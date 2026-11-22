Symbolfoto – Bild KI-generiert

Nürnberg – Schminken, Yoga, Tätowieren auf Kosten der Arbeitsagentur? Die BILD berichtet unter der Zeile „Jobcenter fördern Schmink-, Yoga- und Tattoo-Kurse“ von einer Make-up-Ausbildung für 14.300 Euro samt Dyson-Geräten, die per Bildungsgutschein bezahlt werden könne. Der Kern stimmt: Ein Frankfurter Anbieter wirbt auf seiner eigenen Website genau damit, die zwölfmonatige Maßnahme ist nach der Zulassungsverordnung AZAV zertifiziert. Doch es handelt sich nach Anbieterangaben um eine Berufsausbildung mit 1.320 Unterrichtsstunden, nicht um einen Freizeitkurs – und einen Gutschein gibt es nach Gesetz nur, wenn die Agentur die Weiterbildung im Einzelfall für notwendig hält, um Arbeitslosigkeit zu beenden. Wie oft das bei solchen Kursen passiert, belegt die BILD öffentlich nicht.

Die BILD erschien am Samstag, dem 21. November 2026, um 4.43 Uhr; der eigentliche Text von Marius Kiermeier und Jan W. Schäfer steht hinter der Bezahlschranke BILDplus. Frei lesbar ist nur der Vorspann: „Schminkkurse für 14.300 Euro (Dyson-Geräte inklusive), Yoga-Ausbildungen für Tausende Euro – und die Arbeitsagentur übernimmt die Rechnung!“ Die Ausgaben für Weiterbildung gingen „in die Milliarden“, eine ganze Branche werbe mit staatlichen Bildungsgutscheinen, und „selbst die Arbeitsagentur schlägt Alarm“. Bereits am Vorabend hatte das Blatt ein Video mit der Zeile „Bis zu 17.500 Euro für Tätowierkurse und Make-up“ veröffentlicht und dort auch Waldbaden erwähnt, dazu einen Kommentar mit dem Titel „Stoppt den Reibach mit Bildungsgutscheinen!“. Welche Yoga- und Tattoo-Anbieter die BILD konkret meint, lässt sich aus den frei zugänglichen Teilen nicht prüfen. Sie werden hier deshalb nicht genannt.

Prüfbar ist das prominenteste Beispiel. Die Famous Face Academy in Frankfurt am Main bewirbt auf ihrer Website eine Ausbildung zum Make-up Artist und Hairstylist über zwölf Monate für 14.300 Euro. In der Gebühr enthalten sei eine Grundausstattung im Wert von 3.800 Euro, in der einjährigen Ausbildung zusätzlich ein Hairstyling-Kit mit Geräten von Dyson. Unter der Überschrift „Deine Ausbildung zu 100 % finanziert durch die Agentur für Arbeit“ rechnet der Anbieter den Preis auf null Euro herunter und nennt eine Maßnahmenummer für den Bildungsgutschein. Die Einrichtung sei nach AZAV zertifiziert, geprüft durch eine private Zertifizierungsstelle. Daneben bietet sie zwei weitere förderfähige Programme an: eine sechsmonatige Basisausbildung für 6.700 Euro und eine siebenmonatige Fachkosmetik-Ausbildung für 7.900 Euro. Ausdrücklich wendet sich die Seite auch an Beraterinnen und Berater von Arbeitsagenturen und Jobcentern.

Damit ist die BILD-Behauptung belegt, dass für dieses Angebot mit dem Gutschein geworben wird. Nicht belegt ist dagegen, wie viele Arbeitslose diese Ausbildung tatsächlich auf Staatskosten belegt haben. Ein beworbener Preis ist keine bewilligte Rechnung. Ob die Arbeitsagentur im Einzelfall einen Gutschein ausstellt, entscheidet nicht der Anbieter, sondern die Vermittlungsfachkraft nach einem Beratungsgespräch. Der Begriff „Schminkkurs“ trifft das Angebot nur verkürzt: Nach Anbieterangaben umfasst es 1.320 Unterrichtsstunden, Prüfungen und Zertifikate und zielt auf eine Tätigkeit in der Beauty- und Modebranche. Über den Nutzen kann man streiten – ein Wochenend-Kurs ist es nicht.

Was sagt das Gesetz? Nach Paragraf 81 des Dritten Sozialgesetzbuchs können Weiterbildungskosten übernommen werden, wenn die Weiterbildung notwendig ist, um Arbeitslose beruflich einzugliedern oder drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden, wenn die Agentur vorher beraten hat und wenn Maßnahme und Träger zugelassen sind. Die Bundesagentur selbst erklärt auf ihrer Seite zum Bildungsgutschein, dieser sei in der Regel zeitlich befristet, regional begrenzt und auf ein bestimmtes Bildungsziel beschränkt. Eine Fachliche Weisung der Bundesagentur stellt klar: Arbeitslosigkeit allein begründe die Notwendigkeit nicht; es müssten Qualifikationsdefizite vorliegen, deren Abbau zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt führt. Der Gutschein gilt höchstens drei Monate und ist nur bei Trägern mit Träger- und Maßnahmezulassung einlösbar.

Genau an der Zulassung setzt die Kritik der BILD an. Die AZAV-Zertifizierung übernehmen private, bei der Deutschen Akkreditierungsstelle akkreditierte fachkundige Stellen, die von den Trägern beauftragt und bezahlt werden. Das bestätigen auch Verbände der Bildungsträger und der Freien Wohlfahrtspflege in ihren Positionspapieren zur geplanten AZAV-Reform. Sie fordern allerdings vor allem weniger Bürokratie und auskömmlichere Kostensätze. Die BILD dagegen fragt: „In wessen Sinn werden sie wohl entscheiden?“ Das ist eine zugespitzte Wertung des Blattes; einen Beleg für Gefälligkeitszulassungen im konkreten Fall nennt der frei lesbare Teil nicht.

Auch die Zeile „Selbst die Arbeitsagentur schlägt Alarm“ verdient Genauigkeit. Öffentlich auffindbar ist eine Mitteilung der Bundesagentur vom 20. März 2025 mit der Überschrift „Warnung vor unseriösen Angeboten“. Darin heißt es, wer von Dritten unaufgefordert zu Fördermöglichkeiten kontaktiert werde, solle die Informationen sorgfältig prüfen; verbindlich berate nur die Agentur für Arbeit. Welche konkreten Reformforderungen die Bundesagentur gegenüber der BILD erhoben hat, steht hinter der Bezahlschranke und ließ sich nicht prüfen. Eine aktuelle Pressemitteilung der Bundesagentur zu Yoga-, Schmink- oder Tattoo-Kursen war nicht auffindbar.

Härter als jede Schlagzeile ist ein Bericht des Bundesrechnungshofs vom 30. Juni 2025. Die Prüfer untersuchten die Förderung nicht abschlussorientierter Weiterbildungen nach Paragraf 81 und zogen eine bundesweite Stichprobe. Ergebnis: Nur 36 Prozent der Teilnehmenden waren drei Monate nach Ende der Weiterbildung im ersten Arbeitsmarkt. In drei geprüften Agenturen schwankte die Quote zwischen 16, 29 und 68 Prozent. Nur bei jeder dritten Förderung war die Nachfrage am relevanten Arbeitsmarkt dokumentiert, und nur in einem Drittel der Fälle war die Eignung der Teilnehmenden individuell begründet. Wo das geschah, lag die Erfolgsquote um 48 Prozent höher. Die Bundesagentur räumte Defizite ein und kündigte Änderungen an IT und Fachaufsicht an. Diese strukturelle Kritik ist belegt – sie betrifft aber die Förderpraxis insgesamt, nicht speziell Yoga- oder Make-up-Kurse.

Wie viel Geld geht in die Weiterbildung? Laut Bundesrechnungshof gab die Bundesagentur für die Förderung beruflicher Weiterbildung 2021 rund 1,4 Milliarden Euro aus, 2022 rund 1,3 Milliarden, 2023 rund 1,5 Milliarden und 2024 rund 1,9 Milliarden Euro. Für 2025 nennt der Finanzbericht der Bundesagentur 3,30 Milliarden Euro für die Förderung der beruflichen Weiterbildung, dazu 1,64 Milliarden Euro Arbeitslosengeld bei Weiterbildung. Die Bundesregierung bezifferte die Gesamtausgaben für geförderte Weiterbildungen 2025 nach der BA-Statistik auf rund 2,361 Milliarden Euro; die Abgrenzungen der Zahlenwerke unterscheiden sich. Die BILD-Formel „in die Milliarden“ stimmt also. Eine im Netz verbreitete Angabe, die Ausgaben seien in drei Jahren um 113 Prozent gestiegen, ließ sich in den geprüften Primärquellen nicht genau nachvollziehen.

Ein wichtiger Grund für den Sprung fehlt in der Zuspitzung: Seit dem 1. Januar 2025 ist die Bundesagentur auch für die Weiterbildung von Bürgergeld-Beziehern zuständig, die vorher die steuerfinanzierten Jobcenter bezahlten. Seitdem trägt die Arbeitslosenversicherung, also die Beitragszahler, diese Kosten. Die Zeile „Jobcenter fördern“ ist insofern ungenau – bewilligt und bezahlt wird inzwischen bei der Arbeitsagentur. Im Jahresdurchschnitt 2025 befanden sich laut Geschäftsbericht rund 155.000 Menschen in einer geförderten Weiterbildung. Im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 begannen 229.500 Kundinnen und Kunden der Arbeitslosenversicherung eine Maßnahme, davon strebten 30.600 einen Berufsabschluss an. Wie viele Gutscheine auf Kosmetik-, Yoga- oder Tattoo-Angebote entfielen, weist die öffentliche Statistik nicht gesondert aus – und auch die BILD nennt im frei lesbaren Teil keine solche Zahl.

Das Thema ist nicht neu. Über die BILD-Videovorlage zu den Tätowierkursen haben wir bereits in einem Beitrag über den Fortbildungs-Wahnsinn bei den Jobcentern berichtet. Und Unternehmer Carsten Maschmeyer hatte erst vor wenigen Tagen in einem Bericht über seine Kritik an der Bundesagentur deren Rolle bei der Jobsuche angegriffen. Die Frage bleibt dieselbe: Bringt der einzelne bezahlte Kurs Menschen in Arbeit – oder vor allem Umsatz zu den Anbietern?

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer arbeitslos ist, hat jedes Recht auf eine Chance, und manche finden sie tatsächlich hinter dem Schminktisch oder auf der Yogamatte. Das Problem sind nicht die Menschen, die einen Gutschein bekommen, sondern ein System, in dem Anbieter mit null Euro Eigenanteil werben, sich ihre Zulassung bei selbst bezahlten Prüfern holen und die Agentur den Arbeitsmarktbedarf oft nicht einmal dokumentiert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Bundesrechnungshof hat der Bundesagentur schwarz auf weiß bescheinigt, dass Eignung und Jobaussichten in vielen Förderfällen nicht ordentlich geprüft werden. Dass die Führung in Nürnberg danach vor allem neue IT und mehr Fachaufsicht verspricht, reicht nicht. Wer Beitragsgeld in Milliardenhöhe verteilt, muss offenlegen, welche Kurse wie oft bewilligt werden und wie viele Teilnehmer danach wirklich arbeiten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Politik hat die Weiterbildung der Bürgergeld-Bezieher still von der Steuer auf die Beitragszahler verschoben und wundert sich jetzt über steigende Ausgaben. Statt Empörung über einzelne kuriose Angebote braucht es klare Regeln: Bedarf nachweisen, Erfolg messen, Ergebnisse veröffentlichen. Dann trennt sich gute Qualifizierung schnell vom Geschäftsmodell Gutschein.

Was meinen Sie: Sinnvolle Chance oder Geldverschwendung auf Kosten der Beitragszahler? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Bundesrechnungshof: Förderung nicht abschlussorientierter Weiterbildungen durch die Bundesagentur für Arbeit nach § 81 SGB III, 30.06.2025: https://bundesrechnungshof.de/fileadmin/import/___Alte_Struktur/Downloads/DE/Berichte/2025/abschlussorientierte-weiterbildungen-volltext-abschlussorientierte-weiterbildungen-volltext.pdf

Bundesagentur für Arbeit: Finanzentwicklung in der Arbeitslosenversicherung, Bericht über das Geschäftsjahr 2025, 12.02.2026: https://www.arbeitsagentur.de/datei/2025-bericht-finanzentwicklung-arbeitslosenversicherung_ba056264.pdf

BILD: Jobcenter fördern Schmink-, Yoga- und Tattoo-Kurse, 21.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/arbeitsagentur-yoga-schmink-und-tattoo-kurse-fuer-arbeitslose-6b0046d6be487c5437747367

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24