 Teilnehmer an, die Veranstalter nannten bei Instagram 10.000, laut dpa sprachen sie von etwa 9.000. Gefordert wurden mehr Geld für Bildung und Gesundheit, Maßnahmen gegen hohe Lebenshaltungskosten und ein Nein zur Wehrpflicht. Auf Pappschildern stand laut FAZ etwa „Eure Politik ist gruseliger als Halloween“ oder „Lehrermangel = Zukunftsmangel“. Die Polizei hatte im Vorfeld nur mit rund 2.000 Teilnehmern gerechnet, auf der Website der Initiative hatten sich laut hessenschau knapp 14.000 angemeldet. Viele Geschäfte, darunter Luxusläden in der Goethestraße, hatten ihre Schaufenster vorsorglich mit Holzplatten verbarrikadiert.

Schon früh am Nachmittag gab es Warnzeichen. Um 16:04 Uhr meldete die Polizei vereinzelte Vermummungen im Aufzug, um 16:08 Uhr stoppte sie den Zug erstmals wegen gezündeter Pyrotechnik. Um 16:58 Uhr folgte der nächste Stopp, die Polizei meldete eine erste Festnahme. Laut FAZ wurde eine 18 Jahre alte Person festgenommen, die im Verdacht steht, Pyrotechnik gezündet zu haben. Um 17:06 Uhr berichtete die Polizei von einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb des Zuges, um 17:16 Uhr wurde der Aufzug ein weiteres Mal wegen Pyrotechnik angehalten. Laut hessenschau wurde auf dem Weg zur Konstablerwache nach ersten Informationen ein Mensch durch Pyrotechnik verletzt. Die Organisatorinnen riefen vom Lautsprecherwagen immer wieder „Bleibt friedlich“ – am Ende vergeblich, wie die FAZ schreibt.

Dann kippte die Lage. Um 18:01 Uhr meldete die Polizei: „Es wurden gezielt Böller auf Kolleginnen und Kollegen geworfen.“ Um 18:13 Uhr folgten Steinwürfe, die Beamten setzten Helme auf und führten den Wasserwerfer heran. Um 18:22 Uhr erklärte die Polizei die Versammlung „nach mehrfacher Aufforderung“ für aufgelöst und setzte den Wasserwerfer gegen die Störer ein – auch der Wasserwerfer selbst war zuvor mit Steinen beworfen worden. Schauplatz war die Bleichstraße nahe der Konstablerwache. Teilnehmer skandierten laut FAZ „Ganz Frankfurt hasst die Polizei“, dazu laut FAZ auch Parolen wie „Death to the IDF“. Um 18:40 Uhr teilte die Polizei mit, nach aktuellem Stand sei mindestens ein Polizeibeamter verletzt worden und werde ärztlich behandelt.

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) fand am frühen Abend deutliche Worte. BILD schreibt die Einschätzung dem „hessischen Innenministerium“ zu – tatsächlich stammt sie vom Minister persönlich, gesagt vor Ort in der Frankfurter Innenstadt. „Wir gehen von ungefähr 100 linksextremistisch motivierten Gewalttätern aus. Diese haben die Polizei massiv angegriffen mit Flaschenwürfen, mit Steinen und mit Pyrotechnik“, sagte Poseck laut dpa. Die Warnung vor linksextremistischem Gewaltpotenzial habe sich leider bewahrheitet. Mehrere Polizisten seien verletzt worden, „ein Beamter ist möglicherweise auch etwas schwerer verletzt, aber das bedarf noch der weiteren Aufarbeitung“. Poseck betonte laut hessenschau zugleich, dass die meisten Teilnehmer friedlich gewesen seien. Die Versammlung habe aufgelöst werden müssen, weil auch die Versammlungsleitung keine Möglichkeit mehr gehabt habe, auf die Teilnehmer einzuwirken.

Doch mit der Auflösung war die Nacht nicht vorbei – im Gegenteil. Um 18:58 Uhr meldete die Polizei „größere Ansammlungen ehemaliger Versammlungsteilnehmer“ in der Innenstadt, um 19:35 Uhr weiter Würfe mit Steinen und Böllern auf Einsatzkräfte. An der Konstablerwache setzte die Polizei laut FAZ Tränengas ein, ein t-online-Reporter berichtete, die Station Konstablerwache sei „voller Tränengas“. Um 20:19 Uhr kündigte die Polizei an, ein Hubschrauber fertige Übersichtsaufnahmen, die Schwerpunkte lägen an Konstablerwache, Hauptwache und Zeil. Hessenschau berichtete von fliegenden Böllern, Flaschen, Barrikaden und „Jagdszenen“, Wasserwerfer und Panzerwagen räumten die Hauptwache. Nach Einschätzung der FAZ-Reporterin vor Ort handelte es sich zu diesem Zeitpunkt „zum großen Teil“ nicht mehr um Demonstrationsteilnehmer, sondern um Personengruppen, die regelmäßig an Wochenenden auf der Zeil für Ärger sorgen. Auch hessenschau benannte seinen Ticker ausdrücklich um: Die Unruhen hätten „so scheint es“ keinen direkten Zusammenhang mehr mit den an sich friedlichen Protesten.

Gegen 21 Uhr erreichte die Gewalt die nächste Stufe. In der Hasengasse gingen laut hessenschau Schaufenster zu Bruch, die Polizei bestätigte dort einen Plünderungsversuch. Um 21:32 Uhr meldete die Polizei: „Im Bereich der Innenstadt wurden bei mehreren Geschäften Scheiben eingeschlagen. Es werden zudem Molotowcocktails auf Einsatzkräfte geworfen.“ Unbeteiligte sollten den Innenstadtbereich meiden. Gegen 21:40 Uhr drangen laut hessenschau mehrere Jugendliche in ein Sportschuh-Geschäft auf der Zeil ein und kamen mit Kartons und Sneakern wieder heraus – BILD zeigt Bilder von einem Schuhgeschäft, auf denen Randalierer sogar Verkehrsschilder gegen die Scheibe einsetzen. Kurz darauf folgte die Meldung zum Waffengeschäft. Um 22:08 Uhr sperrte die Polizei schließlich die Zeil zwischen Hauptwache und Konstablerwache komplett, ein Zutritt war ab da nicht mehr möglich.

Und die Festnahmen? BILD schreibt von „mehreren Dutzend Festnahmen“. Eine offizielle Gesamtzahl der Polizei liegt bis Redaktionsschluss nicht vor. Hessenschau berichtete um 22:12 Uhr, rund 40 Personen würden derzeit kontrolliert und „wohl festgenommen“. Die Größenordnung bei BILD ist damit nicht aus der Luft gegriffen, offiziell bestätigt ist sie aber noch nicht. Ebenfalls offen: die genaue Zahl der verletzten Polizisten und Zivilisten sowie die Höhe der Sachschäden. Hessenschau weist zudem darauf hin, dass in sozialen Medien auch Videos kursieren, auf denen Einsatzkräfte offenbar rabiat gegen mutmaßlich friedliche Protestierende vorgehen – Hintergründe und Kontext seien nicht immer erkennbar. Auch das gehört zur Wahrheit.

Die Veranstalter gehen inzwischen auf Distanz. Ein Sprecher von „Generation Aufbruch“ erklärte laut hessenschau, es sei „nicht auszuschließen, dass die Eskalation gezielt und provoziert durch einzelne Gruppen, die sich der Gen-Z Demo angeschlossen haben, erreicht wurde“. Man stehe für „friedlichen, demokratischen und gewaltfreien Protest“. Im hessenschau extra zeigte er sich „zutiefst traurig“ und „sprachlos über die Bilder“ und sagte mit Blick auf die Mitveranstalter: „Wir halten das Verhalten von Gen Z Deutschland für grob fahrlässig.“ „Gen Z regelt“ selbst distanzierte sich laut t-online von Gewalt und zog dennoch ein positives Fazit: Ein Sprecher sprach bundesweit von mehr als 100.000 Teilnehmern – eine Zahl, die von keiner Behörde bestätigt ist – und kündigte an, sich an europaweiten Protesten am 20. November zu beteiligen.

Und was ist mit „Szenen wie in Frankreich“? Der Vergleich von BILD bezieht sich auf die Proteste und Krawalle, die es zuletzt in Frankreich und anderen europäischen Ländern gegeben hat – auch hessenschau erinnert daran, dass es dort zu Plünderungen von Geschäften gekommen war. Für Frankfurt gilt nach jetzigem Stand: Die Plünderungen von Geschäften sind durch Polizei, hessenschau und FAZ belegt, der Einbruch ins Waffengeschäft ebenso. Die Lesart, Randalierer seien mit Waffen durch die Innenstadt gezogen, gibt die Faktenlage dagegen nicht her – die beiden entwendeten Waffen wurden laut Polizei umgehend sichergestellt. Bundesweit kam es am Abend auch in Hamburg, Köln, Berlin und Stuttgart zu Ausschreitungen, wir haben dazu einen eigenen Überblick veröffentlicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man stelle sich die Szene in einem Werbespot vor: Junge Menschen kämpfen für eine bessere Zukunft, für bessere Schulen und gegen die Wehrpflicht – und als Höhepunkt des Abends tritt jemand die Scheibe eines Waffenladens ein. Wer gegen den Dienst an der Waffe demonstriert und dann ausgerechnet im Waffengeschäft einkaufen geht, ohne zu bezahlen, hat entweder die eigenen Plakate nicht gelesen oder einen sehr eigenen Humor. Die friedlichen Demonstranten dürften sich herzlich bedanken.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wochenlang wurde gewarnt, Läden wurden mit Holzplatten zugenagelt, als käme ein Wirbelsturm, die Polizei fuhr Wasserwerfer und Panzerwagen auf – und trotzdem gibt es am Ende wieder die Bilder, die alle verhindern wollten. Die Verantwortlichen werden nun in Talkshows erklären, man habe alles im Griff gehabt. Die Ladenbesitzer in der Innenstadt werden morgen früh Scherben kehren und sich fragen, für wen dieser Griff eigentlich gedacht war.

KOMMENTAR / MEINUNG: Bemerkenswert ist auch die Gelassenheit, mit der manche Livestreamer das Chaos für Klicks und Follower ausschlachten, während Polizisten Böller und Brandsätze abbekommen. Protest war früher eine Frage der Überzeugung, heute ist er offenbar auch eine Frage der Reichweite. Die berechtigten Anliegen dieser Generation gehen dabei leider im Scherbenhaufen unter – und das ist vielleicht der traurigste Schaden dieser Nacht!

Wir bleiben dran und berichten, sobald die Frankfurter Polizei eine Bilanz zu Festnahmen, Verletzten und den entwendeten Waffen vorlegt! Was meinen Sie: Frust einer Generation – oder ganz gewöhnliche Krawallmacher, die eine Demo als Vorwand nutzen? Schreiben Sie es uns!

Quellen:

BILD – Szenen wie in Frankreich: Randalierer plündern Waffenladen in Frankfurt (31.10.2026): https://www.bild.de/regional/frankfurt/szenen-wie-in-frankreich-randalierer-pluendern-waffenladen-in-frankfurt-6ae64ef3aedea8cd9ffbfe68

Polizei Frankfurt auf X – Waffengeschäft in der Berliner Straße, Festnahme, zwei Waffen sichergestellt (31.10.2026, 21:59 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116636260982816950

Polizei Frankfurt auf X – Zeil zwischen Hauptwache und Konstablerwache gesperrt (31.10.2026, 22:08 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116638457078469030

Polizei Frankfurt auf X – Scheiben eingeschlagen, Molotowcocktails auf Einsatzkräfte (31.10.2026, 21:32 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116629319883649209

Polizei Frankfurt auf X – Schwerpunkte Konstablerwache, Hauptwache, Zeil; Hubschrauber (31.10.2026, 20:19 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116610912236802503

Polizei Frankfurt auf X – Mindestens ein Polizeibeamter verletzt (31.10.2026, 18:40 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116586097216028880

Polizei Frankfurt auf X – Versammlung aufgelöst, Wasserwerfer gegen Störer (31.10.2026, 18:22 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116581713799442813

Polizei Frankfurt auf X – Gezielte Böllerwürfe auf Einsatzkräfte (31.10.2026, 18:01 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116576225502351853

FAZ – Rhein-Main-Liveblog: Waffengeschäft wird Ziel von Plünderungen: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/gen-z-demos-in-frankfurt-waffengeschaeft-wird-ziel-von-pluenderungen-aktuelle-nachrichten-aus-frankfurt-hessen-faz-19735361.html

FAZ – Gen-Z-Demo in Frankfurt: Jugendprotest endet in Gewalt: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/gen-z-demo-in-frankfurt-jugendprotest-endet-in-gewalt-201639034.html

FAZ/dpa – Innenminister: Verletzte Polizisten bei Demo in Frankfurt: https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/innenminister-verletzte-polizisten-bei-demo-in-frankfurt-201639743.html

hessenschau – Eskalation nach Gen-Z-Protesten in Frankfurt: Aktuelle Meldungen im Ticker: https://www.hessenschau.de/panorama/eskalation-nach-gen-z-protesten-in-frankfurt-aktuelle-meldungen-im-ticker,gen-z-demo-frankfurt-100.html

tagesschau.de/hr – Polizei löst Gen-Z-Protest in Frankfurt auf: https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-gen-z-demo-in-frankfurt-tausende-demonstrierende-bei-protesten-in-innenstadt-erwartet-100.html

t-online – Newsblog: Randalierer plündern Waffengeschäft in Frankfurt: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_101504898/gen-z-protest-am-samstag-randalierer-pluendern-waffengeschaeft-in-frankfurt.html

t-online Frankfurt/dpa – „Gen Z regelt“-Demo in Frankfurt eskaliert: https://frankfurt.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_101506816/-gen-z-regelt-demo-in-frankfurt-eskaliert.html

Pressecop24 – Nur 2.500 von 781.000! Gen-Z-Demo in Frankfurt: https://pressecop24.com/nur-2-500-von-781-000-gen-z-demo-in-frankfurt-blieb-die-jugend-am-samstag-lieber-im-bett/

Pressecop24 – Brennende Barrikaden, Böller auf Polizisten! Gen-Z-Proteste kippen am Abend: https://pressecop24.com/brennende-barrikaden-boeller-auf-polizisten-gen-z-proteste-kippen-am-abend-wasserwerfer-in-koeln-und-hamburg/

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