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Berlin – Gegenwind aus den eigenen Reihen: Christian von Stetten (CDU), Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, lehnt den Vorschlag einer „Respekt-Rente“ seiner Fraktionskollegen ab. „Das sehe ich nicht als Lösung, sondern es wäre eine Kapitulation vor der Notwendigkeit der umfassenden Reform des deutschen Rentensystems“, sagte er dem „Spiegel“. Das Papier der CDU-Abgeordneten Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig soll die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren für Geringverdiener erhalten. Fraktionschef Thorsten Frei wirbt laut ARD dafür, die SPD lehnt ab – und aus Verhandlungskreisen heißt es, der Vorschlag sei bereits verworfen.

Stand: 13:41 Uhr MEZ

Die Kritik der SPD am Vorstoß haben wir bereits heute berichtet. Neu ist der Widerspruch aus der Union selbst. Von Stetten äußerte sich am Mittwochabend gegenüber dem „Spiegel“, der das Papier zuerst öffentlich gemacht hatte. Das Zitat ist also keine BILD-Exklusivaussage, sondern wird von mehreren Medien, darunter t-online und die Stuttgarter Zeitung, unter Berufung auf den „Spiegel“ wiedergegeben. Eine ausführlichere Begründung von Stettens über diesen Satz hinaus ist öffentlich bislang nicht dokumentiert. Der Parlamentskreis Mittelstand ist der Zusammenschluss wirtschaftsnaher Abgeordneter in der Unionsfraktion. Hintergrund seines Einwands dürfte sein, dass die Rentenkommission die Abschaffung der Frührente nach 45 Jahren empfohlen hatte – ein Teilerhalt wäre aus Sicht der Kritiker ein Abrücken von der großen Reform.

Das zweiseitige Originalpapier trägt die Unterschriften von Fraktionsvize Johannes Winkel, dem sozialpolitischen Sprecher Marc Biadacz und dem Chef der Jungen Gruppe, Pascal Reddig – alle drei CDU. Danach soll ohne Abschläge nach 45 Jahren gehen können, wer im Schnitt höchstens 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr erworben hat, also höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens. Wer mehr verdient hat, soll reguläre Abschläge nur auf die darüber liegenden Entgeltpunkte zahlen; Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen weiter zählen. Ausdrücklich verlangen die Autoren, dass alle weiteren Empfehlungen der Rentenkommission vollständig umgesetzt werden. „Der demografische Wandel trifft mit mathematischer Präzision auf unser Rentensystem. Nichtstun ist keine Option“, heißt es darin.

Rückendeckung bekommen die Autoren von oben. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios unterstützt Unionsfraktionschef Thorsten Frei die Linie. Frei sagte dem „Spiegel“: „Wir sind auf der Zielgeraden“ und man sei „nicht dogmatisch, sondern an zielgenauen Lösungen interessiert“. Winkel erklärte, die Rentenreform dürfe „nicht an der fehlenden Bereitschaft eines Koalitionspartners scheitern“. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) forderte die SPD auf, „die ausgestreckte Hand zu ergreifen“. Der CDU-Arbeitnehmerflügel CDA lobte den Vorschlag als „sehr guten Kompromiss“. Eine direkte Antwort der drei Autoren auf von Stettens Kritik ist bislang nicht bekannt; das Bundesarbeitsministerium wollte sich zunächst nicht äußern.

Laut tagesschau kam der Widerspruch auch von der SPD: Rentenexpertin Annika Klose nannte die Grenzen „viel zu niedrig“, Fraktionsvize Wiebke Esdar sprach von einer Schlechterstellung von 90 Prozent der heutigen Anspruchsberechtigten. Linke und DGB lehnen den Vorstoß ebenfalls ab. Aus Verhandlungskreisen hieß es bereits am Mittwochabend: „Dieser Vorschlag entspricht nicht dem Verhandlungsstand und wurde verworfen, da er wenig Einsparungen bringt.“ Federführend verhandelt Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). Beschlossen ist damit nichts – weder die Respekt-Rente noch die Abschaffung der Frührente.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Union streitet nicht nur mit der SPD, sondern mit sich selbst. Während die Fraktionsführung einen Kompromiss als ausgestreckte Hand verkauft, nennt der eigene Mittelstandsflügel ihn eine Kapitulation. Wer so uneinig in Verhandlungen geht, darf sich nicht wundern, wenn der Partner das Papier gleich wieder verwirft.

KOMMENTAR / MEINUNG: Von einem Zerreißen kann man bei einem einzigen, wenn auch scharfen Satz kaum sprechen. Der Einwand ist trotzdem ernst zu nehmen: Wer die Empfehlungen einer Kommission erst vollständig umsetzen will und dann Ausnahmen nachschiebt, verliert Glaubwürdigkeit bei denen, die eine echte Reform erwarten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Ende entscheidet nicht der lauteste Zwischenruf, sondern was im Gesetzblatt steht. Bis dahin sollten sich Beschäftigte nicht verunsichern lassen. Weder die Respekt-Rente noch ein Ende der Frührente sind beschlossen – geltendes Recht bleibt geltendes Recht.

Lassen Sie sich von Schlagzeilen nicht verrückt machen! Für Ihre Rentenplanung gilt das geltende Recht, nicht ein Fraktionspapier.

Quellen:

Originalpapier „Respekt-Rente“ von Winkel, Biadacz und Reddig (via Politico): https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2026/11/26/261125_Rente-.pdf

tagesschau – SPD bei „Respekt-Rente“ skeptisch, 26.11.2026: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/rente-diskussion-104.html

t-online – Union bietet SPD Kompromiss an, von Stetten distanziert sich, 25.11.2026: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_101546582/-rente-mit-63-union-bietet-spd-kompromiss-im-reformstreit-an.html

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