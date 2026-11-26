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München – Nach dem Ansturm auf sein erstes Abfindungsprogramm legt BMW nach: Der Autobauer will in Deutschland weitere Aufhebungsverträge anbieten, wählt die wegfallenden Stellen diesmal aber gezielt aus und spricht Beschäftigte direkt an. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. Kündigungen sind das nicht: Es gilt weiter die doppelte Freiwilligkeit – niemand muss ein Angebot annehmen.

Stand: 19:44 Uhr MEZ

Das erste sogenannte Personalstrukturprogramm startete laut Handelsblatt am 8. Oktober. Zehntausende Angestellte der Konzernverwaltung erhielten einen Link zum Personalportal, das unter dem Andrang zeitweise zusammenbrach. Schon nach zwei Wochen wollten demnach mehr Beschäftigte gehen, als BMW vorgesehen hatte. Eigentlich sollte das Programm bis Oktober 2027 laufen. BMW bestätigte gegenüber dem Münchner Merkur, das Programm sei im November abgeschlossen worden, weil die Ziele „frühzeitig erreicht“ worden seien. Laut einer internen Mitteilung war das Budget ausgeschöpft. Wie viele Verträge geschlossen wurden, sagt BMW nicht.

Bereits am 17. November kündigte BMW nach Merkur-Informationen im Intranet „erweiterte Strukturmaßnahmen“ an. Man beabsichtige, „auch in den kommenden Monaten im indirekten Bereich der BMW AG Aufhebungsverträge anzubieten“, und wolle dem Betriebsrat „kurzfristig“ zusätzliches Budget anbieten. Betroffen ist der indirekte Bereich, also vor allem Verwaltung und Entwicklung; die Produktion ist ausgenommen. Weitere Informationen sollen nach Gesprächen mit dem Gesamtbetriebsrat folgen.

Neu ist laut Handelsblatt: Statt allen Angestellten ein Angebot zu ermöglichen, bestimmt BMW vorab die Stellen, die wegfallen sollen. Die doppelte Freiwilligkeit bedeutet: Das Unternehmen entscheidet, wem es ein Angebot macht, die Beschäftigten entscheiden, ob sie es annehmen. Zudem haben Management und Betriebsrat laut Handelsblatt eine Betriebsvereinbarung geschlossen, die Versetzungen in andere Ressorts erleichtert. Wessen Team verkleinert wird, muss das Unternehmen also nicht zwingend verlassen. Die Zahl der Abgänge dürfte deutlich kleiner ausfallen als beim ersten Mal.

Der Hintergrund: Laut Berichten will BMW bis Ende 2027 weltweit knapp 8.000 Stellen abbauen, davon knapp 5.000 in Deutschland. Offiziell nennt der Vorstand keine Zahl. Ab 2028 sollen jährlich rund eine Milliarde Euro eingespart werden. Konzernchef Milan Nedeljković hatte die Münchner Organisation als „einfach zu groß“ bezeichnet. Einzelne Abfindungen sollen laut Berichten mehr als 650.000 Euro betragen haben; offiziell bestätigt ist das nicht. Laut Handelsblatt gab es intern Kritik, weil auch gefragte Fachkräfte das Unternehmen verlassen hätten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn so viele Beschäftigte freiwillig gehen wollen, dass der Server streikt, sagt das viel über die Stimmung in deutschen Konzernzentralen. Wer gut ist, findet woanders einen Job – und nimmt die Abfindung gerne mit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass BMW jetzt gezielt auswählt, ist nachvollziehbar. Ein Gießkannen-Programm, bei dem ausgerechnet die Besten mit Geld nach draußen gelockt werden, schadet am Ende dem Unternehmen selbst.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Gerede vom großen Aussortieren führt aber in die Irre: Niemand wird gefeuert, niemand muss unterschreiben. Die eigentliche Frage lautet, warum der Industriestandort Deutschland so unattraktiv geworden ist, dass selbst Premiumhersteller ihre Verwaltung schrumpfen müssen.

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Quellen:

Handelsblatt: BMW verstärkt Personalabbau und wählt Stellen gezielt aus, 26.11.2026: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-bmw-verstaerkt-personalabbau-und-waehlt-stellen-gezielt-aus/100272292.html

Münchner Merkur: BMW macht weitere Abfindungsangebote – mit „zusätzlichem Budget“, 19.11.2026: https://www.merkur.de/wirtschaft/bmw-macht-weitere-abfindungsangebote-mit-zusaetzlichem-budget-94597975.html

BR24: Abfindungen bei BMW – weitere Angebote geplant, 20.11.2026: https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/abfindungen-bei-bmw-weitere-angebote-geplant,VbQz16s

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