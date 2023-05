Mutmaßlicher Vergewaltiger und Räuber aus Algerien am Flughafen Frankfurt verhaftet!

Die Bundespolizei hat am 24. Mai einen mutmaßlichen Vergewaltiger und Räuber bei seiner Ankunft aus Lyon am Flughafen Frankfurt verhaftet. Der 39-jährige Algerier wurde von den französischen Justizbehörden aufgrund eines europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Hildesheim nach Deutschland ausgeliefert. Er soll im August 2022 in der Nähe von Hannover versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. Nachdem dies an ihrer energischen Gegenwehr scheiterte, habe er ihr gewaltsam eine Tasche mit rund 500 Euro Bargeld geraubt. Die Frau wurde bei der Tat verletzt.

Die Bundespolizei führt den Mann am 25. Mai einem Haftrichter vor. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe.