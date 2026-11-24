Symbolfoto – Bild KI-generiert

Peking – Solarmodule, Rotorblätter und E-Auto-Akkus: Chinas Energiewende-Boom produziert eine riesige Schrottwelle. Bis 2030 rechnet das chinesische Umweltministerium mit 1,5 bis 2 Millionen Tonnen ausgedienten Solarmodulen, rund 500.000 Tonnen Rotorblättern und einer Million Tonnen Antriebsbatterien. Zusammen sind das drei bis 3,5 Millionen Tonnen. Neun Behörden haben dazu Mitte November einen Plan mit 16 Aufgaben vorgelegt. FOCUS online titelt, China „muss“ diese Mengen „entsorgen“. Die Primärquellen zeigen allerdings ein anderes Problem: China hat schon jetzt mehr Recyclingkapazität als Altmaterial.

Grundlage ist eine Leitlinie, die das Handelsministerium gemeinsam mit acht weiteren Stellen erlassen hat, darunter die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, das Industrieministerium, das Umweltministerium und die Nationale Energiebehörde. Das Dokument trägt das Datum 11. November 2026 und wurde am 17. November veröffentlicht. Es heißt sinngemäß „Stellungnahme zur weiteren Förderung des Aufbaus eines Recyclingsystems für erneuerbare Ressourcen und zur hochwertigen Entwicklung der Recyclingbranche“. Es geht also um weit mehr als Solar und Wind: Auch Altpapier, Möbel, Haushaltsgeräte und das Sammeln von Wertstoffen in Wohnvierteln sind Thema. Ziel ist, bis 2030 ein flächendeckendes, gut reguliertes Recyclingsystem aufzubauen. Veröffentlicht ist die Leitlinie im Volltext auf dem Regierungsportal gov.cn, allerdings nur auf Chinesisch. Die Darstellung in westlichen Medien stützt sich deshalb meist auf Zusammenfassungen der Staatsagentur Xinhua und der Zeitung China Daily, die ebenfalls vom Staat kontrolliert wird.

Wie breit der Plan angelegt ist, zeigt der Originaltext. Abfalltrennung und Wertstoffsammlung sollen enger verzahnt werden, Bürger sollen Abholungen über Internetplattformen oder Handy-Miniprogramme bestellen können, in Wohnanlagen sollen intelligente Sammelboxen stehen. Wo feste Sammelstellen fehlen, sollen mobile Sammelfahrzeuge einspringen. Auf dem Land soll das Netz der Versorgungsgenossenschaften helfen, eine flächendeckende Sammlung zu erreichen. Private Firmen, kleine Betriebe und Einzelunternehmer dürfen dabei ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden. Für Beamte, die schlecht arbeiten, droht die Leitlinie mit Rüge und Konsequenzen. Von alldem ist bei FOCUS nicht die Rede, weil sich der Text auf die Energietechnik konzentriert.

Ein eigener Abschnitt widmet sich den sogenannten „neuen drei“: Antriebsbatterien, Solarmodulen und Rotorblättern von Windrädern. Für Batterien sieht der Plan einen digitalen Ausweis vor, mit dem sich jeder Akku über seine gesamte Lebensdauer verfolgen lässt. Elektroautos sollen möglichst zusammen mit ihrer Batterie verschrottet werden. Für Solar und Wind sollen staatliche Stromkonzerne mit Recyclingfirmen zusammenarbeiten, eigene Rücknahmesysteme aufbauen und dort in Sammelstellen und Verwertungsanlagen investieren, wo viele Anlagen stehen. Neue Technik, ausdrücklich auch künstliche Intelligenz, soll das Zerlegen effizienter machen. Außerdem sollen eigene Verwaltungsvorschriften für das Recycling von Rotorblättern und Solarmodulen erarbeitet werden. Diese Punkte gibt FOCUS im Kern richtig wieder.

Bei der Vorstellung sprach in Peking Yuan Xiaoming. Die Nachrichtenagentur Xinhua bezeichnet ihn auf Englisch als „assistant minister of commerce“, also als Ministerassistent im Handelsministerium. FOCUS macht daraus einen „stellvertretenden Handelsminister“. Das ist eine kleine, aber falsche Rangangabe. Sein Zitat stimmt dagegen: Bis 2030 wolle China ein umfassendes, gut reguliertes und technologisch fortschrittliches Recyclingsystem für die Abfälle der „neuen drei“ aufbauen. Yuan räumte laut China Daily auch Schwächen ein. Die Branche sei noch stark auf die Behandlung am Ende ausgerichtet, es gebe Lücken zwischen Produktion und Verwertung, und manche Technik sei noch nicht ausgereift.

Nun zu den Zahlen. Die Schätzungen von 1,5 bis 2 Millionen Tonnen Solarmodulen, 500.000 Tonnen Rotorblättern und einer Million Tonnen Batterien sind nicht neu. Laut Xinhua stammen sie aus Angaben, die das Umweltministerium bereits früher veröffentlicht hat. Tatsächlich nannte Guo Yijun, Abteilungsleiter für feste Abfälle im Umweltministerium, genau diese Werte schon Ende November 2025 auf einer Pressekonferenz. Die Summe von drei bis 3,5 Millionen Tonnen ist eine einfache Addition der drei Werte. Ob es sich um eine Jahresmenge im Jahr 2030 oder um eine Menge bis 2030 handelt, geht aus den englischsprachigen Berichten nicht eindeutig hervor.

Wichtiger ist eine Einschränkung, die bei FOCUS fehlt. Guo sagte damals laut China Daily, diese Schätzungen beruhten auf Produktlebensdauern und spiegelten möglicherweise nicht wider, was tatsächlich entsorgt wird. Ein Teil der ausgedienten Technik werde auf Zweitmärkten weiterverwendet. Die Zahl ist also eine Obergrenze nach Rechenmodell, kein Müllberg, der sicher anfällt. Aus „bis zu 3,5 Millionen Tonnen“ wird im FOCUS-Titel außerdem, China „muss“ diese Menge „entsorgen“. Gemeint ist aber vor allem Recycling, also die Rückgewinnung von Rohstoffen, nicht das Wegwerfen.

Auch die Begriffe verrutschen in der Überschrift. Dort ist von „Windrädern“ und „Solarzellen“ die Rede. Die Schätzung bezieht sich aber auf Rotorblätter, nicht auf ganze Windkraftanlagen, und auf Solarmodule, nicht auf einzelne Zellen. Türme, Gondeln und Generatoren von Windrädern bestehen großteils aus Stahl und Kupfer und lassen sich seit langem gut verwerten. Schwierig sind vor allem die Rotorblätter aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Der eigentliche Befund der chinesischen Behörden ist ein anderer: Es gibt zu viel Recyclingkapazität, nicht zu wenig. Guo nannte für Solarmodule eine jährliche Kapazität von rund 2 Millionen Tonnen, für Rotorblätter etwa eine Million Tonnen. 148 vom Industrieministerium zertifizierte Batterierecycler kommen zusammen auf 2,5 Millionen Tonnen im Jahr. Insgesamt übersteige die Kapazität das Angebot an Altmaterial, viele Anlagen liefen unter ihren Möglichkeiten. Guo beschrieb das laut China Daily mit dem Bild, die Betriebe würden „nicht satt“. FOCUS erwähnt die Batteriezahl und die fehlenden Altbatterien, nicht aber die Überkapazität bei Solar und Wind.

Eine weitere Lücke benennt China Daily mit Blick auf die neue Leitlinie: Neben Autobatterien sollen auch Akkus aus Energiespeichern und Konsumgütern besser erfasst werden. Gerade bei stationären Speichern wächst der Bestand in China rasant. Wie viele davon in den kommenden Jahren ausgemustert werden, nennen die vorliegenden Quellen nicht. Auch das ist ein Grund, die Gesamtzahl von bis zu 3,5 Millionen Tonnen nicht als exakte Prognose zu lesen, sondern als grobe Größenordnung, die sich je nach Weiterverwendung und Lebensdauer verschieben kann.

Gesetzlich ist die Verantwortung inzwischen geregelt. Laut Xinhua verpflichtet das chinesische Umweltgesetzbuch, das im August in Kraft trat, Betreiber von Wind- und Solarprojekten zur Entsorgung ausgedienter Rotorblätter und Module. Batteriehersteller müssen die Wiederverwertung ihrer Akkus sicherstellen. Das deckt sich mit FOCUS. In der Leitlinie selbst ist zudem von einer erweiterten Herstellerverantwortung die Rede: Produzenten sollen Rücknahmesysteme aufbauen, die zu ihren Verkaufsmengen passen.

Weitere Angaben bei FOCUS stammen nicht aus den Regierungsdokumenten, sondern aus anderen Quellen. Dazu gehören der Hinweis, dass mehr als 85 Prozent der weltweiten Kapazität zur Rückgewinnung von Batteriematerialien in China liegen, die Rechnung, dass Altbatterien rund 15 Jahre bis zur Rückkehr brauchen, und die Erläuterungen zur Schwarzmasse. FOCUS beruft sich dafür auf den Global EV Outlook 2026 der Internationalen Energieagentur. Diese Zahlen haben wir für diesen Artikel nicht im Original geprüft. Gleiches gilt für den Exportwert von fast 1,3 Billionen Yuan im Jahr 2025 und das Ziel, den Produktionswert der Recyclingbranche bis 2030 auf acht Billionen Yuan zu steigern.

Zur Herkunft des FOCUS-Textes: Er stammt nach eigenen Angaben ursprünglich von „Smart Up News“, einem Partnerangebot, und wurde unter der Rubrik „Earth“ veröffentlicht. Als Quelle nennt er Xinhua. Die Agentur ist staatlich, ihre Berichte geben die Sicht der Regierung wieder. Unabhängige Zahlen zu tatsächlichen Abfallmengen in China sind schwer zu bekommen. Die Schätzungen des Umweltministeriums sind deshalb die beste verfügbare, aber keine unabhängig geprüfte Grundlage.

Unterm Strich: Die Zahlen bei FOCUS sind korrekt übernommen, die Maßnahmen ebenfalls. Die Überschrift aber dramatisiert. China „muss“ nichts entsorgen, sondern baut eine Recyclingindustrie auf, die derzeit mehr verarbeiten könnte, als anfällt. Die Menge ist eine Modellrechnung, die laut Ministerium wegen Weiterverwendung niedriger ausfallen kann. Und betroffen sind Rotorblätter und Module, keine ganzen Windräder und Zellen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass Solaranlagen, Windräder und Akkus irgendwann zu Abfall werden, ist keine Überraschung, sondern Physik. Entscheidend ist, ob man vorbereitet ist. China baut dafür gerade Strukturen auf, und das sollte man in Europa genau beobachten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Schlagzeile vom Müllberg, der entsorgt werden muss, bedient ein beliebtes Bild gegen die Energiewende. Die Quellen erzählen eine andere Geschichte: von einem Wettlauf um Rohstoffe, bei dem Recycler eher zu wenig Material haben als zu viel.

KOMMENTAR / MEINUNG: Für Deutschland ist das eine Mahnung. Wer die Rohstoffe aus alten Akkus und Modulen nicht selbst zurückgewinnt, wird sie später teuer einkaufen müssen, womöglich wieder aus China.

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Quellen:

Chinesische Regierung (gov.cn) – Leitlinie von Handelsministerium und acht weiteren Behörden: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202611/content_7086351.htm

Xinhua – China steps up efforts to recycle waste from new energy industries: https://english.news.cn/20261118/b478b8be6ff04d4e871068c7742910a0/c.html

China Daily – Natl capacity to recycle now exceeds supply: https://www.chinadaily.com.cn/a/202511/29/WS692a3475a310d6866eb2c035.html

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