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Palm Beach – US-Präsident Donald Trump hat seine Einladung an Wladimir Putin zum G20-Gipfel Mitte Dezember in Florida bekräftigt. Vor Journalisten in seinem Club Mar-a-Lago sagte Trump, wenn der russische Präsident kommen wolle, könne er das selbstverständlich; wenn es nach ihm ginge, würde er ihn gerne dabeihaben. Der Gipfel soll am 14. und 15. Dezember im Trump National Doral Miami stattfinden – nicht in Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago. Eine Zusage aus dem Kreml liegt nicht vor.

Stand: 09:39 Uhr MEZ

Die Äußerungen fielen am Donnerstag, dem US-Feiertag Thanksgiving, in Palm Beach. Vor Journalisten in seinem Club Mar-a-Lago sagte Trump Reuters zufolge, er wisse nicht, ob Putin tatsächlich anreisen werde; er räumte ein, dass einige Teilnehmer den russischen Präsidenten dort lieber nicht sähen, und bezweifelte selbst, dass Putin kommen wolle. „If he wanted to come, he certainly can“, sagte Trump. „If it were up to me, I’d like to have him.“ Der Tagungsort ist das Trump-eigene Golfresort in Doral bei Miami, rund 110 Kilometer von Mar-a-Lago entfernt. Eine Einladung „nach Hause“ in den Privatclub des Präsidenten hat Trump damit nicht ausgesprochen. Die Einladung zum Gipfel hatte Außenminister Marco Rubio bereits im September bestätigt: Washington habe Putin eingeladen und hoffe, er werde annehmen.

Eine Entscheidung ist nach Angaben des Kreml weiter offen. Nach dem Treffen mit Trump am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen am 19. November dankte Putin der amerikanischen Seite für die Einladung, sagte aber, ein Beschluss stehe noch aus; häufige Auslandsreisen seien nicht immer zweckmäßig. Russland werde in jedem Fall auf hohem Niveau vertreten sein. Sprecher Dmitri Peskov wiederholte in den vergangenen Tagen, eine Entscheidung sei nicht getroffen. Eine persönliche Teilnahme Putins wäre sein erster G20-Auftritt in Präsenz seit dem Gipfel in Osaka 2019; an den virtuellen Runden 2020 und 2021 nahm er teil, zu den Gipfeln nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 erschien er nicht. Russland ist formal nie aus der G20 ausgeschlossen worden. Ob ein internationaler Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vom März 2023 einer Reise in die USA entgegenstünde, ist zweifelhaft: Die Vereinigten Staaten sind dem Gerichtshof nicht beigetreten und daher nicht zur Vollstreckung verpflichtet. Die EU-Kommission hatte im September erklärt, sie werde Russlands Angriffskrieg bei G20-Treffen auch künftig verurteilen – unabhängig davon, wer teilnehme.

Am selben Donnerstag schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, er habe Putin in China aufgefordert, „sämtliche militärische Aggressionen gegen Gebiete in ganz Europa zurückzufahren“, in der Hoffnung auf eine rasche Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine. Den Krieg nannte er erneut ein „komplettes Blutbad“. Über Trumps jüngste Bewertung des Ukraine-Kriegs haben wir bereits berichtet. Beim APEC-Gipfel hatte Trump Putin zudem öffentlich als „my friend“ bezeichnet. Ob daraus eine Anreise nach Florida folgt, ist offen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Einladung zum Gipfel ist noch keine Anreise und kein Friedensschluss. Solange Moskau keine Zusage gibt, bleibt das eine Ankündigung des Gastgebers – mit offenem Ausgang.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer den Kriegsgegner an den Tisch der großen Wirtschaftsmächte holt, verschiebt die politische Symbolik. Das kann Gespräche erleichtern, wertet aber auch den Angriffskrieg auf, wenn nicht klar bleibt, was verhandelt und was verurteilt wird.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gerade deshalb sollte man Wohnsitz und Tagungsort auseinanderhalten. Ein Staatsbesuch im Club des Gastgebers wäre etwas anderes als die förmliche Runde der Zwanzig – und beides ist noch kein Friedensvertrag.

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Quellen:

Reuters – Trump says Putin can come to G20 if he wants, 26.11.2026: https://www.yahoo.com/news/articles/trump-says-putin-come-g20-003505934.html

Interfax – Putin yet to decide on attending the G20 summit, 19.11.2026: https://interfax.com/newsroom/top-stories/119970/

Donald J. Trump auf Truth Social, 26.11.2026: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/117683312242798397

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