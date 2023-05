Kroatischer Parlamentarier kritisiert Weltgesundheitsorganisation als TERRORISTISCHE ORGANISATION

Ein Mitglied des Europäischen Parlaments erklärte öffentlich, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine TERRORISTISCHE ORGANISATION ist. Bei einer Pressekonferenz mit Dr. Robert Malone und andere Politiker, der kroatische Parlamentarier Mislav Kolakuši? schlug die WHO zu und rief die gefährlichen Lügen der Organisation während des anhaltenden Covid-19-Skandals auf.

Nachdem die WHO die Welt über die Ursprünge von Covid-19, Lockdowns, Tests, Behandlungen und Impfstoffen in die Irre geführt hat, drängt sie ihre 194 Mitgliedsländer arrogant, ein neues Abkommen zu unterzeichnen, das die ehemals souveränen Nationen an die falsche Autorität der WHO und ihren sich ständig wachsenden Biosicherheitsüberwachungsstaat bindet. Diese neue Vereinbarung würde dem nicht gewählten Gremium der Lügner die alleinige Befugnis geben, zukünftige Pandemien zu erklären, Bevölkerungen einzusperren, Familien zu trennen und sogenannte Impfstoffe und andere Medikamente ohne informierte Zustimmung in Massen zu verteilen.

Kroatischer Parlamentarier trotzt der WHO, ruft ihre Lügen aus

Kroatischer Parlamentarier Mislav Kolakuši? kritisierte die WHO: “Ich möchte die Menschen kurz auf die bevorstehende Gefahr für die Menschheit aufmerksam machen”, sagte Kolakusic. “Die Weltgesundheitsorganisation möchte, dass alle Länder eine Vereinbarung über die Übergabe der Befugnis unterzeichnen, eine Pandemie zu erklären, Impfstoffe und Medikamente zu beschaffen. Es wird für die Menschheit gesünder und sicherer sein, ein Abkommen mit dem kolumbianischen Drogenkartell zu unterzeichnen. Sie wissen mit Sicherheit alles über Drogen”.

Kolakusic beschuldigte die WHO, Lügen in jeder Phase des Covid-19-Skandals zu verbreiten. Er sagte, die Organisation habe die Öffentlichkeit in die Irre geführt, indem sie das SARS-CoV-2 zunächst zu einem “neuen und unbekannten” Virus erklärte. Er sagte, die WHO habe die Wirksamkeit von Impfstoffen fälschlicherweise behauptet und irreführende Aussagen über ihre Fähigkeit gemacht, die Ausbreitung zu stoppen und sich vor schweren Krankheiten und Tod zu schützen.

“Während der COVID-Pandemie hat die Weltgesundheitsorganisation nur gelogen”, erklärte Kolakusic mutig. “Es sollte zu einer terroristischen Organisation erklärt werden. Sie haben gelogen. Dass es ein neues und unbekanntes Virus gibt, dass es möglich ist, einen wirksamen Impfstoff herzustellen, dass der Impfstoff zu 82 % wirksam ist, das heißt, er schützt vor schweren Krankheiten und Todesfällen. Das waren natürlich alle dumm und Lügen”.

Die US-Regierung löst ihre eigene Souveränität auf und gibt die Macht an eine terroristische Organisation ab

Kolakusic behauptete auch, dass die WHO eine gefährlichere Bedrohung für die Menschheit sei als das Weltwirtschaftsforum (WEF), das auch die totale Kontrolle über die Menschheit anstrebt, mit endlosen medizinischen Experimenten, Impfstoffpässen, rechtswidrigen Quarantänen, Lockdowns und anderen Menschenrechtsverletzungen. Beide globalen Terrororganisationen setzen sich weiterhin für die höchste Kontrolle über zukünftige Pandemie-Reaktionen ein. Dies bedeutet mehr Zensur von Ärzten, die tatsächlich Patienten mit antiviralen Medikamenten behandeln. Dies bedeutet mehr Testmandate, die weiteren medizinischen Betrug fördern und wirtschaftliche Sabotage verursachen. Dies bedeutet mehr Impfstoffmandate, die das Leben und den Lebensunterhalt der Menschen zerstören.

Anfang des Jahres wiesen die zerstörerischen Kräfte, die innerhalb der US-Regierung arbeiteten, das Marionetten-Biden-Regime an, ihr Engagement für ein “rechtlich verbindliches” Abkommen mit der WHO zu bekräftigen. Das Abkommen würde die fünfzig Vereinigten Staaten den autoritären Edikten der WHO unterwerfen und allen Amerikanern befehlen, sich zu schädlicheren medizinischen

Nach Zustimmung der WHO würden die Bevölkerungen einem obligatorischen, universellen digitalen Pass- und Ausweissystem unterliegen. Die Vorschläge für Impfstoffpasse während des Covid-19-Skandals sind nur der Anfang. Durch die Teilnahme an diesen Verräterprogrammen löst die US-Regierung ihre eigene Souveränität auf, gibt die Macht an eine terroristische Organisation ab und fusioniert mit einem globalen Biosicherheits- und Überwachungspolizeistaat, der seine Kräfte durch Gedankenkontrolle, Zensur und die Aussetzung der bürgerlichen Freiheiten ableitet.

