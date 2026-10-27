Wiesbaden – POLITISCHER PAUKENSCHLAG IN HESSEN! Für Ministerpräsident Boris Rhein und seine CDU entwickelt sich die neueste Wählerumfrage zu einem politischen Albtraum! Was jahrelang als nahezu unerschütterliche Macht der Christdemokraten galt, gerät plötzlich bedrohlich ins Wanken. Der aktuelle Hessentrend des Hessischen Rundfunks, veröffentlicht am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsechsundzwanzig, liefert Zahlen, die in der Wiesbadener Staatskanzlei sämtliche Alarmglocken schrillen lassen dürften: Die Hessen-CDU stürzt gegenüber der vorherigen Erhebung im Februar um satte sieben Prozentpunkte ab und erreicht nur noch fünfundzwanzig Prozent! Das ist der niedrigste CDU-Wert, der jemals im Hessentrend gemessen wurde. Besonders bitter für den selbstbewusst auftretenden Regierungschef: Die AfD rückt mit dreiundzwanzig Prozent bis auf lediglich zwei Prozentpunkte an die Union heran. Während Rheins Partei dramatisch verliert, gewinnt die AfD weitere drei Prozentpunkte hinzu. Noch im Sommer zweitausendfünfundzwanzig erreichte die CDU sechsunddreißig Prozent. Bei der Landtagswahl im Herbst zweitausenddreiundzwanzig hatte sie sogar vierunddreißig Komma sechs Prozent erzielt und konnte anschließend die Regierungsbildung bestimmen. Doch jetzt droht aus der einstigen Erfolgsbilanz eine politische Absturzgeschichte zu werden. Auch der Koalitionspartner SPD kann keine Entwarnung geben: Die Sozialdemokraten fallen um einen Prozentpunkt auf fünfzehn Prozent zurück. Die Grünen steigen dagegen um zwei Punkte auf sechzehn Prozent, die Linke legt auf sieben Prozent zu, und die FDP erreicht nach einem leichten Zugewinn vier Prozent. Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf zehn Prozent. Damit wäre die bestehende schwarz-rote Landesregierung nach dem derzeitigen Meinungsbild ihre parlamentarische Mehrheit los. Noch erschreckender ist die Bewertung der Regierungsarbeit: Vierundfünfzig Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von CDU und SPD weniger oder überhaupt nicht zufrieden. Nur noch achtunddreißig Prozent stellen der Landesregierung ein positives Zeugnis aus – neun Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Befragung. Das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der CDU schrumpft ebenfalls: Trauten ihr im Sommer zweitausendfünfundzwanzig noch einunddreißig Prozent die größte politische Sachkompetenz zu, sind es mittlerweile nur noch einundzwanzig Prozent. Die AfD erreicht bei dieser Frage sechzehn Prozent. Ein Drittel der Befragten traut inzwischen überhaupt keiner Partei mehr zu, die drängenden Probleme am besten zu lösen. Für den Ministerpräsidenten ist das eine politische Warnung, die kaum deutlicher ausfallen könnte. Und wer soll jetzt schuld sein? Etwa die Wähler, die der CDU massenhaft den Rücken kehren?Eine entsprechende Schuldzuweisung Rheins ist nicht belegt. Doch eines steht fest: Nicht die Bürger müssen der Regierung ihre Wahlentscheidung erklären, sondern die Regierung muss erklären, warum sie immer mehr Vertrauen verliert. Die Menschen in Hessen stehen vor steigenden Lebenshaltungskosten, Problemen bei Schulen und Hochschulen, Sorgen um bezahlbaren Wohnraum, Verkehrsproblemen und politischen Auseinandersetzungen um Sicherheit und Zuwanderung. Wer in solchen Zeiten regiert, muss sich an konkreten Ergebnissen messen lassen. Die neuesten Zahlen sind deshalb mehr als eine schlechte Momentaufnahme für die CDU – sie sind ein unübersehbares Warnsignal für eine Landesregierung, deren politischer Rückhalt zunehmend bröckelt!

DOCH WER IST EIGENTLICH BORIS RHEIN – UND WIE KAM DER CDU-POLITIKER ÜBERHAUPT AN DIE SPITZE HESSENS? EIN BLICK IN SEINE KARRIERE ZEIGT EINE GESCHICHTE AUS PARTEIPOLITISCHEM AUFSTIEG, SCHMERZHAFTEN NIEDERLAGEN, UMSTRITTENEN ENTSCHEIDUNGEN UND EINER ENTSCHEIDENDEN BEFÖRDERUNG DURCH VOLKER BOUFFIER!Der am zweiten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig in Frankfurt am Main geborene Jurist gehört seit neunzehnhundertdreiundneunzig der CDU an. Nach Jurastudium, Staatsexamina und einer Tätigkeit als Rechtsanwalt begann seine politische Laufbahn zunächst im Hessischen Landtag und später in der Frankfurter Stadtpolitik. Zwischen zweitausendsechs und zweitausendneun war er Stadtrat und Dezernent in Frankfurt, bevor er Staatssekretär im hessischen Innenministerium wurde. Von zweitausendzehn bis zweitausendvierzehn amtierte Rhein als hessischer Innenminister. Schon damals präsentierte er sich als entschlossener Vertreter einer harten Sicherheits- und Ordnungspolitik. Doch insbesondere der Polizeieinsatz bei den Blockupy-Protesten in Frankfurt sorgte während seiner Amtszeit für heftige Kontroversen. Die stundenlange Einkesselung von Demonstranten im Juni zweitausenddreizehn und der Umgang der Polizei mit Teilnehmern lösten massive Kritik aus. Rhein verteidigte das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Gerichte beanstandeten später einzelne polizeiliche Maßnahmen, darunter in einem Verfahren ein ausgesprochenes Aufenthaltsverbot. Diese Auseinandersetzungen gehören zur politischen Bilanz seiner Zeit als Innenminister und werfen bis heute Fragen nach dem richtigen Verhältnis zwischen staatlicher Durchsetzungskraft und Bürgerrechten auf. Seine vielleicht schmerzhafteste persönliche Wahlniederlage erlitt Rhein allerdings bereits im März zweitausendzwölf: Als CDU-Kandidat für das Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters ging der damalige Innenminister als Favorit ins Rennen – und verlor die Stichwahl überraschend deutlich gegen den SPD-Politiker Peter Feldmann! Während Feldmann siebenundfünfzig Komma vier Prozent der Stimmen erhielt, musste sich Rhein mit zweiundvierzig Komma sechs Prozent begnügen. Eine empfindliche Niederlage für einen Politiker, der sich an der Spitze der größten hessischen Stadt gesehen hatte. Im Januar zweitausendvierzehn wechselte Rhein aus dem Innenministerium in das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das er bis Januar zweitausendneunzehn leitete. Auch dort musste er Verantwortung für ein politisch sensibles Ressort mit Hochschulfinanzierung, Forschung, Wissenschaftsfreiheit und Kulturförderung tragen. Ob seine Amtsführung erfolgreich war oder Erwartungen enttäuschte, lässt sich nicht durch bloße Beschimpfungen entscheiden; entscheidend wären die konkreten Ergebnisse und Versäumnisse seiner Amtszeit. Dass heute erneut schwere Probleme bei der Finanzierung hessischer Hochschulen bestehen, macht eine kritische Betrachtung der gesamten CDU-Wissenschaftspolitik umso notwendiger, auch wenn die gegenwärtigen Kürzungen nicht einfach seiner damaligen Amtsführung zugerechnet werden können. Nach seinem Ausscheiden aus dem Kabinett übernahm Rhein im Januar zweitausendneunzehn das Amt des Landtagspräsidenten. Dann folgte der entscheidende politische Karrieresprung: Am einunddreißigsten Mai zweitausendzweiundzwanzig wurde Boris Rhein als Nachfolger von Volker Bouffier vom Hessischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt. Bouffier hatte seinen Rückzug angekündigt und Rhein als Nachfolger unterstützt. Der CDU-Politiker gelangte also zunächst nicht durch einen eigenen Landtagswahlsieg ins Amt des Regierungschefs, sondern über den parlamentarischen Machtwechsel innerhalb der bestehenden schwarz-grünen Regierungsmehrheit. Allerdings gehört zur vollständigen Wahrheit auch, dass Rhein bei der Landtagswahl am achten Oktober zweitausenddreiundzwanzig tatsächlich einen deutlichen Wahlerfolg erreichte: Die CDU gewann vierunddreißig Komma sechs Prozent der Landesstimmen und zweiundfünfzig Mandate; Rhein verteidigte zudem sein Frankfurter Direktmandat mit vierzig Komma zwei Prozent der Wahlkreisstimmen. Die Behauptung, er habe noch nie eine Wahl gewonnen, wäre deshalb falsch. Nach dem Sieg entschied er sich gegen die Fortsetzung der Koalition mit den Grünen und bildete eine neue Regierung mit der SPD. Doch genau darin liegt heute die Brisanz: Wer einen solchen Wahlsieg als persönlichen Erfolg verbucht, muss sich auch an den massiven Vertrauensverlusten seiner Regierungszeit messen lassen! Ein Ministerpräsident kann sich nicht bei Wahlerfolgen als Garant für Stabilität feiern lassen und bei schlechten Umfragewerten ausschließlich auf äußere Umstände verweisen. Was ist aus den großen Erwartungen geworden? Welche konkreten Verbesserungen spüren die Bürger? Und wie glaubwürdig ist ein Regierungschef, der nach vielen Jahren in höchsten politischen Ämtern weiterhin zahlreiche Missstände beklagt, für deren Bewältigung seine Partei selbst Regierungsverantwortung trägt? Der Spott seiner schärfsten Gegner, Rhein wisse nichts, könne nichts und habe die Hälfte bereits wieder vergessen, ist eine polemische Überzeichnung und kein belegtes Urteil über seine Fähigkeiten. Die tatsächlich dokumentierte politische Chronik liefert allerdings genügend Stoff für eine schonungslose Bilanz seiner Entscheidungen, Niederlagen und Verantwortlichkeiten!

JETZT WIRD ES FÜR BORIS RHEIN RICHTIG GEFÄHRLICH: DIE AFD RÜCKT NÄHER, DIE CDU VERLIERT VERTRAUEN, UND SELBST DIE SCHWARZ-ROTE REGIERUNGSMEHRHEIT STEHT NACH DEN AKTUELLEN UMFRAGEZAHLEN AUF DER KIPPE! Wer die dramatische Entwicklung ausschließlich auf die Bundespolitik unter CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz, die schwierige Wirtschaftslage oder gesellschaftliche Veränderungen schieben möchte, greift zu kurz. Denn auch in Hessen gibt es politische Entscheidungen, die für erhebliche Kritik sorgen. Besonders im Bildungsbereich wird die Kluft zwischen großen Versprechungen und finanziellen Realitäten sichtbar. Obwohl CDU und SPD die Bedeutung der Schulen in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich betonen, lösten geplante Streichungen von Lehrerstellen an integrierten Gesamtschulen und Brennpunktschulen heftige Proteste aus. Teile der Kürzungen wurden anschließend zurückgenommen, zusätzliche Unterrichtsstunden jedoch teilweise erst für kommende Jahre in Aussicht gestellt. Auch an den Hochschulen sorgt die Finanzlage für Alarmstimmung. An der Frankfurter Goethe-Universität stehen Pläne im Raum, sechzig Professuren und vierhundertfünfundfünfzig Studienplätze abzubauen. Der finanzielle Druck durch den geltenden Hochschulpakt hat die Diskussion über die Zukunft von Forschung und Lehre massiv verschärft. Ausgerechnet die Bildungspolitik zählt nach dem aktuellen Hessentrend zu den wichtigsten Sorgen der Bevölkerung. Hier zeigt sich ein grundlegendes Problem für Rhein: Ein Regierungschef kann noch so viele Interviews geben und neue Forderungen präsentieren – entscheidend ist, ob seine Regierung für die Menschen spürbare Verbesserungen erreicht. Stattdessen rückte Rhein zuletzt durch bundespolitische Vorstöße zur sogenannten Brandmauer gegenüber der AfD, zur Behandlung der Partei im parlamentarischen Betrieb, zur CO₂-Bepreisung, zu Verbrauchsteuern und zur Debatte über das Stadtbild in den Mittelpunkt. Seine Kritiker werfen ihm vor, mit zugespitzten Schlagzeilen auf Aufmerksamkeit zu setzen, während die Probleme im eigenen Bundesland ungelöst bleiben. Rhein selbst betont, dass er keine Koalition mit der AfD anstrebt, spricht sich jedoch für einen anderen Umgang mit der Partei bei der parlamentarischen Arbeit aus. Das ist auch deshalb brisant, weil der hessische AfD-Landesverband als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird und die Frage einer Zusammenarbeit politisch besonders umstritten ist. Die aktuelle Umfrage zeigt, wie gespalten die Bevölkerung darüber denkt: Etwas mehr als ein Drittel möchte von Fall zu Fall über eine Zusammenarbeit entscheiden, ein weiteres Viertel würde eine solche Zusammenarbeit grundsätzlich anstreben, während ebenfalls gut ein Drittel jede Kooperation ablehnt. Ein Verbot der AfD befürwortet dagegen keine Mehrheit der Befragten. Innerhalb der CDU-Anhängerschaft sprechen sich neunundfünfzig Prozent gegen die Unterstützung eines solchen Verbotsverfahrens aus. Politisch könnte die Lage kaum komplizierter sein. Die bisherigen Regierungsbündnisse von CDU und SPD oder CDU und Grünen hätten nach den aktuellen Zahlen keine Mehrheit mehr. Eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen wäre rechnerisch denkbar, während als Zweierbündnis rechnerisch nur CDU und AfD in Betracht kämen – eine Verbindung, die Rhein bislang ausschließt. Damit wird die AfD für ihn zunehmend zu einer Herausforderung, der er weder mit bloßen Schlagworten noch mit taktischen Manövern ausweichen kann. Die reguläre nächste Landtagswahl steht im Jahr zweitausendachtundzwanzig an; aus einer aktuellen Umfrage folgt deshalb weder automatisch ein Regierungswechsel noch ein unmittelbar bevorstehender Rücktritt. Befragt wurden für den Hessentrend zwischen dem neunzehnten und zweiundzwanzigsten Oktober insgesamt eintausendeinhundertfünfundachtzig Wahlberechtigte telefonisch und online. Die Ergebnisse sind eine Momentaufnahme und unterliegen statistischen Schwankungen. Doch selbst unter Berücksichtigung dieser Unsicherheit ist die politische Botschaft unübersehbar: Boris Rhein und seine CDU haben ein massives Vertrauensproblem! Nach mehr als einem Vierteljahrhundert CDU-geführter Landesregierungen kann sich die Partei nicht glaubwürdig als unbeteiligte Zuschauerin der hessischen Probleme darstellen. Gerade Rhein, der bereits Innenminister, Wissenschaftsminister, Landtagspräsident und schließlich Regierungschef war, verkörpert diese lange Regierungsverantwortung wie kaum ein anderer Politiker. Ob seine Karriere tatsächlich vor dem politischen Aus steht, wird nicht die heutige Schlagzeile entscheiden, sondern seine Fähigkeit, Vertrauen zurückzugewinnen – und am Ende das Urteil der Wähler. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, warum die Bürger der CDU davonlaufen, sondern warum eine Regierung mit so langer Machterfahrung immer weniger Menschen überzeugt. Wer trägt die Verantwortung für das politische Debakel? Die Wähler, die ihre Unzufriedenheit äußern – oder eine politische Führung, die nach Jahren an der Macht offenbar immer weniger Antworten liefert? HESSENS CDU STEHT VOR EINER RICHTUNGSENTSCHEIDUNG – UND FÜR BORIS RHEIN KÖNNTE DIE POLITISCHE SCHONZEIT ENDGÜLTIG VORBEI SEIN!

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