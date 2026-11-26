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Paris – Gérard Depardieu soll sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor einem Strafgericht verantworten. Die Untersuchungskammer des Pariser Berufungsgerichts hat am Donnerstag, dem 26. November 2026, die Verweisung des 77-Jährigen an eine Cour criminelle départementale im Fall der Schauspielerin Charlotte Arnould bestätigt, allerdings nur für die Vorwürfe vom 7. August 2018. Für die Vorwürfe vom 13. August 2018 stellte das Gericht das Verfahren ein. Depardieu bestreitet die Anschuldigungen, seine Anwälte prüfen eine Kassationsbeschwerde. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 19:44 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Artikel vom 26. November 2026, 16:05 Uhr, mit der Überschrift „Vergewaltigung in seiner Villa?: Depardieu angeklagt!“. Wir haben die Angaben mit Berichten der Nachrichtenagentur AFP abgeglichen, die von Franceinfo, Le Figaro, RTL, France 24 und Le Parisien verbreitet wurden. Eine öffentliche Mitteilung des Gerichts selbst liegt nicht vor; die Entscheidung ist durch eine Justizquelle gegenüber der AFP und durch die Anwälte beider Seiten bestätigt. Im Kern stimmt die BILD-Darstellung. Die Schlagzeile „Depardieu angeklagt!“ ist aber juristisch ungenau, und wichtige Einschränkungen fehlen.

Was hat das Gericht genau entschieden? Laut der von AFP zitierten Justizquelle hat die Untersuchungskammer, die Chambre de l’instruction, „die Anklageverfügung zur Verweisung an die Cour criminelle départementale wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung allein für die Taten des ersten Tages, des 7. August 2018, bestätigt“. Für die Taten vom 13. August 2018 sprach sie einen sogenannten Non-lieu aus, also eine Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts. Die Begründung dafür ist laut France 24 noch nicht bekannt. Verhandelt werden soll vor einer Cour criminelle départementale, einem Strafgericht auf Ebene der Departements.

Angeklagt im Sinne einer Mise en accusation wurde Depardieu nicht erst jetzt. Diese Verfügung erließ eine Untersuchungsrichterin bereits im August 2025, nach fünf Jahren Ermittlungen. Sie hatte die Verweisung wegen Vergewaltigungen am 7. und am 13. August 2018 angeordnet, begangen durch „moralischen Zwang infolge eines Schockzustands, der Charlotte Arnould daran gehindert habe, zu protestieren und zu fliehen“. Depardieus Verteidigung legte dagegen Rechtsmittel ein. Das Berufungsgericht hat diese Anklage nun teilweise bestätigt. BILD erklärt diese Abfolge im Text zwar korrekt, die Überschrift „Depardieu angeklagt!“ suggeriert aber, die Anklage sei neu.

Ist die Entscheidung endgültig? Nein. Laut Le Figaro und RTL kann gegen die Entscheidung der Untersuchungskammer eine Kassationsbeschwerde beim obersten französischen Gericht eingelegt werden. Depardieus Anwalt David-Olivier Kaminski sagte laut Franceinfo dem Sender BFMTV: „Sobald wir den Beschluss erhalten, werden wir die Möglichkeit einer Kassationsbeschwerde prüfen.“ Gegenüber AFP sprach er von einem „ersten Etappensieg“ für Depardieu, es bleibe „die andere Hälfte des juristischen Weges“, um dessen Unschuld endgültig festzustellen. Seine Kollegin Delphine Meillet sagte: „Wir wurden gehört, aber diese Entscheidung ist nicht völlig zufriedenstellend.“ Einen Prozesstermin gibt es noch nicht. BILD erwähnt die mögliche Kassationsbeschwerde nicht.

Was wird Depardieu vorgeworfen? Charlotte Arnould, damals 22 Jahre alt, besuchte den Schauspieler, den sie seit ihrer Kindheit kannte, am 7. und am 13. August 2018 in seinem Pariser Stadtpalais, um informell einen Theatertext zu proben. Sie gibt an, er habe ihr dabei mehrfach Gewalt angetan. Die Untersuchungsrichterin stellte laut AFP fest, Depardieu habe sich „zu keinem Zeitpunkt“ der freiwilligen und ausdrücklichen Zustimmung der jungen Frau versichert, die an Magersucht litt, und ihre Verletzlichkeit ausgenutzt. Die Verfügung stützte sich laut France 24 unter anderem auf Bilder einer Überwachungskamera. Depardieu hält dagegen, die Frau sei einverstanden gewesen. Seine Verteidigung bestreitet, dass es überhaupt einen Beweis für eine Penetration gebe, und weist jede „kriminelle Absicht“ zurück.

Der Weg bis hierher war lang. Arnould erstattete laut France 24 zunächst im Departement Bouches-du-Rhône Anzeige; die Anzeige wurde an die Pariser Staatsanwaltschaft übergeben, die das Verfahren im Juni 2019 einstellte. Daraufhin reichte Arnould eine neue Anzeige ein, die zur Bestellung einer Untersuchungsrichterin führte. Im Dezember 2020 wurde Depardieu formell beschuldigt, im französischen Recht eine Mise en examen. Im Dezember 2021 ging Arnould, die bis dahin anonym geblieben war, mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Sie hat sich damit selbst namentlich bekannt gemacht; deshalb nennen auch wir ihren Namen. Diese Chronologie gibt BILD im Wesentlichen richtig wieder.

Die Reaktionen fielen geteilt aus. Arnoulds Anwältin Carine Durrieu-Diebolt sprach laut Franceinfo von einer „echten Erleichterung“ für ihre Mandantin. „Ich wage zu hoffen, dass Gérard Depardieu nicht auf Zeit spielt“, sagte sie. Arnould warte seit langem auf diesen Moment und sei bestens darauf vorbereitet. Laut France 24 erklärte sie, ihre Mandantin warte seit 2018 darauf, von der Justiz als Opfer anerkannt zu werden. Sie sei „die Erste gewesen, die Gérard Depardieu angezeigt hat“. Der Prozess verspreche, „historisch“ zu werden.

Zur Einordnung der früheren Verfahren: Im Mai 2025 verurteilte ein Pariser Strafgericht Depardieu wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen am Set des Films „Les Volets verts“ im Jahr 2021 zu achtzehn Monaten Haft auf Bewährung. Depardieu ging zunächst in Berufung. Am 16. November 2026 nahm er die Berufung jedoch zurück, wie France 24, Franceinfo und Le Parisien berichteten; auch Staatsanwaltschaft und Nebenklägerinnen zogen ihre Rechtsmittel zurück. Das Urteil ist damit rechtskräftig. In einer Erklärung schrieb Depardieu: „Die Justiz hat entschieden. Ich wurde für schuldig befunden. Ich höre das und übernehme die Verantwortung für diese Verurteilung.“ Er entschuldigte sich bei denjenigen, die darunter gelitten haben könnten. Diese aktuelle Entwicklung erwähnt BILD nicht.

Wichtig für die Bewertung: Diese rechtskräftige Verurteilung betrifft einen anderen Fall. Für die Vorwürfe von Charlotte Arnould gilt die Unschuldsvermutung uneingeschränkt, bis ein Gericht rechtskräftig entschieden hat. Laut Le Figaro gibt es zudem weitere Vorwürfe anderer Frauen gegen den Schauspieler, darunter eine Anzeige wegen Vergewaltigung im Zusammenhang mit Dreharbeiten im Jahr 2018. Auch hier handelt es sich um Vorwürfe, nicht um festgestellte Taten.

Das Urteil im Fall „Les Volets verts“ war auch wegen einer seltenen Zusatzstrafe bemerkenswert. Das Gericht sanktionierte laut France 24 und Le Parisien die besonders aggressive Verteidigung gegenüber den Klägerinnen in der ersten Instanz als sogenannte sekundäre Viktimisierung. Depardieu muss den beiden Frauen, einer Ausstatterin und einer Regieassistentin, laut France 24 insgesamt mehr als 10.000 Euro Schadenersatz zahlen. Laut dem juristischen Fachportal Le Club des Juristes wird er zudem in die französische Datei für Sexual- und Gewaltstraftäter eingetragen. In seiner Erklärung vom November schrieb er: „Auf den Drehsets habe ich mich lange hinter Provokation und Anzüglichkeit versteckt.“ Seine Worte und manche seiner Gesten habe er für folgenlos gehalten, das seien sie nicht gewesen. Die Anwältin der Klägerinnen, Anouck Michelin, sagte laut Franceinfo, Depardieu sei nicht wegen Anzüglichkeit verurteilt worden, sondern wegen sexueller Übergriffe. Den Pariser Prozess im Fall Arnould führt Depardieu inzwischen mit einem neuen Verteidigerteam um David-Olivier Kaminski und Delphine Meillet.

Wie geht es weiter? Zunächst müssen Depardieus Anwälte den schriftlichen Beschluss der Untersuchungskammer auswerten und entscheiden, ob sie das oberste französische Gericht anrufen. Erst wenn die Verweisung endgültig ist, kann ein Prozesstermin festgesetzt werden. Arnoulds Anwältin hofft, dass die Verteidigung das Verfahren nicht weiter verzögert. Ob und wann Depardieu, der laut Le Club des Juristes gesundheitlich angeschlagen ist, persönlich vor Gericht erscheinen wird, ist offen. Der Schauspieler hat die Vorwürfe von Charlotte Arnould stets bestritten.

BILD spricht in der Überschrift von „seiner Villa“. Die französischen Quellen nennen ein Hôtel particulier, also ein Pariser Stadtpalais, was in der Sache auf dasselbe hinausläuft. BILD schreibt außerdem, Depardieu müsse sich „wegen Vergewaltigung“ verantworten; tatsächlich lautet die Verweisung laut AFP auf Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Die Altersangaben bei BILD, Depardieu heute 77, damals 69, Arnould heute 30, damals 22, decken sich mit den französischen Berichten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass ein Weltstar sich wie jeder andere einem Strafprozess stellen muss, ist ein Zeichen funktionierender Justiz. Prominenz darf weder schützen noch vorverurteilen. Entscheidend ist allein, was im Gerichtssaal bewiesen wird.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gerade deshalb sind Schlagzeilen wie angeklagt mit Ausrufezeichen heikel. Die Anklage ist nicht neu, ein Teil der Vorwürfe wurde sogar fallen gelassen, und das letzte Wort hat womöglich noch das höchste Gericht. Wer das weglässt, macht aus einem Zwischenschritt ein Urteil.

KOMMENTAR / MEINUNG: Für die Frau, die seit Jahren auf ihren Tag vor Gericht wartet, ist die Entscheidung ein wichtiger Schritt. Für Depardieu gilt bis zum Urteil die Unschuldsvermutung. Beides muss man aushalten können, wenn man den Rechtsstaat ernst nimmt.

Recht vor Ruhm – aber auch: Unschuldsvermutung bis zum Urteil!

Quellen:

Franceinfo / AFP, 26.11.2026: https://www.franceinfo.fr/culture/cinema/depardieu/gerard-depardieu-est-renvoye-devant-la-justice-pour-viol-commis-sur-la-comedienne-charlotte-arnould_8301426.html

Le Figaro / AFP, 26.11.2026: https://www.lefigaro.fr/faits-divers/gerard-depardieu-renvoye-devant-la-cour-criminelle-pour-viols-sur-la-comedienne-charlotte-arnould-20261126

France 24, 16.11.2026 (Rücknahme der Berufung): https://www.france24.com/fr/france/20261116-g%C3%A9rard-depardieu-se-d%C3%A9siste-proc%C3%A8s-appel-agressions-sexuelles-pr%C3%A9sente-excuses

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