Nach sorgfältiger Analyse kommt der biomedizinische Forscher zu dem Schluss, dass die Virologie eine “betrügerische Pseudowissenschaft” ist.

Ein veröffentlichter biomedizinischer Forschungswissenschaftler, der fast ein Jahrzehnt auf dem Gebiet der Virologie gearbeitet hat, behauptet, dass die Virologie schon immer eine “betrügerische Pseudowissenschaft” war. In einem neu veröffentlichtenExposé argumentiert der biomedizinische Forscher Simon Lee, dass die Virologie ein “Sterbefeld” ist, das keine Wurzeln in der wissenschaftlichen Methode hat.

“Während die meisten Menschen die Virologie als eine ehrliche, harte Wissenschaft betrachten, folgt sie nicht der wissenschaftlichen Methode und hat ihre Wurzeln fest in betrügerischer Pseudowissenschaft”, schrieb er.

Das Gebiet der Virologie ist nicht in der wissenschaftlichen Methode verwurzelt

Simon Lee weist darauf hin, dass der Bereich der Virologie nicht der wissenschaftlichen Methode folgt. In der wissenschaftlichen Methode muss man zuerst ein natürliches Phänomen beobachten. Dann müssen sie eine Hypothese bilden, die unabhängige und abhängige Variablen verwendet, die gegen eine richtige Kontrolle getestet werden können.

Der vorherrschende Glaube der Virologie postuliert, dass ein fremdes Protein (ein Virion) an eine Wirtszelle bindet, sich im Körper vermehrt und sich auf andere Wirte, einschließlich Tiere und Menschen, ausbreitet. Von Anfang an wird dieses natürliche Phänomen auf der Grundlage der Beobachtung ähnlicher Symptome bei mehr als einer Person vermutet. Zum Beispiel ist Fieber, Husten, laufende Nase oder Hautausschlag bei einer Person oft als eine Virusinfektion korreliert, die sich von einer Person zur nächsten ausbreitet, basierend auf der bloßen Beobachtung, dass ähnliche Symptome bei einer anderen Person auftraten. Es gibt jedoch eine Vielzahl von Ursachen für jedes dieser Symptome, und es gibt viele Variablen, die der zugrunde liegenden Pathologie der Zelle schaden können.

Bis 1952 konnten Virologen Elektronenmikroskopie verwenden; dies war ihre Chance, endlich zu bestätigen, dass Viren beim Menschen Krankheiten verursachten. Die vermuteten “Viren” wurden jedoch nicht direkt in erkranktem Gewebe beobachtet. Der Zersetzungsprozess, der zuvor als “Virusinfektion” falsch interpretiert worden war, trat auch bei gesunden Tieren, Organen und Geweben auf. Jahrzehntelang waren Virologen nicht in der Lage, “Virus”-Partikel direkt aus erkranktem Gewebe zu reinigen und zu isolieren, und ihre Beobachtungen konnten nicht von allen Wissenschaftlern, die mit den angeblichen “Viren” arbeiteten, reproduziert werden.

Im Laufe der Jahrzehnte konnten Virologen eine Hypothese vorschlagen, um das Phänomen zu erklären, aber sie waren nicht in der Lage, ein Experiment mit einer unabhängigen Variablen (der vermuteten Ursache) einzurichten und gleichzeitig abhängige Variablen (die beobachteten Effekte) in Bezug auf eine angemessen definierte Kontrolle auszuwählen.

Wenn Forscher versuchen, die Ursache eines Effekts zu bestimmen, werden wissenschaftliche Kontrollen als System von Checks and Balances verwendet. Richtige Kontrollen ermöglichen es den Forschern, einen Faktor nach dem anderen zu untersuchen. Eine richtige Kontrolle stellt sicher, dass die mutmaßliche Ursache (unabhängige Variable) das Einzige ist, was den beobachteten Effekt verursachen könnte (abhängige Variable). Für ein richtiges Experiment müssen sowohl die Kontroll- als auch die Versuchsgruppe genau den gleichen Bedingungen ausgesetzt sein, abgesehen von der einen Variablen, die untersucht wird.

Aber diese Mieter der wissenschaftlichen Methode wurden nicht befolgt, als Wissenschaftler die Zellkulturmethode in den 1950er Jahren auf die Probe stellten. 1954 versuchten Wissenschaftler unter der Leitung von John Franklin Enders, die angeblichen “Virus”-Partikel in einer Zellkultur zu züchten, weil sie sie nicht richtig von einer kranken Person isolieren und reinigen konnten. Diese Zellkulturexperimente bilden jetzt die Grundlage der modernen Virologie. Wissenschaftler konnten strukturelle Veränderungen der Wirtszelle in vivo zeigen – hauptsächlich den Abbau der Membran einer Zelle.

Es wurde jedoch nur angenommen, dass die zytopathische Wirkung, die in der Zellkultur beobachtet wird, von einem Virus ausgeht. Was sie beobachteten, war eine vergiftete Zelle, die Stücke von zellulärem Schutt hinterließ. Dieser zytopathische Effekt wurde betrügerisch als abhängige Variable verwendet, obwohl es nie ein natürlich beobachtetes Phänomen war; es war nur ein künstliches Konstrukt eines Laborexperiments.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Wissenschaftler die unabhängige Variable (das “Virus”) nie isoliert haben, um eine Hypothese zu etablieren, die sie testen könnten. Die zytopathische Wirkung wurde auch erzeugt, als es im Kulturmedium kein angenommenes “Virus” gab, was sogar John Franklin Enders dazu veranlasste, sich letztendlich zu fragen, ob seine In-vivo-Experimente der Goldstandard waren, den sie sein sollten.

Unabhängig davon war dieser Prozess der zirkulären Argumentation der wissenschaftliche Präzedenzfall, der verwendet wurde, um das betrügerische Feld der modernen Virologie zu bestätigen.

Viren sind nicht die einzige Ursache für Krankheiten und verursachen nicht immer Krankheiten

Andere Wissenschaftler, wie Dr. Stefan Lanka glaubt, dass die zytopathische Wirkung der sogenannten Viren das Ergebnis der Art und Weise sein könnte, wie das Kulturexperiment durchgeführt wurde. Er replizierte die Ergebnisse des “Virus-Goldstandards” mit reiner RNA aus Hefe. Er replizierte die Ergebnisse auch, indem er den Prozentsatz des fetalen Kalbsserums senkte, “minimales Nährstoffmedium” verwendete, die Antibiotikaexposition verdreifachte und die für das Zellwachstum verfügbaren Nährstoffe senkte.

Die im Experiment beobachtete zytopathische Wirkung ist keine richtige abhängige Variable, um ein infektiöses neues Virus zu “beweisen”. Zytopathische Wirkungen können auch für Bakterien, Amöben, Parasiten, viele verschiedene Antibiotika, Antimykotika und chemische Verunreinigungen beobachtet werden. Weitere Faktoren sind das Alter der Zellen, der Nährstoffstress, die Verschlechterung der Zellen und der Umweltstress.

Ebenso verwendeten die Forscher laut der ersten Forschungsstudie, die die Existenz eines neuen SARS-COV-2-Virus “bewiesen” hat, ein “Scheinvirus” als Kontrolle. Dieses “Scheinvirus” war einfach eine Verdoppelung der in der Zellkultur verwendeten Antibiotika, was in 1 von 24 Kulturen eine zytopathische Wirkung verursachte. Da die Kontrolle nicht gleich behandelt wurde wie die unabhängigen Variablen, wurde der Beweis für ein neues SARS-CoV-2-Virus ungültig.

Allein diese Beispiele rechtfertigen die Neubewertung des gesamten Bereichs der Virologie. Um der wissenschaftlichen Methode besser zu folgen, sollten Forscher die Unterschiede zwischen gesunden und ungesunden Menschen untersuchen und alle Faktoren berücksichtigen, die die Zelle beeinflussen. Auf diese Weise können Forscher die tatsächlichen Ursachen von Krankheit und Krankheit besser verstehen, anstatt die Krankheit fälschlicherweise auf Ursachen zu schieben, die nicht richtig definiert und isoliert sind und sich auch nicht als einziger Vektor der Krankheit erwiesen haben.

