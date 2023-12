Mainz-Kastel: Leblose Person im Rhein aufgefunden!

Rampenstraße, 25.12.2023, 09.10 Uhr,

(pl)Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde in Mainz-Kastel eine leblose Person im Uferbereich des Rheins entdeckt. Ein Passant fand die Wasserleiche gegen 09.10 Uhr am Ufer im Bereich der Rampenstraße und verständigte die Polizei. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die leblose Person aus dem Wasser geborgen werden. Die Identität des verstorbenen Mannes ist bislang noch unbekannt. Dieser war unbekleidet und trug lediglich einen goldenen Ring mit der Inschrift “Mir kann nichts passieren” am linken Ringfinger. Der Verstorbene ist 1,95 Meter groß, hat eine kräftige Statur, braune Haare und eine Operationsnarbe auf dem Bauch. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund. Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden