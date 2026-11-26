Mainz – „Das Volk muss aufstehen“: Mit scharfen Worten geht Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler im „Demokratie-Update“ von Apollo News auf die Mainzer SPD los, die den Druck der neuen NiUS-Wochenzeitung durch die Mainzer VRM kritisiert hatte. Er spricht von „Pranger“ und „Einschüchterung“. Doch die Lage hat sich inzwischen gedreht: Die VRM hat am Donnerstag angekündigt, den Druckauftrag spätestens zum 31. März 2027 zu beenden.

Stand: 18:29 Uhr MEZ

Das rund 23 Minuten lange Gespräch hat Apollo News am 26. November auf YouTube veröffentlicht. Darin heißt es, die VRM halte am Auftrag fest und spreche von einer rein technischen Dienstleistung. Das entsprach dem Stand vor dem Donnerstag – ist inzwischen aber überholt. In einer Mitteilung vom 26. November erklärt die VRM, man werde NiUS „künftig nicht mehr produzieren“. Es sei nicht gelungen, die Trennung zwischen technischer Druckdienstleistung und eigener publizistischer Haltung „ausreichend deutlich und glaubwürdig zu vermitteln“.

Was die SPD tatsächlich gesagt hat: In einer Erklärung vom 24. November bedauerten die Mainzer SPD-Vorsitzenden Jana Schmöller und Ata Delbasteh die Entscheidung der Verlagsgruppe Rhein Main. NiUS habe Positionen, die „die Grenzen einer offenen, freien und demokratischen Gesellschaft überschreiten“. Sie fragten, „ob die Auftragsannahme auch als politisches Statement verstanden werden muss“, und erwarteten eine Erklärung. Einen Druckstopp forderte die SPD in dieser Erklärung nicht. Diesen verlangten laut SWR die Mainzer Jusos.

Im Video wird daraus zugespitzt, die SPD wolle entscheiden, „was in Deutschland gedruckt werden darf“, und sie fordere, dass bestimmte Dinge nicht mehr gedruckt werden dürften. Das ist Boehme-Neßlers Wertung und die des Moderators, kein Zitat der SPD. Boehme-Neßler zieht zudem Vergleiche zu Diktaturen und zur NS-Zeit. Ein Verbot hat niemand verlangt und könnte eine Partei auch nicht durchsetzen: Gefordert wurde, dass ein privates Unternehmen freiwillig auf einen Auftrag verzichtet.

Der Protest kam laut SWR nicht nur von der SPD. Auch Grüne, Linke, die Verdi-Landesverbände, Geschäftspartner der VRM und der eigene Betriebsrat stellten sich gegen den Auftrag. Eine Online-Petition hatte bis Mittwoch mehr als 1.200 Unterschriften. VRM-Geschäftsführer Joachim Liebler erklärte, eine offene Gesellschaft müsse „auch Meinungen aushalten, deren Haltung man nicht teilt“, das Vertrauen in die eigenen Produkte habe aber „Vorrang“. Wo die NiUS-Wochenzeitung künftig gedruckt wird, ist laut SWR nicht bekannt.

Im Gespräch erinnern beide auch an das angezündete Auto von NiUS-Chef Julian Reichelt. Gesichert ist: Die Berliner Polizei meldete in der Nacht zum 13. November einen Fahrzeugbrand in Charlottenburg und geht von Brandstiftung aus; der Staatsschutz ermittelt, weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann. Verletzt wurde niemand. Ein anonymes Bekennerschreiben auf Indymedia prüft die Polizei, ob es echt ist, ist laut rbb offen. Tatverdächtige sind nicht bekannt. Wir haben über die Brandstiftung am Auto von Julian Reichelt berichtet. Die Aussage im Video, ein Aufschrei sei „ausgeblieben“, ist eine Meinung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Pressefreiheit gilt auch für Zeitungen, die man nicht mag. Wenn Parteien öffentlich Druck auf eine Druckerei machen, ist das kein Verbot, aber ein Signal, das bei jedem Unternehmer ankommt. Dass die VRM nun einknickt, zeigt, wie wirksam solcher Druck ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Fairerweise muss man aber genau sein: Die Mainzer SPD hat Kritik geäußert und eine Erklärung verlangt, die Jusos einen Stopp. Wer daraus Nazi-Vergleiche macht, schwächt sein eigenes, berechtigtes Argument.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Ende entscheiden die Leser, ob eine Zeitung überlebt, nicht Parteibüros und nicht Petitionen. Gut wäre, wenn alle Seiten wieder mit Argumenten streiten statt mit Boykott-Aufrufen und Prangern.

Was meinen Sie: Darf ein Verlag den Druck einer Zeitung wegen politischer Kritik aufgeben? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

YouTube / Apollo News: Der Fall NIUS: Es ist an der Zeit! Das müssen jetzt alle verstehen – Demokratie-Update, 26.11.2026: https://www.youtube.com/watch?v=oQjBRc_RzI4

SPD Mainz: Druckauftrag für Mainzer Verlagsgruppe – SPD erwartet Erklärung, 24.11.2026: https://spd-mainz.de/aktuelles/partei/2026-11-24_druckauftrag-fuer-mainzer-verlagsgruppe-spd-erwartet-erklaerung/

VRM: VRM beendet Druckauftrag für NiUS, 26.11.2026: https://vrm.de/news/details/vrm-beendet-druckauftrag-fuer-nius

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