Symbolfoto – Bild KI-generiert

London – Robert Pattinson ist offiziell der neue James Bond, und vier frühere Bond-Darstellerinnen haben dazu sehr unterschiedliche Meinungen. Martine Beswick hätte lieber Henry Cavill gesehen, Madeline Smith und Maryam d’Abo loben die Wahl, Gloria Hendry wünscht sich auf lange Sicht eine Frau als 007. Die Äußerungen stammen aus Gesprächen mit der britischen Zeitung „Express“, nicht aus einem öffentlichen Schlagabtausch. Von einem „Streit“ der Bond-Girls, wie BILD titelt, kann keine Rede sein.

Stand: 13:41 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Artikel vom 26. November 2026 mit der Überschrift „Zu berühmt? Zu männlich?: Bond-Girls streiten über Robert Pattinson als 007“. BILD verortet die Geschichte mit der Ortsmarke Los Angeles. Die Zitate selbst stammen aber, wie BILD im Text auch angibt, aus dem britischen „Express“. Die Gespräche führte eine Autorin des Blatts mit allen vier Schauspielerinnen einzeln; eine längere Fassung über die Zukunft der Frauenrollen im Bond-Universum erschien parallel unter dem Titel „I asked 4 Bond girls what kind of women Robert Pattinson’s love interests should be“, auch über das Portal AOL UK verbreitet. Deutsche Medien wie RTL und Promiflash griffen die Interviews ab dem 24. November auf, BILD am 26. November.

Zunächst zur Grundlage: Ist Pattinson wirklich der neue Bond? Ja. Amazon MGM Studios hat die Besetzung am 16. November 2026 offiziell bekannt gegeben, zuerst über den offiziellen 007-Kanal auf Instagram und in einer Mitteilung des Konzerns. Regie führt Denis Villeneuve, das Drehbuch schreibt Steven Knight, produziert wird von Amy Pascal und David Heyman, ausführende Produzentin ist Tanya Lapointe. Pattinson selbst sagte laut Amazon, mit 007 betraut zu werden, sei „die Ehre meines Lebens“. Villeneuve erklärte, Pattinson habe „die zeitlose Seele von 007“ und bringe einen „völlig neuen Geist“ mit. Laut BBC ist der 40-Jährige der siebte Darsteller der Figur; der Film soll 2028 erscheinen, Titel und genauer Starttermin stehen noch nicht fest. Die Dreharbeiten sollen laut Variety im Jahr 2027 beginnen.

Hier in der Übersicht, was die vier Frauen laut „Express“ tatsächlich gesagt haben. Martine Beswick, heute 85, spielte Zora in „Liebesgrüße aus Moskau“ von 1963 und Paula Caplan in „Feuerball“ von 1965, beide Male an der Seite von Sean Connery. „Meine Wahl war Henry Cavill“, sagte sie. Sie finde ihn schön, und als sie ihn als Bösewicht im „Mission: Impossible“-Film mit Tom Cruise gesehen habe, habe sie gedacht, er wäre der beste Bond. Über Pattinson sagte sie: „Ich habe das Gefühl, Robert Pattinson könnte funktionieren.“ Sie verstehe nur nicht, warum man jemanden mit so hohem Profil gewählt habe: Er habe „Dune“, „Twilight“ und mache Batman, das sei „ein bisschen viel“. Ihr Fazit: „Aber es ist sehr interessant.“

Diesen versöhnlichen Teil lässt BILD weg. Bei BILD „fremdelt“ Beswick mit der Entscheidung, und es wird vor allem ihr Wunschkandidat Cavill betont. Dass sie Pattinson ausdrücklich zutraut, die Rolle auszufüllen, erfahren die BILD-Leser nicht. RTL dagegen gibt diese Einschränkung wieder und schreibt, Beswick schreibe Pattinson „keineswegs ab“. Aus ihrer Aussage einen Streit mit anderen Bond-Darstellerinnen zu machen, ist damit nicht gedeckt: Beswick bezieht sich in keinem der vorliegenden Zitate auf die anderen Frauen.

Madeline Smith, heute 77, spielte 1973 Miss Caruso in „Leben und sterben lassen“, dem ersten Bond-Film mit Roger Moore. Sie nannte Pattinson laut „Express“ „großartig“: „Er hat die Augen, aber er muss gefährlich aussehen. Er ist ein Killer, aber er hat auch Humor und all das und Sexappeal.“ Sie erzählte von einem Gespräch, das sie im Zug mitgehört habe: Eine junge Frau habe gesagt, sie gehe nie ins Kino und möge Bond nicht, diesen Bond aber werde sie sich ansehen, wenn Pattinson mitspiele. Smith äußerte zugleich einen Wunsch an die Macher: Früher seien die Filme mehr Fantasie gewesen, heute seien sie rauer und realistischer. Sie hoffe, man kehre zu den ursprünglichen Geschichten zurück und mache daraus nicht zu sehr „Mission: Impossible“. Auch diesen kritischen Nachsatz übernimmt BILD nicht.

Gloria Hendry, ebenfalls 77, spielte im selben Film Rosie Carver und war die erste afroamerikanische Frau, die auf der Leinwand eine Romanze mit 007 hatte. Laut „Express“ sprach sie aus Las Vegas. Sie erwartet mit Pattinson und dem neuen Autor eine „andere Note“ für Bond. Zugleich wünscht sie sich, dass weiterhin eine starke Agentin zur Handlung gehört, und sagte: „Bond ist ein Pseudonym. Es ist nur ein Deckname.“ Eines Tages werde es einen weiblichen Bond geben, da sei sie sicher. BILD fasst das so zusammen, Hendry wolle „keinen Mann – sondern eine Frau als Bond“. Das ist zugespitzt: Hendry lehnt Pattinson nicht ab, sie spricht über eine fernere Zukunft der Reihe. Die BILD-Zeile „Zu männlich?“ findet in ihren Zitaten keine direkte Entsprechung.

Maryam d’Abo spielte 1987 Kara Milovy in „Der Hauch des Todes“, dem ersten Bond-Film mit Timothy Dalton. Sie kennt also einen Bond-Neustart aus eigener Erfahrung. Pattinson werde den Druck spüren, der neue Bond zu sein, sagte sie dem „Express“, und er werde dem gerecht werden wollen, weil er ein sehr guter und sehr professioneller Schauspieler sei. „Ich denke, er ist eine sehr gute Wahl, weil er Bond eine neue Schärfe geben wird.“ D’Abo widersprach dabei ausdrücklich der Kritik, man hätte einen Unbekannten nehmen sollen: Einen Film mit einem solchen Budget könne man heute nicht mit einem Unbekannten stemmen. Pattinson spreche jüngere wie mittlere Generationen an. Das ist der einzige Punkt, an dem sich die Positionen inhaltlich berühren: d’Abo und Beswick bewerten Pattinsons Bekanntheit unterschiedlich. Ein direkter Austausch zwischen beiden ist aber nicht dokumentiert.

Auch über die vier Frauen hinaus fielen die Reaktionen gemischt, aber überwiegend freundlich aus. Pierce Brosnan, der Bond in vier Filmen spielte, gratulierte Pattinson laut Variety auf Instagram. Elizabeth Debicki, Pattinsons Kollegin aus „Tenet“, nannte ihn gegenüber Variety „perfekt“ für die Rolle. Léa Seydoux, Madeleine Swann in „Spectre“ und „Keine Zeit zu sterben“, sagte in einem Podcast, ihr sei egal, wer ihr als Bond-Frau nachfolge, und kritisierte, die Reihe sei „amerikanisch“ geworden; sie sei aber sicher, dass Villeneuve etwas Großartiges schaffen werde. Das Gespräch wurde laut Entertainment Weekly vor der Bekanntgabe aufgezeichnet. Über die Besetzung von Pattinson berichteten wir bereits in unseren Schlagzeilen des Tages.

Wie es zur Wahl kam, haben Fachmedien inzwischen rekonstruiert. Laut Deadline und Variety wurden neben Pattinson unter anderem Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor und Nicholas Hoult getestet. Villeneuve sagte dem Magazin GQ vor der Bekanntgabe, er müsse glauben, dass dieser Mann ein Killer sei, denn Bond sei mehr Auftragsmörder als Spion. Variety berichtet unter Berufung auf Insider, Villeneuves Stimme habe bei der Entscheidung das größte Gewicht gehabt; die beiden arbeiteten bereits bei „Dune: Teil Drei“ zusammen. Diese Hintergründe beruhen auf anonymen Quellen und sind vom Studio nicht bestätigt. Wer an Pattinsons Seite die weibliche Hauptrolle spielt, ist offen. Diverse Namen werden gehandelt, offiziell ist keiner.

In der längeren Fassung, die über AOL UK verbreitet wurde, sprechen die vier Frauen vor allem über die Rollen an Bonds Seite. Madeline Smith sagt dort, sie habe über ihre Rolle nachgedacht und darüber, wie sehr sie alle damals zum Objekt gemacht worden seien. Glamour solle bleiben, die Frauen sollten aber intelligent sein, und es brauche gute Schauspielerinnen in jedem Alter. Maryam d’Abo sagt, die Rollen seien über die Jahre gehaltvoller geworden, die Frauen stärker und mit eigener Stimme. Beswick beschreibt den Kreis der Bond-Darstellerinnen sogar als „Schwesternschaft“. Auch das spricht gegen das Bild von verfeindeten Bond-Girls.

KOMMENTAR / MEINUNG: Vier Damen, vier Interviews, vier Meinungen. Das ist kein Streit, das ist ganz normale Vielfalt. Wer daraus einen Zickenkrieg der Bond-Girls bastelt, unterschätzt die Leser und die Frauen, die mit ihren Antworten erstaunlich gelassen und klug geblieben sind.

KOMMENTAR / MEINUNG: Spannend ist trotzdem, worüber sie reden: Ein Weltstar, der schon Batman und Dune trägt, soll jetzt auch noch die berühmteste Agentenfigur stemmen. Die Sorge vor Überdruss ist berechtigt, das Argument mit dem Budget aber auch. Am Ende entscheidet nur die Leinwand.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und die Frage nach einem weiblichen Bond wird bleiben, solange es Bond gibt. Man muss sie nicht teilen, aber man sollte sie korrekt wiedergeben: als Wunsch einer Zeitzeugin für die ferne Zukunft, nicht als Abrechnung mit dem neuen Hauptdarsteller.

Geschüttelt, nicht gerührt – und bitte ohne erfundenen Streit!

Quellen:

Amazon, Bekanntgabe vom 16.11.2026: https://www.aboutamazon.com/news/entertainment/james-bond-robert-pattinson-cast-amazon-mgm-film

Variety, 17.11.2026: https://variety.com/2026/film/news/denis-villeneuve-robert-pattinson-james-bond-explained-1236950238/

AOL UK / Express, Interviews mit vier Bond-Darstellerinnen: https://www.aol.co.uk/articles/asked-4-bond-girls-kind-120100000.html

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