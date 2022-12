Mord in Dormagen? Toter Mann (33) in Keller gefunden!

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei:

In Dormagen, an der Krefelder Straße, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20./21.12.), gegen 23:00 Uhr, ein verletzter 33-jähriger Mann im Keller eines Mehrfamilienhauses aufgefunden. Das Opfer hatte Verletzungen, aufgrund derer ein mögliches Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Polizei richtete eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ein.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Der Euskirchener erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise von Personen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Krefelder Straße gemacht haben oder sonstige Informationen mit Bezug zur Tat besitzen. Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.