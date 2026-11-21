Symbolfoto – Bild KI-generiert

New York – An der Wall Street ist am Freitag eine der heftigsten Verkaufswellen seit Jahren über die Technologiewerte hinweggerollt: Der Nasdaq 100 verlor 5,6 Prozent und schloss die schlechteste Woche seit März 2020 mit einem Minus von 10,4 Prozent ab, Nvidia stürzte um 14 Prozent auf 125,53 Dollar. Doch eine zentrale BILD-Zahl stimmt nicht: Nicht der Dow Jones brach um 3,7 Prozent ein, sondern der breite S&P 500 – der Dow verlor 1,93 Prozent. Und der „schlimmste Freitag seit Jahren“ ist für den Nasdaq 100 der schwächste Freitag seit April 2025, also seit gut eineinhalb Jahren.

Die BILD veröffentlichte ihren Text am Samstag, dem 21. November 2026, um 9.01 Uhr unter der Überschrift „Börsen-Beben! Bei Tech-Aktien herrscht blanke Angst ++ Schlimmster Freitag seit Jahren“. Am Freitag habe „die blanke Panik“ eingesetzt. Der Nasdaq 100 habe 5,6 Prozent verloren und die schlechteste Woche seit März 2020 mit über 10 Prozent Minus verzeichnet. Den „wichtigsten US-Aktienindex Dow Jones“ lässt die Zeitung um 3,7 Prozent einbrechen, am siebten Tag in Folge, mit über 8 Prozent Wochenminus. Bitcoin sei um 5,1 Prozent auf 58.333,16 Dollar gefallen, Gold um 2,8 Prozent auf 3.523,20 Dollar je Unze. Nvidia sei um 14 Prozent abgestürzt, das „Angstbarometer“ auf dem höchsten Stand seit April 2025. „Panik“ und „Beben“ sind Wertungen der Zeitung; die Zahlen haben wir an den Schlusskursen geprüft.

Die Schlusskurse vom Freitag, 20. November 2026, laut den Börsendaten von Nasdaq und S&P, wie sie CNBC und Yahoo Finance ausweisen: Der Nasdaq 100 fiel um 5,61 Prozent auf 25.028,98 Punkte. Der Nasdaq Composite verlor 5,28 Prozent auf 22.617,73 Punkte und liegt damit seit Jahresbeginn 2,7 Prozent im Minus. Der S&P 500 gab 3,7 Prozent auf 6.910,39 Punkte nach. Der Dow Jones Industrial Average sank um 949,73 Punkte oder 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte. Laut CNBC liegen S&P 500 und Dow jeweils 10 Prozent unter ihren Rekordschlüssen, also in einer sogenannten Korrektur. Der Nasdaq 100 rutschte im Tagesverlauf sogar 20 Prozent unter sein jüngstes Hoch – die gängige Schwelle eines Bärenmarkts.

Hier liegt der gröbste Fehler der BILD. Die 3,7 Prozent Tagesverlust gehören zum S&P 500, nicht zum Dow Jones. Auch die Serie von sieben Verlusttagen in Folge betrifft nach den Kursdaten den S&P 500; der Dow kam auf fünf Minustage. Nur die Wochenbilanz von über 8 Prozent trifft beim Dow zu: Er verlor in der Woche 8,02 Prozent, laut CNBC die schwächste Woche seit März 2020. Der S&P 500 büßte 8,61 Prozent ein, die schwächste Woche seit April 2025. Wer den Dow als „wichtigsten US-Aktienindex“ bezeichnet, liegt zudem fachlich daneben: Als Leitindex für den breiten US-Markt gilt der S&P 500 mit rund 500 Unternehmen, der Dow umfasst nur 30 Werte.

Stimmt der „schlimmste Freitag seit Jahren“? Für den Nasdaq 100 war der Tagesverlust von 5,61 Prozent schwer, aber nicht einmalig. Nach den Kursdaten fiel der Index zuletzt am Donnerstag, dem 5. November 2026, also vor gut zwei Wochen, mit 6,36 Prozent noch stärker. Der letzte Freitag mit einem größeren Minus war der 4. April 2025, als der Index nach den Zollankündigungen der US-Regierung 6,07 Prozent verlor. „Schlimmster Freitag seit April 2025“ wäre korrekt, „seit Jahren“ ist eine Zuspitzung. Bei der Wochenbilanz dagegen hat die BILD recht: Ein Wochenminus von 10,43 Prozent gab es beim Nasdaq 100 zuletzt in der Corona-Woche bis zum 20. März 2020 mit 12,52 Prozent.

Im Zentrum des Ausverkaufs stand Nvidia. Laut der Investorenseite des Konzerns schloss die Aktie bei 125,53 Dollar, ein Minus von 20,45 Dollar oder 14,01 Prozent. Das war zugleich ein neues 52-Wochen-Tief. Auslöser war ein Reuters-Bericht, nach dem Mitarbeiter der US-Börsenaufsicht SEC mögliche Bilanzfragen bei Nvidia prüfen sollen. Die BILD macht daraus in der Unterzeile „Ermittlungen gegen Nvidia“. Das geht über die Aktenlage hinaus: Belegt ist ein Agenturbericht über zwei anonyme Quellen, SEC und Nvidia äußerten sich nicht, eine förmliche Ermittlung hat keine Seite öffentlich bestätigt. Details dazu stehen in unserem Bericht über die gemeldete SEC-Prüfung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die BILD schreibt außerdem, Nvidia habe „am Dienstag noch sehr starke Zahlen gemeldet“. Das stimmt im Kern: Der Konzern legte am 17. November seine Quartalszahlen vor, CNBC zufolge besser als erwartet und mit angehobener Prognose für das übernächste Geschäftsjahr. Was die BILD weglässt: Die Pflichtmitteilung zum Quartalsbericht, das sogenannte Formular 10-Q, wollte Nvidia erst „in den kommenden Wochen“ einreichen. Zudem hatte Gründer Jensen Huang am 11. November seinen Rücktritt erklärt. Laut CNBC ist Nvidia seit sieben Wochen in Folge im Minus, die längste Serie seit 2008, mit einem Kursverlust von rund 46 Prozent in diesem Zeitraum.

Nvidia stand nicht allein. AMD verlor laut Kursdaten 13,25 Prozent auf 424,39 Dollar, Broadcom 12,19 Prozent auf 304,41 Dollar, der Speicherchiphersteller Micron laut CNBC knapp 14 Prozent. Microsoft hielt sich mit minus 2,77 Prozent vergleichsweise stabil. Die BILD-Unterzeile „Auch Anthropic fällt“ ist zutreffend: Der KI-Entwickler war am Donnerstag mit einem Ausgabepreis von 83 Dollar an die Nasdaq gegangen, stieg zeitweise über 115 Dollar, verlor am Freitag nach CNBC-Angaben 8,5 Prozent und schloss die Woche bei 88,91 Dollar. Für viele Händler galt der Börsengang als Moment, in dem Anleger Gewinne im KI-Sektor mitnahmen, statt neu einzusteigen.

Auch die Angstindikatoren prüften wir. Der Volatilitätsindex VIX, das „Angstbarometer“ der Wall Street, schloss am Freitag bei 35,89 Punkten, nach 28,44 am Donnerstag und 19,30 eine Woche zuvor. Höher lag er zuletzt im April 2025, am 11. April bei 37,56. Die BILD-Angabe „höchster Stand seit April 2025“ ist damit korrekt. In Europa gab der deutsche Leitindex DAX laut Kursdaten um 2,6 Prozent auf 24.802,78 Punkte nach – diese Zahl erwähnt die BILD nicht, obwohl sie für deutsche Anleger besonders relevant ist.

Bei Bitcoin und Gold sind die BILD-Werte Momentaufnahmen. Bitcoin schloss den Freitag nach der Tageswertung von Yahoo Finance bei 58.798,98 Dollar, rund 5 Prozent unter dem Vortag, und notierte am Samstagmorgen bei etwa 57.840 Dollar. Tiefer stand die Kryptowährung zuletzt Ende Juni 2026; der Juli-Tiefstwert lag bei rund 60.004 Dollar. Die Aussage, Bitcoin koste jetzt weniger als noch im Juli, stimmt damit. Beim Gold weichen die Daten ab: Der Terminkontrakt an der New Yorker Comex fiel am Freitag um 4,6 Prozent auf 3.515,40 Dollar je Unze. Den von der BILD genannten Spotpreis von 3.523,20 Dollar mit 2,8 Prozent Minus konnten wir nicht unabhängig nachvollziehen; er stammt offenbar aus einer Agenturmeldung zu einem früheren Zeitpunkt.

Bleibt die Zinsfrage. Die BILD schreibt, Händler preisten eine für Dezember erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank um einen Viertelprozentpunkt „nicht mehr vollständig“ ein. Die Richtung stimmt: Anders als in den Vorjahren geht es um eine Erhöhung. Nach dem CME-FedWatch-Werkzeug lag die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts laut FXStreet am Freitagmorgen bei 97,3 Prozent. Laut CNBC hatte die Fed im September um einen Viertelpunkt erhöht und im Oktober pausiert; Fed-Gouverneurin Lisa Cook warnte am Freitag davor, bei der Inflation zurückzufallen. Ob die Erwartung bis Börsenschluss tatsächlich unter vollständig fiel, konnten wir nicht prüfen.

Die zitierten Experten sind korrekt zugeordnet: Richard Saperstein von Treasury Partners sprach laut CNBC von einer „Neubewertung“ des KI-Sektors mit langsamerem Ausbau von Rechenzentren und schwindenden Finanzierungsquellen. Steve Sosnick von Interactive Brokers und Stephen Innes werden mit Einschätzungen zitiert, die sich mit dem Bild einer breiten Flucht aus Risikoanlagen decken. Das sind Meinungen von Marktbeobachtern, keine Prognosen mit Gewähr.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer über einen Börsencrash berichtet, muss wenigstens die Indizes auseinanderhalten. Den Absturz des breiten Marktes dem Dow anzuhängen, ist kein Detail, sondern ein Fehler, der genau die Leser verwirrt, die sich um ihr Depot sorgen. Panik verkauft sich gut – Präzision ist trotzdem Pflicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig ist die Lage ernst. Wenn Kursgewinne eines ganzen Jahres in wenigen Wochen verdampfen und Anleger gleichzeitig vor steigenden Zinsen zittern, dann ist das mehr als eine gewöhnliche Delle. Wer jahrelang jeden Rücksetzer als Kaufgelegenheit verkauft bekommen hat, sollte jetzt sein Risiko ehrlich prüfen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und die KI-Euphorie verdient eine nüchterne Bilanz. Gigantische Börsengänge, verschachtelte Finanzierungen und Konzerne, deren Bücher plötzlich hinterfragt werden – das ist der Stoff, aus dem frühere Blasen gemacht waren. Ob es diesmal anders ist, weiß niemand. Aber blinder Glaube war an der Börse noch nie eine Strategie.

Was meinen Sie: Platzt jetzt die KI-Blase – oder ist das nur eine überfällige Korrektur? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

NVIDIA Investor Relations: Stock Quote & Chart, Schlusskurs 20.11.2026: https://investor.nvidia.com/stock-info/stock-quote-and-chart/default.aspx

CNBC: Stock market news for Nov. 20, 2026 (Schlusskurse Nasdaq, S&P 500, Dow): https://www.cnbc.com/2026/11/19/stock-market-today-live-updates.html

CNBC: S&P 500 correction: What caused the market sell-off, 20.11.2026: https://www.cnbc.com/2026/11/20/sp-500-correction-market-sell-off.html

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