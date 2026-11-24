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Frankfurt – Die Mordkommission hat am Dienstagmorgen, 24. November 2026, zwei Jugendliche festgenommen. Gegen einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Offenbach besteht nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Frankfurt dringender Tatverdacht des Mordes an einem 38-jährigen Geschäftsmann. Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat Haftbefehl erlassen; die Beschlüsse wurden vollstreckt. Der Mann war am 19. Oktober tot in einer Wohnung in Sachsenhausen gefunden worden. Ein Motiv und eine mögliche Beziehung der Jugendlichen zum Opfer nannten die Behörden nicht. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gelten die Beschuldigten als unschuldig.

Stand: 19:45 Uhr MEZ

Die Festnahme erfolgte auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft. Das teilt eine gemeinsame Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Frankfurt vom Dienstag mit. Neben der Festnahme wurden am Vormittag Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, um Beweismittel zu finden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Über den Fund des Toten und den damaligen Kenntnisstand der Behörden haben wir bereits berichtet.

Nach bisherigem amtlichen Stand soll die Tat am frühen Samstagmorgen, dem 17. Oktober, geschehen sein – zwei Tage vor der Entdeckung. Die erste gemeinsame Pressemitteilung vom 18. November sprach noch vom Verdacht eines Tötungsdelikts durch stumpfe sowie scharfe Gewalteinwirkung in einer Wohnung in der Brückenstraße in Sachsenhausen. Die Hausnummer nennen wir weiterhin nicht. In der neuen Mitteilung vom Dienstag heißt es nun ausdrücklich, der 38-Jährige sei in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Tat soll sich ebenfalls dort ereignet haben.

Was die mutmaßliche Tatausführung angeht, bleiben die Behörden bei einer knappen Formel. Die beiden Jugendlichen sollen mehrfach mittels stumpfer und scharfer Gewalt auf den Kopf- und Halsbereich des Geschädigten eingewirkt haben. Das ist der amtliche Wortlaut. BILD schreibt dagegen, der Unternehmer sei „zusammengeschlagen und erstochen“ worden, und zitiert eine namentlich nicht genannte Ermittlerin mit dem Satz, der Mann sei „offenbar zusammengeschlagen“ worden, „zusätzlich wurde auf ihn eingestochen“. Diese Zuspitzung steht so nicht in den Mitteilungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Scharfe Gewalt kann Stechen oder Schneiden meinen, stumpfe Gewalt Schläge – eine gerichtsfeste Rekonstruktion des Ablaufs ist das noch nicht.

Ebenso wenig übernehmen wir Schilderungen, die nur BILD als eigene Information ausweist: dass ein Familienmitglied seit Tagen nichts mehr von dem Mann gehört habe, die Feuerwehr die Wohnungstür geöffnet habe und der Tote blutüberströmt im Schlafzimmer gelegen habe. In den amtlichen Texten stehen diese Details nicht. Auch den von BILD verwendeten verkürzten Namen des Toten veröffentlichen wir nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft nennen ihn nicht; genau so sind wir bereits in unserem ersten Bericht verfahren. Die Namen der festgenommenen Jugendlichen werden ebenfalls nicht genannt, ihr Alter nur so, wie die Behörden es mitteilen: 16 und 17 Jahre, wohnhaft im Landkreis Offenbach. Eine Beziehung zum Opfer und ein Motiv sind öffentlich nicht bekannt.

Die hessenschau bestätigt den Kern der amtlichen Mitteilung und hält ebenfalls fest, dass Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag keine Angaben dazu machten, warum der Geschäftsmann getötet wurde und ob die Jugendlichen ihn kannten. Weitere geschäftliche Einzelheiten, die einzelne Medien aus Unternehmensregistern ableiten, stammen nicht aus der Behördenmitteilung; wir lassen sie weg, weil sie den Toten identifizierbar machen können, ohne den Tatverdacht zu erklären. Fest steht vorerst nur: Es gibt einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes, zwei Jugendliche sind festgenommen, die Hintergründe bleiben Gegenstand der Ermittlungen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Festnahme ist kein Urteil. Zwei Jugendliche sitzen unter dringendem Tatverdacht in Haft – beweisen muss das ein Gericht. Wer in der Überschrift schon einen vollendeten Mord als Tatsache verkauft, greift dem Richter vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Den Toten mit einem inoffiziellen Namen zu versehen und zugleich Herkunftsangaben von Jugendlichen in den Vordergrund zu rücken, erklärt den Fall nicht. Solange das Motiv offen ist, ist Herkunft keine Antwort. Gerade bei Minderjährigen gilt zuerst der Schutz, nicht die Zuspitzung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Übrig bleibt ein schwerer Vorgang, der Nüchternheit verlangt: Ein Mann ist gewaltsam gestorben, und die Ermittler haben jetzt Beschuldigte. Das rechtfertigt einen sorgfältigen Prozess, keine fertige Tätergeschichte.

Solange kein Gericht entschieden hat, bleibt es beim Tatverdacht. Hinweise gehören an die Polizei, nicht in Spekulationen.

Quellen:

Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Frankfurt – Gemeinsame Pressemitteilung vom 24.11.2026 (Festnahme, Haftbefehl): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/6396860

Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Frankfurt – Gemeinsame Pressemitteilung vom 18.11.2026 (Fund, Tatzeit): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/6392921

hessenschau – Zwei Jugendliche nach Tod von Geschäftsmann festgenommen, 24.11.2026: https://www.hessenschau.de/panorama/geschaeftsmann-in-frankfurt-getoetet-polizei-nimmt-zwei-jugendliche-fest-v1,frankfurt-sachsenhausen-tot-100.html

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