Symbolfoto – Bild KI-generiert

Mainz – Im aktuellen ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen bleibt die AfD in der Projektion unverändert bei 28 Prozent vorn. Die Union rutscht zum zweiten Mal in Folge um einen Punkt auf 21 Prozent, die SPD legt um einen Punkt auf 14 Prozent zu. Die Grünen liegen unverändert bei 15 Prozent, die Linke bei 10 und die FDP bei 3 Prozent. Die schwarz-rote Koalition hätte damit weiterhin keine eigene Mehrheit.

Stand: 09:52 Uhr MEZ

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nach der am Freitag veröffentlichten Projektion auf 21 Prozent (minus 1), die AfD unverändert auf 28 Prozent. Die SPD verbessert sich auf 14 Prozent (plus 1), die Grünen bleiben bei 15 Prozent. Die Linke erhält weiterhin 10 Prozent, die FDP 3 Prozent, beide unverändert. Alle anderen Parteien kommen zusammen erneut auf 9 Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde. Ein Punkt Zuwachs oder Verlust liegt innerhalb der angegebenen Schwankungsbreite; der Abstand zwischen AfD und Union bleibt mit sieben Punkten dennoch klar.

Die Interviews führte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 24. bis 26. November 2026 bei 1.245 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online, über Festnetz und Mobilfunk. Die Befragung gilt als repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/– 3 Prozentpunkte und bei 10 Prozent rund +/– 2 Prozentpunkte. Die sogenannte politische Stimmung – also die aktuelle Parteineigung ohne die spätere Projektion – liegt den Angaben zufolge für CDU/CSU, AfD und Grüne jeweils bei 21 Prozent, für die SPD bei 16, die Linke bei 10 und die FDP bei 4 Prozent. Die Projektion gewichtet diese Rohwerte; eine Umfrage ist kein Wahlergebnis. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Donnerstag, den 10. Dezember 2026.

Im Mittelpunkt der Erhebung steht der Streit in der Bundesregierung über die Rentenreform. Nur 35 Prozent erwarten in den nächsten Wochen eine Einigung im Kabinett, 61 Prozent bezweifeln das. Eine Mehrheit von 69 Prozent lehnt die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren ab, darunter Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen mit Ausnahme der FDP-Anhänger; lediglich 26 Prozent finden eine Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 richtig. Allgemein gehen 57 Prozent der Befragten davon aus, dass die bisher geplanten und zum Teil schon beschlossenen Reformen der Bundesregierung eher in die falsche Richtung weisen; nur 32 Prozent sehen insgesamt den richtigen Weg, darunter 69 Prozent der CDU/CSU-Anhänger und 49 Prozent der SPD-Anhänger.

Zum Bundeshaushalt 2027, der eine sehr hohe Verschuldung vorsieht, lehnen 59 Prozent so hohe neue Schulden ab, 35 Prozent halten sie angesichts der aktuellen Herausforderungen für richtig. Bei den AfD-Anhängern beträgt die Ablehnung 93 Prozent, bei den FDP-Anhängern 66 Prozent, bei den Unionsanhängern 48 Prozent. Zugleich meinen 73 Prozent, die Koalition tue zu wenig zur Ankurbelung der Wirtschaft; 17 Prozent finden das Ausmaß gerade richtig, nur 4 Prozent halten es für zu viel.

Bei der Bewertung nach Sympathie und Leistung auf einer Skala von +5 bis –5 bleibt Boris Pistorius (SPD) vorn, fällt aber von 1,5 Anfang November auf jetzt 1,3. Es folgen Manuela Schwesig mit 1,2 (zuvor 0,9), Hendrik Wüst mit 0,9 und Johann Wadephul mit 0,5. Markus Söder kommt auf minus 0,2 (zuvor 0,0), Lars Klingbeil auf minus 0,7 (minus 0,4) und Heidi Reichinnek auf minus 1,1 (minus 1,4). Ulrich Siegmund wird mit minus 1,9 (minus 2,0) bewertet. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fällt mit ebenfalls minus 1,9 (zuvor minus 1,6) auf den vorletzten Rang; Schlusslicht bleibt Alice Weidel (AfD) mit unverändert minus 2,5.

Knapp zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) sehen eine sehr große (25) oder große (39) Bedrohung, die von Russland für Deutschland ausgeht; 34 Prozent halten sie für nicht so groß oder nicht vorhanden. Lediglich bei den AfD-Anhängern teilen nur 23 Prozent die Einschätzung einer großen oder sehr großen Gefahr, 75 Prozent sehen sie nicht oder als nicht so groß. Den Ausbau der Verteidigungsfähigkeit gegenüber Russland beurteilen 41 Prozent als gerade richtig, 31 Prozent als zu wenig und 19 Prozent als zu viel. Beim militärischen Engagement Europas für die Ukraine halten 37 Prozent das aktuelle Maß für gerade richtig (Ende Oktober: 33), 31 Prozent wollen mehr (30), 29 Prozent weniger Unterstützung (32). Mit einem Angriff Russlands auf östliche Nato-Länder wie Polen oder die baltischen Staaten rechnen jetzt 49 Prozent (Ende Oktober: 46), 45 Prozent glauben das nicht (48).

Mitte November hatten wir bereits über eine andere Umfrage berichtet: INSA-Zahlen: Mehrheit wünscht vorzeitige Neuwahlen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kleine Bewegungen in einer Umfrage sind noch keine politische Wende. Wer aus der Sonntagsfrage schon eine Machtverschiebung macht, verwechselt Stimmung mit Wahlakt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass die Koalition in der Projektion ohne eigene Mehrheit bleibt, wiegt schwerer als das leichte Plus der Sozialdemokraten. Wer hohe Schulden aufnimmt und Reformen plant, die viele in die falsche Richtung gehen sehen, darf sich über verlorene Zustimmung nicht wundern.

KOMMENTAR / MEINUNG: Umfragen messen den Moment, nicht die Wahl. Die Lücke zwischen aktueller Stimmung und gewichteter Projektion zeigt, wie vorsichtig solche Zahlen zu lesen sind.

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Quellen:

Forschungsgruppe Wahlen – Politbarometer November II 2026, 27.11.2026: https://www.forschungsgruppe.de/Aktuelles/Politbarometer/

ZDF heute – Zweifel an baldiger Rentenreform, 27.11.2026: https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/politbarometer-rentenreform-einigung-zweifel-100.html

Der Spiegel – AfD bleibt vor Union, 27.11.2026: https://www.spiegel.de/politik/zdf-politbarometer-afd-bleibt-vor-union-spd-legt-in-umfragen-zu-a-5b5a576d-0fe0-49e4-96e5-ea0c6f468236

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