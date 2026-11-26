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Magdeburg – Zwölf Tage vor der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt steht fest: Offiziell gibt es nur zwei Bewerber – AfD-Mann Ulrich Siegmund und Linken-Fraktionschefin Eva von Angern. Der gemeinsame Gegenkandidat, den SPD, Grüne und Linke seit Wochen suchen, ist weiter nicht gefunden. FOCUS online meldet nun „drei Gegenkandidaten im Gespräch“ – bestätigt ist davon nur einer.

Stand: 21:16 Uhr MEZ

Die Wahl findet am 8. Dezember im Landtag in Magdeburg statt. Ursprünglich war der 15. Dezember geplant, die AfD-Fraktion setzte das Vorziehen durch. Wir berichteten bereits: Siegmund will sich am Tag der Wahl stellen.

Die Mehrheitsverhältnisse laut amtlichem Endergebnis der Landtagswahl vom 6. September: Der Landtag hat 83 Sitze. Die AfD hält 39, die CDU 15, SPD, Grüne und Linke je 8, das BSW 5. Im ersten und zweiten Wahlgang braucht ein Kandidat die absolute Mehrheit von 42 Stimmen – Siegmund fehlen also drei. Im dritten Wahlgang reicht nach Angaben von MDR und Deutschlandfunk eine einfache Mehrheit.

Gesichert ist: AfD und Linke haben am 25. November ihre Wahlvorschläge offiziell eingereicht. Von Angern war bereits Anfang November von ihrer Fraktion einstimmig nominiert worden – so begann der Showdown mit Siegmund. Laut Rheinischer Post (zitiert von Deutschlandfunk) würde sie zurückziehen, falls doch noch eine gemeinsame Person gefunden wird. Bisher gebe es „diese Person nicht“.

Nicht bestätigt ist dagegen der Rest der Focus-Geschichte: Das Blatt nennt unter Berufung auf eigene, nicht genannte Informationen den CDU-Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, als „heißen Anwärter“ für eine überparteiliche Kandidatur. Ulrich selbst hat sich nicht geäußert, eine Anfrage beantwortete er laut Focus „aus Zeitgründen“ nicht. Ein Wahlvorschlag für ihn liegt nicht vor. Ein dritter, namentlich nicht genannter möglicher Kandidat aus der SPD hat eine Kandidatur laut Focus sogar dementiert.

Und das BSW, dessen 5 Stimmen den Ausschlag geben können? Fraktionschef Thomas Schulze sagte Focus, die SPD habe das BSW von den Gesprächen „ausdrücklich ausgeladen“, er sehe für einen solchen Vorschlag „keine Mehrheit“. Bei Siegmund und bei von Angern will sich das BSW nach eigenen Angaben enthalten.

Die CDU-Fraktion hatte angekündigt, bei Siegmunds Wahl den Saal zu verlassen – nur der frühere Fraktionschef Guido Heuer will bleiben. Laut MDR erwägt die Fraktion inzwischen, bei mehreren Kandidaten doch im Saal zu bleiben. Laut Focus will sie am 1. Dezember endgültig entscheiden. Der Landesverband der AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

KOMMENTAR / MEINUNG: Aus einem bestätigten Namen, einem Gerücht und einem Dementi werden plötzlich „drei Gegenkandidaten“. Das ist keine Nachricht, das ist eine Wunschliste. Wer Leser ernst nimmt, trennt sauber zwischen eingereichtem Wahlvorschlag und Flurfunk.

KOMMENTAR / MEINUNG: Peinlich bleibt es trotzdem für das sogenannte demokratische Lager: Seit Wochen wird gesucht, gesprochen, sondiert – und am Ende steht nur die Linke mit einer eigenen Kandidatin da, die rechnerisch kaum Chancen hat. Wer das BSW gleichzeitig ausschließt und braucht, darf sich über fehlende Mehrheiten nicht wundern.

KOMMENTAR / MEINUNG: Entscheiden werden am Ende wenige Abgeordnete in geheimer Wahl. Genau deshalb verdient diese Abstimmung Fakten statt Spekulation – über Abweichler, Hinterzimmer und Wunschkandidaten.

Wie es am 8. Dezember ausgeht, berichten wir live. Folgen Sie uns auf Telegram!

Quellen:

Landeswahlleiterin Sachsen-Anhalt, Endgültiges Wahlergebnis: https://wahlen.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/wahlen/PDF/2026_09_06_Endgueltiges_Wahlergebnis.pdf

MDR Sachsen-Anhalt: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl/landtag-saal-bleiben-kandidaten,cdu-wahl-ministerpraesident-100.html

Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/laut-linke-bisher-kein-gemeinsamer-gegenkandidat-zu-afd-politiker-siegmund-100.html

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